Газета Новое Время опубликовала статью под заголовком "Ситуация в экономике ухудшается Что делать?".

В статье говорится, что как известно, самый болезненный удар по азербайджанской экономике нанесла банковская система страны. А точнее, ее неэффективность и неприспособленность к условиям низких нефтяных котировок и, соответственно, кризисным явлениям в экономике. К тому же коррупция, хищения, разбазаривание миллиардов долларов, в частности - в Международном банке, так или иначе нанесли урон золотовалютным резервам государства. Это, в свою очередь, стало своего рода детонатором в возникновении внешнего долга Азербайджана.

Объем внешнего государственного долга Азербайджана по состоянию на 1 января 2017 года составил 6 913,2 миллиона долларов (12 241,3 миллиона манатов), что составляет 20,4 процента от ВВП страны.

Как говорится в сообщении Министерства финансов, в статистику по заимствованиям включены прямые обязательства государства и обязательства по кредитам, привлеченным под государственную гарантию.

Еще недавно наша страна фактически не имела государственных долгов. Сейчас же, когда казна полупустая, внешний долг в размере 7 млрд. долларов, несомненно, - огромная сумма.

Между тем кризис в банковском секторе усиливается, пишет издание. Ситуация ухудшается во всех сферах банковского дела. К примеру, кредитные вложения в экономику существенно сократились, в то же время растет число проблемных кредитов.

Совокупные кредитные вложения в экономику Азербайджана на 1 февраля 2017 года составили 16 250,8 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это на 279,6 млн. манатов, или 1,75% больше по сравнению с показателем на 1 января. Кредитные вложения в экономику в годовом исчислении сократились на 4 353,1 млн. манатов, или 21,13%.

Кроме того, в Азербайджане общий объем просроченных кредитов на 1 февраля 2017 года составил 1 633,1 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), объем проблемных кредитов в месячном сравнении вырос на 160,5 млн. манатов, или 10,9%, в годовом исчислении – на 318,5 млн. манатов, или 24,23%.

Отметим, что на 1 февраля доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле составила 9,78%. На начало года это соотношение составило 8,96%, на 1 февраля 2016 года - 6,20%.

Что касается сокращения кредитных вложений в экономику, то в этой ситуации по-другому и не могло быть в принципе, поскольку кредитный портфель банков оставляет желать лучшего, да и в целом выдача кредитов сократилась в несколько раз.

Напомним, что кредитные вложения в экономику означают предоставление заемщикам финансовых средств с условием их возвращения для использования в сфере производства. Другими словами, чем меньше будет таких сложений, тем медленнее будет расти ВВП, да и в общем, - производство. Впрочем, производство у нас и без того хромало. Ведь вся экономика строилась с учетом высоких цен на «черное золото».

Плюс ко всему, проблем в банковском секторе добавляет нерешенность вопроса с невыплаченными кредитами. Если ежемесячно проблемные кредиты продолжат расти такими темпами (то есть 150-160 млн. манатов), то к концу года можно смело прибавить еще один миллиард к уже существующим 2 миллиардам невыплаченных кредитов. Очевидно, что по мере углубления кризиса в экономике и ухудшения социального положения граждан растет число проблемных кредитов. Не означает ли это, что пора срочно решать данную проблему? Но банкиры ни в какую не желать снизить проценты по кредитам, прекрасно зная, что основной причиной задержки в выплате кредитов являются высокие процентные ставки. И вряд ли собираемость кредитных выплат повысится, если не сократить проценты.

Кабинет министров, а также Палата по надзору за финансовыми рынками, Центробанк и коммерческие банки должны совместно искать пути выхода из этой нездоровой ситуации. Нельзя ограничиваться лишь реструктуризацией задолженностей или же сокращением числа банков.

Кстати, на днях стало известно, что в результате закрытия 11 банков 4200 человек потеряли работу. Однако, как видим, все это не помогло решить множество проблем банковского сектора. Необходимы иные подходы в обеспечении стабильности в финансовой и банковской системах страны. Зато армия безработных пополнилась почти на 5 тыс. человек, в том числе специалистами банковского дела.

Непременно все вышеперечисленные проблемы банковской системы существенно повлияли на увеличение госдолга страны. Стагнация отечественных банков препятствует росту экономики. Самое печальное, что в ближайшей перспективе улучшения ситуации не предвидится. А все потому, что экономика так и не сумела избавиться от нефтяной зависимости, продолжая оставаться монополизированной, с высоким уровнем коррупции.