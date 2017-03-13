В канун праздника продовольствие подорожает еще на 7%

Цены на продовольствие к празднику Новруз продолжают усиленный рост. Поводом для беспокойства стало сильное подорожание всего ассортимента праздничной корзины. Несмотря на традиционные ярмарки, организованные Минсельхозом, стоимость набора продуктов для праздничного стола превысила материальные возможности населения.

По традиции праздничный стол на Новруз особенный. Здесь можно встретить такие сладости, как шекербура, пахлава, бадамбура, гогал и т. д. Незаменимым атрибутом праздника считаются орехи, миндаль, сушеные ягоды и фрукты, а главным блюдом стола является праздничный плов. К сожалению, доходы многих азербайджанцев не покроют расходов даже на малую часть перечисленных лакомств.

В самый канун праздника цены на продукты поднимутся еще на 7%, сообщил в беседе с РадиоАзадлыг руководитель Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов.

Предпраздничный ажиотаж лишь подстегнул безудержный ценовой рост. До этого, с начала девальвации цены на продовольственный ряд первой необходимости повысились, в среднем, на 50 процентов. К примеру, крупы, в том числе рис, чечевица, гречка, горох, фасоль подорожали в два – три раза. Цены на импортное сливочное масло продолжают расти, достигнув к празднику 12.50 – 13.40 манат за килограмм продукта. Наиболее высокий рост цен охватил мясные прилавки – стоимость мяса сравнительно с прошлым годом вырослана 30%, подсчитал руководитель ССП.Ссредняя цена килограмма баранины в столице составила 11.50 – 13 манат. Цены на говядину разнятся качеством – свежая телятина подорожала до 12 манат за килограмм, вырезка достигла в цене 13 – 15 манат. Мясо буйвола стоит в столичных магазинах 8.50 – 9 манат.

По сравнению с прошлым годом, в текущем году продовольственное подорожание отмечается на уровне 120%. Проще говоря, в прошлом году праздничный стол азербайджанцев был в полтора раза дешевле, сказал нам собеседник. Средняя праздничная корзина семьи из четырех человек, по подсчетам ССП, будет стоить 200 манат, а минимальная – 100 манат. «Если воспользоваться забытой праздничной традицией «Папагатма», расходы можно сократить до ста манат, - пошутил Гусейнов. - Наши подсчеты основаны на реальных ценах и традиционном наборе продуктов для праздничного стола. Разумеется, можно потратить меньше. Нет предела возможностей. Можно, скажем, прожить в самом дорогом городе на десять долларов и рыться в мусорном баке».

К древним традициям Новруз Байрама в Азербайджане относятся крайне трепетно. Такие обычаи, как массовые хороводы вокруг больших костров и исполнение традиционных танцев и песен стараются соблюдать как жители сельских районов, так и европеизированные горожане. К их числу относится и старинная игра «Папагатма». Во время Новруза принято подкидывать к порогу домов шапки или маленькие мешочки, которые каждый уважающий себя хозяин обязан доверху наполнить вкусным угощением. Сегодня эта традиция забыта во многом благодаря обнищанию населения. Из-за растущих цен многие люди не могут накрыть праздничный стол для собственной семьи и уж вовсе не имеют возможности поделиться лакомством с соседом.

«Традиция «Папагатма» практически исчезла», - признался Гусейнов. Среднему азербайджанцу и в голову не придет потратить 20 манат (!) на орехи для соблюдения этой традиции.

«Важный атрибут праздничного стола – орехи подорожали на 100%, на 80% поднялось в цене сливочное масло. Подорожание сопровождается обманом покупателя на весе продукции», - сказал эксперт.

Эффективность праздничных ярмарок, призванных остановить безудержный рост цен, крайне низкая. Как правило, низкая цена выставленной там продукции сопровождается низким же качеством. «Праздничные ярмарки мало отличаются от рынков, - уверен Гусейнов. – В ССП поступают жалобы от потребителей на странный, горьковатый привкус продающихся там сухофруктов. На мой взгляд, это из-за афлатоксина».Это смертельно опасные микотоксины… Со слов нашего собеседника, продукция на рынках не проходит никаких проверок. Особенно беспокоит защитника прав потребителей качество дешевого мяса на праздничных ярмарках.

Шаин Мамедов