Автобусы с конечной остановкой «смерть»

Одной из главных тем дня стала авария на трассе Баку-Сумгаит. Рано утром автобус марки “Форд-Транзит” врезался в грузовую машину. ДТП с участием микроавтобуса унесло жизни пяти студентов Сумгаитского Государственного Университета. По информации Министерства транспорта, связи и высоких технологий микроавтобус осуществлял перевозку пассажиров незаконно.

“В данном случае ответственность за случившееся лежит непосредственно на водителе”, - заявил РадиоАзадлыг эксперт по транспортным вопросам Азер Аллахверенов. “В зависимости от характеристики аварии ответственность за ДТП может меняться. Естественно, каждое ДТП должно быть тщательно расследовано и виновные должны быть найдены. Смерть пяти человек является основанием для возбуждения уголовного дела.

Трасса Баку-Сумгаит, на которой произошла авария, довольно опасна, потому что там установлен высокий скоростной предел. Поэтому водители общественного транспорта должны проходить специальную подготовку. Контроль над этим непосредственно осуществляет Бакинское транспортное агентство. Однако несмотря на контроль, мы зачастую видим переполненные автобусы, особенно в час пик. Несмотря на то, что в часы-пик на линию должны выпускать большее количество автобусов, в реальности мы этого не наблюдаем. Компании объясняют это финансовыми трудностями и отсутствием достаточного числа водителей. Иногда ответственность ложится и на пассажиров. Нужно выходить из дома немного пораньше, чтобы потом не ехать в переполненном автобусе и подвергать свою жизнь риску”, - отметил А.Аллахверенов.

“Большинство транспортных средств, функционирующих по маршруту Баку-Сумгаит являются грузовыми машинами, переделанными в пассажирские”, - заявил РадиоАзадлыг эксперт Эршад Ибрагимов. “Конструкция машин изменена. Хоть в документах на эти транспортные средства и написано, что они грузовые, они перевозят людей. Изменение конструкции приводит к увеличению числа погибших и раненых в случае аварии. Количество мест должно соответствовать заводским конструкциям, сиденья должны быть обеспечены ремнями безопасности. Уже много лет на направлении Баку-Сумгаит царит произвол, на который власти закрывают глаза ”, - подчеркнул эксперт.

“Бакинское транспортное агентство не имеет отношение к этой аварии”, - заявили РадиоАзадлыг в пресс-службе Бакинского транспортного агентства. “На административной территории города Баку малогабаритные автобусы не занимаются пассажироперевозками. Раньше перевозку пассажиров осуществляли микроавтобусы марки “Газель”. Это были грузовые автобусы, переделанные в пассажирские и таким автобусам Бакинское транспортное не выдает знаки отличия. Малогабаритным автобусам, предусмотренным для пассажирских перевозок как на территории Баку, так и на территории всей страны знаки отличия выдает Государственная служба автотранспорта”, отметили в пресс-службе.

“Микроавтобус марки “Форд Транзит” с государственными номерами 50 BL 132, с участием которого произошло тяжкое дорожно-транспортное происшествие на трассе Баку-Сумгаит, осуществлял пассажироперевозки незаконно” – заявили РадиоАзадлыг в пресс-службе Государственной службы автотранспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий. “Этому микроавтобусу не был выдан министерством знак отличия, водитель автобуса не получил документы, требующиеся для пассажироперевозок. Отметим, что все автобусы, занимающиеся междугородними автоперевозками должны следовать из Бакинского Международного Автовокзала. Совершивший аварию автобус незаконно оказывал услуги перевозки пассажиров недалеко от станции метро “Мемар Аджеми”, - подчеркнули в пресс-службе.

По информации Госкомитета статистики, в 2016 году в дорожных авариях погибло 759 человек, 2003 человека пострадало.

Айсель Салимова