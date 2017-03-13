Где пенсионеру жить хорошо?

Парламент Азербайджана на очередном заседании весенней сессии, 10 марта, повысил пенсионный возраст для мужчин и женщин. Повышение будет проходить поэтапно. Сейчас женщины выходят на пенсию в 60 лет, а мужчины в 63. Пенсионный рубеж в 65 лет для мужчин наступит в 2021 году, а для женщин в 2027 году.

Новая редакция закона «О трудовых пенсиях» предусматривает и другие изменения. В частности, ликвидируется понятие «базовая часть трудовой пенсии», взамен будет применяться минимальная пенсия в размере 110 манатов в месяц, а также упраздняется минимальный 12-летний страховой стаж, необходимый для получения пенсии.

Как считает эксперт-экономист Самир Алиев, повышение пенсионного возраста является не реформой, а вынужденной мерой для уменьшения дефицита бюджета пенсионного фонда. Реформа должна улучшать жизнь людей, а не ухудшать. В отличие от соседних стран, в Азербайджане она вовсе не связана с ухудшением демографической ситуации. Причина - низкий уровень собираемости выплат по соцстрахованию. Негативная тенденция по темпам роста экономики, сокращение рабочих мест, спад числа работающих граждан, за счет отчислений которых формируется пенсия текущим пенсионерам, численность которых сейчас, наоборот, постепенно увеличивается, заставили власти пойти на такой шаг. Доходы работающих граждан снижаются, а пенсии государство вынуждено индексировать за счет бюджета.

Сравнительный анализ данных в этой сфере в странах СНГ показал, что в Азербайджане неоптимальное соотношение между числом занятых и пенсионерами. Оптимальным считается когда, число работающих в три раза превышает число пенсионеров. В нашей стране это соотношение - два к одному, и число пенсионеров продолжает расти. Фактически работающие не могут содержать пенсионеров, а бюджет не справляется с финансированием системы пенсионного обеспечения.

Международные эксперты отмечают, что установленный в Азербайджане новый пенсионный ценз самый высокий пенсионный рубеж в странах бывшего СССР. Для сравнения: в Армении пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 63 года, Казахстане - 58 лет для женщин 63 для мужчин, Киргизии - 58 лет для женщин 63 для мужчин, Таджикистане - 58 для женщин 63 для мужчин, Туркменистане - 57 лет для женщин и 62 для мужчин, Молдове - 57 лет для женщин и 62 для мужчин, Украине - 58 лет для женщин и 60 для мужчин, Беларуси - 55 лет для женщин и 60 для мужчин, России - 55 лет для женщин 60 для мужчин, Узбекистане - 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

Между тем, в Германии по заказу страховой компании Generali был проведен опрос среди пенсионеров об их материальном положении и уровне жизни. Как пишет сайт dw, в исследовании участвовали более 4000 мужчин и женщин в возрасте от 65 до 85 лет. Выяснилось, что 85% опрошенных довольны жизнью, 15% - очень довольны. Лишь один процент - очень недоволен. При этом разницы между жителями западной и восточной частей Германии практически нет.

Интересно и то, что лишь треть немецких пенсионеров считает старость и, так сказать, сопутствующие ей проблемы (болезни, более низкую мобильность и т. п.) тяжелым грузом. Треть опрошенных убеждена, что как раз пенсионный возраст предоставляет новые шансы: больше свободного времени, можно чаще ездить, заниматься тем или иным хобби и так далее.

Часть вопросов касалась материального положения пенсионеров. Оно заметно улучшилось по сравнению с 2012 годом, когда проводилось последнее подобное исследование такого уровня. Ежемесячные доходы опрошенных сейчас составляют, в среднем, на семью пенсионеров (также и в том случае, если эта семья состоит из одного человека) 2410 евро «чистыми». Так сказать, «карманных» денег у каждого остается 628 евро в месяц. Пять лет назад их было на сто евро меньше.

Логично, что больше половины немецких стариков оценивают свое материальное положение как «хорошее» или «очень хорошее». Еще треть называет его «удовлетворительным». Только 6% пожаловались на то, что у них мало денег.

При этом довольно много пенсионеров - примерно каждый четвертый - продолжают работать. Правда, не больше двух дней в неделю, но все же... Но работают они не из-за денег. Главные причины, по словам пожилых людей: удовольствие, которое они испытывают, продолжая работать, желание сохранить физическую форму и не деградировать интеллектуально, контакты с другими людьми. Возможность подзаработать к пенсии, как и скука, - на последнем месте.

Еще одна важная категория вопросов касалась проблемы, которую нельзя оценить цифрами или денежными суммами. Речь идет об одиночестве. Как чувствуют себя немецкие пенсионеры? Есть ли у них друзья, партнеры, родные, наконец, с которыми они поддерживают постоянный контакт, регулярно общаются? Поможет ли им кто-то в трудную минуту? Как говорится, подаст стакан воды? И тут результаты социологического исследования обнадеживают. Лишь один из ста немецких стариков жалуется на одиночество.

Интересно, какими оказались бы результаты, если в Азербайджане было бы проведено аналогичное исследование?..

Эллада Алекперова