Экзаменационный бизнес

В Азербайджане начался прием документов в магистратуру и резидентуру на 2017/2018 учебный год. Процесс продолжится с 10-го по 17 марта. Об этом говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), размещенного на сайте ведомства. Что касается процедуры обращения для участия в экзаменах, то правила создания и пользования «личным кабинетом», условия конкурса, правила заполнения формы «электронная заявка бакалавра», образцы тестовых заданий для бакалавров, готовящихся к приему в магистратуру, опубликованы во втором выпуске журналов «Магистр» и «Резидентура».

Нынешняя вступительная кампания отличается от прошлых по ряду параметров. Во- первых, сдвинулись график приема документов, а также даты сдачи экзаменов. Во-вторых, мероприятия впервые проводятся новой структурой - ГЭЦ, который, говоря современной терминологией, является правопреемницей Госкомиссии по приему студентов и Комиссией по вопросам госслужбы. Однако смена вывески организатора экзаменационного марафона не столь существенна. Главная интрига заключается в том, насколько масштабными будут эти мероприятия, столько молодых людей захотят продолжить высшее образование по своим специальностям? Как известно, с этого года в стране прием студентов на все ступени высшего образования, а также прием на госслужбу будут платными. Но есть нюанс: для дебютантов вступительной кампании, точнее, для абитуриентов, впервые поступающих на бакалавриат вузов и в средне-специальные учебные заведения, экзамены будут бесплатными. А вот абитуриентам-второгодникам и поступающим в магистратуру и резидентуру придется раскошелиться

Согласно утвержденным на минувшей неделе Тарифным советом расценкам, стоимость тестовых экзаменов в средне-специальные учебные заведения составит 20 манатов, в вузы (по степени бакалавра) – 40 манатов. Кроме того, участие в экзамене для поступлении в магистратуру вузов, а также в магистратуру НАНА будет стоить на первом этапе 50 манатов, на втором этапе – 60 манатов. Такая же попытка для поступления в резидентуру по медицинским специальностям на первом этапе обойдется в 60 манатов, на втором этапе – 100 манатов. Тестирование по специальности, требующее особых способностей, – 30 манатов, тестовые экзамены по азербайджанскому языку для русского сектора - 10 манатов.

Сказать, что обнародованные тарифы по приемным экзаменам в вузы и ссузы произвели эффект холодного душа, все равно что ничего не сказать. Юзеры в соцсетях резко раскритиковали власти страны за коммерциализацию поступления в вузы и ссузы, не учтя экономический кризис в стране, ухудшение социального положения подавляющей части населения, безработицу и снижение доходов. Чем ГЭЦ, работающий на хозрасчетной основе, обосновал эти цены, не слишком ли велик «аппетит» этого ведомства, решившегося пополнить свой бюджет?

Эксперт по образования Камран Асадов провел собственные расчету относительно будущих доходов Центра. По его словам, приемные экзамены обойдутся абитуриентам дороже, чем объявленные официальные тарифы. Дело в том, что эти цены не учитывают НДС, который составляет 18%. Следовательно, приемные экзамены в профучилище, колледж составит не 20 манатов, а 23,6 манатов, в бакалавриат – 47,2 маната, в магистратуру (первый и второй этапы) – 59 и 70,8 манатов, соответственно, в резидентуру – 118 манатов.

Но и это еще не все. Для допуска на экзамен нужно иметь и платежную карту для чего нужно по мобильному телефону отправить sms сотовым операторам. Процедура с пустой sms – кой повторяется, когда нужно узнать окончательный ответ о зачислении в вуз. Все эти услуги тоже платные. В итоге получается, что для поступленияв лицей нужно заплатить 25 манатов, в бакалавриват – более 50 манатов и т.д.

А теперь обратимся к статистике участников вступительного марафона. В прошлом году число поступающих со второй попытки в ссузы на базе 9-летнего образования было 25 тысяч человек, на базе 11- летнего образования – около 40 тысяч человек. В бакалавриат университетов поступали со второй попытки примерно 50 тысяч человек, в магистратуру – 24 558 человек, в резидентуру – 1500 человек. Кроме того, 7909 абитуриентов русского языка сдавали экзамен по азербайджанскому языку, а 35 тысяч претендентов – творческие экзамены по специальностям, требующих особых способностей.

Простой арифметический подсчет показывает, что в этом году бюджет ГЭЦ заработает на тестовых экзаменах в ссузы и бакалавриат вузов порядка 10 млн манатов, Если учесть и контингент экзаменуемых в магистратуру и резидентуру, то цифра увеличится до 13 млн манатов. Совсем даже неплохой доход!

Эксперт Асадов считает, что тарифы на вступительные экзамены сильно завышены в соотношении со среднемесячной зарплатой в стране, которая едва достигает 500 манатов. По ряду параметров, цена одного экзамена у нас составляет 10% и более этой суммы. Для сравнения: в США, где среднемесячная зарплата составляет 2500 долларов, экзамен в вузы стоит лишь 35 долларов. В Турции среднемесячная зарплата составляет 2 тысячи лиры, а приемные экзамены в бакалавриат и магистратуру – 35 и 55 лиры.

По мнению эксперта, коммерциализация приема студентов в колледжи и университеты негативно отразится на количестве участников этой кампании. Тем более, что и сами вузы повышают плату за обучение. В этих условиях многие молодые азербайджанцы уедут за рубеж на учебу, что собственно и происходит.

Абдулла Рагимов