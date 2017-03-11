«Омбудсмен Сулейманова не захотела добиться замены лампочки в моей камере»

Завершился срок полномочий азербайджанского омбудсмена по правам человека Эльмиры Сулеймановой.

РадиоАзадлыг обратилось к азербайджанскому политическому эмигранту, вынужденному переехать на жительство в Нидерланды после заключения в тюрьму за политическую активность, историку Арифу Юнусову, с просьбой оценить прошедшую деятельность Э.Сулеймановой.

Ариф Юнусов — руководитель департамента изучения конфликтов и миграции Института мира и демократии (Нидерланды).

- Дайте, пожалуйста, оценку работе Э.Сулеймановой на посту омбудсмена по правам человека в Азербайджане.

- Прежде чем давать оценку, следует указать, что из себя представляет этот важнейший институт по защите прав человека.

Хотя этот институт возник в Швеции в далеком 1809 г., однако получил широкое распространение после развала социалистической системы. При этом институт омбудсмена опирался на западноевропейские демократические ценности, которые основываются на принципах разделения власти и верховенства права. Одной из главных функций омбудсмена в мире является контроль за деятельностью исполнительных и других органов государственной власти путем рассмотрения жалоб граждан на действия тех или иных органов или должностных лиц, которые привели к нарушению прав и свобод человека и гражданина. В этом смысле важным неотъемлемым правом омбудсмена является право проводить расследования, в том числе и по собственной инициативе, и на их основании вносить рекомендации относительно путей восстановления нарушенных прав в конкретном случае, а также предложения о внесении изменений в законодательство или пересмотре неправомерной административной практики органов государственной власти.

Процедура обращения к омбудсмену максимально неформальная и гибкая, а доступ к нему является бесплатным и открытым для всех граждан государства.

Но самое главное, характерной особенностью института омбудсмена - его независимость, что проявляется прежде всего в высоком статусе должности омбудсмена, которая в большинстве стран закреплена конституцией, а также в избрании омбудсмена парламентом государства, что должно обеспечить его независимость от всех ветвей власти, включая законодательную. Независимость омбудсмена предусматривает недопустимость и прямой запрет вмешательства в его деятельность органов государственной власти, политических партий, общественных организаций, средств массовой информации. В обществе омбудсмен выступает своеобразным арбитром между человеком и властью, поэтому может действовать независимо и беспристрастно.

Так должно быть в демократических странах, где действует этот важнейших институт по защите прав граждан. А что мы видим в Азербайджане? В июле 2002 г. на эту должность была назначена Эльмира Сулейманова. Уже тогда это назначение вызвало сильнейшее удивление среди представителей гражданского общества. Дело не в том, что она никогда не занималась правозащитной деятельностью. Дело в другом. Эльмира Сулейманова из числа так называемой «конструктивных» представителей гражданского сектора республики. То есть – полностью подконтрольных властям. А ведь омбудсмен должен в первую очередь быть независимым от власти, быть защитником народа. А ее назначение (не избрание, кстати, а именно назначение) говорило об одном – власти пошли на создание этого института лишь для проформы, для имитации демократических реформ в стране. Хотят эти европейцы создания института омбудсмена? Нет проблем, будет у нас омбудсмен. Но будет под полным контролем власти, делать и говорить только то, что нужно властям.

И Эльмира Сулейманова за прошедшие 15 лет только этим и была известна. Ее голос никогда не услышать в связи с дикими фактами нарушения прав человека в Азербайджана – пытки, правовой беспредел со стороны правоохранительных органов. Весь мир возмущается, реагирует, пишет, делает заявления и прочее. А что же омбудсмен Сулейманова? Ее голоса никто не слышит. И не услышит.

В свое время, в 2012 г., когда в очередной раз были арестованы журналисты и другие представители гражданского общества и пошли вопросы о Сулеймановой, Лейла Юнус на одном из приемов в посольстве США публично отказалась с ней здороваться, указав, что руки Сулеймановой в крови, так как она своим молчанием по поводу пыток в застенках сама становится участником этого беспредела.

Когда нас арестовали Сулейманова к Лейле не решилась пойти. Что же касается меня, то после жесткой критике в ее адрес на международной арене, 13 марта 2015 г. она в первый и последний раз вдруг появилась в МНБ и встретилась со мной. Я встретил ее холодно, открыто указав, что она пришла лишь для галочки, чтобы потом дать в прессу сообщение, будто я всем доволен и у меня якобы нет претензий. Хотя она знает прекрасно, что это далеко не так. Но сделает именно то, что я сказал. В ответ Сулейманова лишь грустно улыбнулась: «Вы же сами все прекрасно понимаете. Не все от меня зависит».

Я тогда показал на лампочку, указав: «В камере все 24 часа горит яркий свет, даже ночью горит, и я не могу спать. На мои требования хотя бы заменить лампу с 150 ватт до 40 или хотя в 60 ватт также следует негативный ответ. Можете мне с этим хотя бы помочь?». Она опять грустно улыбнулась. Тогда я попросил: «Ну, хотя бы передайте мне через руководителей СИЗО МНБ повязки для сна, что дают в самолетах! Это также не в ваших силах?». Она пообещала, но даже этого не сделала. Зато в прессе, как я и предполагал, появилось ее бодрое заявление, что я не имею якобы претензий и у меня все отлично.

- Улучшится ли что-то в азербайджанском институте омбудсмена, если назначат другую? Или ее переназначат снова?

- Дело не в Сулеймановой. Даже если на ее место сегодня кого-то другого назначат, то будет перед нами новая Сулейманова. Ибо проблема не в личности, а в том, что эта должность воспринимается нашей властью как ширма.

- Последний вопрос — поделитесь, пожалуйста, вкратце вашими планами.

- Наша жизнь в Голландии делится на две части: с одной стороны продолжаем лечение. Это в первую очередь касается меня, ибо у меня остались серьезные проблемы после 16-месячного заключения в одиночной камере и пыток. И потому я постоянно с лекарствами и имею дело с врачами. Но с другой стороны мы много работаем, ездим на мероприятия, выступаем. Лейла продолжает свою работу по составлению списка политзаключенных. Сегодня в этом списке уже 167 человек. Она много на эту тему выступает – в Европарламенте, на многочисленных мероприятиях в Германии, Люксембурге и др. Буквально вчера она выступала в Амстердаме, был специальный день, в ходе которого она говорила о ситуации с правами человека в Азербайджане. Потом на том мероприятии были два выступления по ситуации с правами человека в Сирии и Ираке. Обратите внимание, в каком ряду рассматривался вопрос о ситуации с правами человека в Азербайджане. И так постоянно в последнее время. Также много пишем…

5 марта 2010 года Эльмира Сулейманова во второй раз была избрана уполномоченным по правам человека Азербайджана (омбудсменом). Срок ее полномочий истек 5 марта 2017 года.

Закон гласит, что по истечении срока полномочий омбудсмена президент Азербайджана представляет в парламент трех кандидатов для избрания нового омбудсмена. В течение 15-ти дней парламент должен принять решение касательно избрания уполномоченного. Согласно закону "Об уполномоченном по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмене)", в случае, если в день завершения полномочий омбудсмена не будет избран новый уполномоченный, он продолжает исполнять свои полномочия. В этом случае срок его полномочий считается истекшим со дня избрания нового уполномоченного.

Энвер Меликов