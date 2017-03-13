Доллар – в голове

В Азербайджане уровень долларизации, согласно структуре банковских вкладов населения по состоянию на 1 февраля 2017 года, достиг 81,25%. В январе этот показатель был равен 79,63%, в соответствующем периоде прошлого года – 83,55%.

По данным Центробанка страны, долларизация депозитной базы на 1 февраля составила 77,76%. В прошлом месяце этот показатель был равен 75,28%, в соответствующем периоде 2016 года – 82,21%. В структуре кредитов по состоянию на 1 февраля эта цифра составила 49,67%, в аналогичном периоде прошлого года – 51,94%.

Как свидетельствуют эти данные, в стране все еще сохраняется динамика роста долларизации, правда наблюдаются незначительные колебания в ту или иную сторону, но в целом процесс, говоря медицинским термином, прогрессирует. Для сравнения отметим, что в 2014 году данный показатель находился на уровне 50,4%, в 2015 году – уже 70% банковских депозитов в стране были деноминированы в долларах.

Неразвитый ненефтяной сектор также ведет к высокому спросу на импортные товары широкого потребления, что, конечно же, отражается на валютных предпочтениях экономических агентов

Независимый эксперт-экономист Азер Мехтиев считает, что долларизация в Азербайджане в нынешних условиях является следствием недиверсифицированной экономики. Среди основных причин: макро­экономическая нестабильность, которая выражается в высоких колебаниях реальных процентных ставок, структурные экономические проблемы. Вообще, экспортно-ориентированные страны подвержены колебаниям цен на мировом рынке на те или иные виды товара. Финансовые кризисы, отражающиеся на национальной валюте, приводят к тому, что предприниматели начинают отдавать предпочтение иностранной валюте как средству сбережения. Кроме того, неразвитый ненефтяной сектор также ведет к высокому спросу на импортные товары широкого потребления, что, конечно же, отражается на валютных предпочтениях экономических агентов.

Не секрет, что казна Азербайджана сильно зависима от нефтяных доходов, экспорт не диверсифицирован в должной мере, основную долю в нем занимает углеводородное сырье (более 80%). Слабая обрабатывающая промышленность не может обеспечить широкий структурный объем товаров для отечественного потребителя, ввиду этого существует высокая импортозависимость.

Есть еще один немаловажный фактор – беспрецедентного падения маната по отношению к основным мировым валютам. Конвертировать манат в доллар граждан подталкивает и высокий уровень инфляции, которая по итогам 2016 года превысила планку в 12%. Люди меньше доверяют национальной валюте и, стремясь обезопасить свои сбережения, покупают доллар или евро.

На этом фоне наблюдается значительная долларизация депозитов и кредитов в иностранной валюте, что подтверждает наличие финансовой долларизации, а также косвенное присутствие валютного замещения, то есть использование населением долларов США в расчетах при осуществлении крупных приобретений (жилье, автомобили и т.п.).

Отсутствие других каналов для притока в страну иностранной валюты, усиливают спрос на валюту, создавая дефицит

Как показал блиц-опрос РадиоАзадлыг, многие независимые эксперты склоняются к мысли, что в стране в настоящее время нет объективных причин для замедления роста долларизации: большая импортозависимость, низкие цены на нефть, обслуживание внешних долгов банков, возврат компенсаций вкладчикам закрытых банков, все это стимулирует спрос на доллар. Отсутствие других каналов для притока в страну иностранной валюты, усиливают спрос на валюту, создавая дефицит.

По мнению экономиста Самира Алиева, административные методы типа ограничение манатной массы, уменьшение импорта, запрет на вывоз капитала - не является выходом из ситуации и может стать причиной экономического упадка. Необходимо применение экономических инструментов. Долларизация экономики очень сильна и это давит на национальную валюту, ставя под удар макроэкономическую стабильность.

Как показывает мировой опыт, меры запретительного характера, в том числе и в отношении депозитов и кредитов в иностранной валюте, во многих случаях вызывают порой обратный эффект. Скажем в свое время, в Перу были приняты меры по ограничению приема депозитов в иностранной валюте, принудительной конвертации долларовых активов или обязательств в национальную валюту по курсу ниже рыночного. В результате страна столкнулась с бегством капитала и была вынуждена снять ограничения. Кстати, отток капитала ныне наблюдается в Азербайджане.

«С конца 2014 года по конец 2016 года доля иностранной валюты в кредитах выросла с 27% до 50%. , а уровень долларизации вкладов с 38% вырос до 83%», - отмечает Алиев, который считает, что правительство должно разработать стратегию анти-долларизации.

«Банковский сектор следует либерализовать. Государственные займы в национальной валюте нужно индексировать в соответствии с инфляцией.Обязательные нормы по резерву следует увеличить с 1 до 3%. Кроме того, нужно создать механизм индексации, которые позволят страховать вклады в национальной валюте во время резких изменений курса», - считает эксперт.

Также важно исследовать возможности конвертации потребительских кредитов в иностранной валюте на национальную валюту и это рекомендовать банкам. Нужно ускорить переход на безналичный расчет и применить ограничения на наличные расчеты (свыше 1-2 тыс. манатов). Центробанк должен выдавать банкам целевые кредиты в национальной валюте и при Центробанке следует создать Фонд по проблемным кредитам.

Международный валютный фонд, проанализировав ситуацию в странах Южного Кавказа и Центральной Азии, считает, что макроэкономическая стабильность является наиболее результативным средством для достижения устойчивой дедолларизации.

Эллада Алекперова