Много слов, а причина одна: государство проело пенсии...

Министерство труда и социальной защиты населения работает над новой системой расчета трудовой пенсии, но не делает ничего для нормального ее функционирования. На бумаге, в проектах и заявлениях чиновников этого ведомства новая система смотрится логично и даже весьма прагматично применительно к развитому рынку труда и социальной защите какой-нибудь европейской страны. Состояние местного рынка труда настолько не цивильно и даже дико, что даже комментарии относительно новой системы подсчета пенсий на основе пенсионного капитала (!) излишни.

Ведь это все равно, что возражать заявлению председателя парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли, аргументирующему повышение пенсионного возраста тем, что азербайджанские пенсионеры стали жить дольше. Это почти то же, что пытаться оспорить вице-премьера, председателя Комиссии по продовольственной безопасности Али Ахмедова, заявляющего, что цены в супермаркетах не внушают беспокойства. Стоит ли возражать депутату от правящей партии Азербайджана Гусейнбале Мираламову, призвавшему азербайджанцев меньше есть? «Люди должны понять, что настали трудные времена, и нужно экономить на всем. Например, надо меньше есть. Я знаю многих людей, которые не едят мясо и рыбу, зато держат прекрасную форму. Надо действительно меньше есть, это полезно для здоровья», - посоветовал парламентарий.

Решение Минтруда о новой системе подсчета пенсий из той же серии. Причем, механизм подсчета пенсий, выданный главой ведомства Салимом Муслимовым, претворяет в жизнь советы депутата Мираламова. С переходом на новую систему еда для пенсионеров станет непозволительной роскошью.

Самира Гулиева работает в крупной компании, де-факто принадлежащей государственному чиновнику. Заработную плату в размере 600 манат женщина получает в конверте, официальная зарплата Гулиевой 150 манат. Таким образом, владелец экономит на социальных выплатах, из которых формируется будущий пенсионный капитал. Обширная «серая бухгалтерия» в этой компании охватывает несколько десятков сотрудников – все они, достигнув пенсионного возраста, последуют совету Мираламова, потому что мизерного пенсионного капитала на еду не хватит. Выявлять и пресекать «серую бухгалтерию» – обязанность трудовой инспекции Минтруда. Однако ведомство ничего для этого не делают, особенно если речь идет о бизнесе крупных чиновников. При полном бездействии этого министерства зарплаты в конвертах выдаются повсеместно, процветает неформальный рынок труда, а официальную работу имеет только одна треть работающих азербайджанцев.

Как же будет выглядеть страховая часть пенсии при зарплате, скажем, в 150 манат, если рассчитать ее по новой системе?

Порядка 25% этой суммы – 37, 5 манат придутся на страховые выплаты. По действующему законодательству, на индивидуальный счет работника поступает лишь 50% выплачиваемых из его зарплаты социальных страховых взносов. Другие 50% этих взносов идут на общие расходы системы, в том числе финансирование базовой части пенсий, выражаемой в равных суммах для пенсионеров. При зарплате в 150 манат ежемесячные поступления на индивидуальный лицевой счет составят 18,75 манат. Со вступлением в силу нового закона азербайджанцам обещают перечислять на лицевой счет не 50% от страхового взноса, а всю сумму. Таким образом, ежемесячные страховые поступления на индивидуальный счет с зарплаты, равной 150 манат, составят 37,7 манат. Рискнем умножить эти взносы на 120 месяцев и узнаем сумму десятилетних накоплений на индивидуальном лицевом счете – это 4 тысячи 400 манат на дожитие.

«Это неплохая схема пенсии, но, увы, только для нормальных стран с минимальной зарплатой не ниже 2000 евро. С нашими доходами и серой бухгалтерией пенсионеры гарантированно станут бомжами», - считает Гулиева.

В Азербайджане процветают два вида зарплаты в конвертах. Первый используется в ряде государственных учреждений, где достаточно низкая зарплата. Второй же используется в частном секторе, следует из данных, предоставленных главой Лиги защиты прав трудящихся Сахибом Мамедовым. Однако в пресс-службе Минтруда и социальной защиты уверены, что новая система повысит ответственность работников и сведет к минимуму практику «серых зарплат».

Кроме того, ведомство сообщает, что в рамках изменений предусматривается ликвидация понятия базовой части трудовых пенсий и 12-летнего стажа, необходимого для назначения пенсии. «Однако надо понимать, что по новой системе на индивидуальный счет работника будет поступать уже не 50 процентов от выплачиваемых социальных страховых взносов, как это было раньше, а вся сумма. Такой подход предполагает определенный минимум и только по его достижении назначается пенсия. Таким образом, если эта сумма меньше, то гражданин обращается в органы министерства труда и социальной защиты населения, где ему назначают социальное пособие. С другой стороны, повышается ответственность граждан, потому что размер пособия будет зависеть от того, сколько человек заработал», - сказал РадиоАзадлыг Эльман Бабаев.

Напомним, что в Азербайджане планируется изменение системы определения размера трудовой пенсии. В ближайшее время в профильных парламентских комитетах начнется обсуждение соответствующего законопроекта.

По словам министра труда и социальной защиты Салима Муслимова, предлагаемые изменения предусматривают ликвидацию понятия «базовая часть трудовой пенсии» и упразднение минимального 12-летнего страхового стажа, необходимого для получения пенсии. Согласно предлагаемым в законодательство изменениям, новая процедура назначения пенсий не будет учитывать трудовой стаж.

Шаин Мамедов