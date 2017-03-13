О последствиях выхода Азербайджана из ИПДО

Азербайджан вышел из состава авторитетной международной организации EITI (Инициативы прозрачности добывающих отраслей). В конце прошлого года организация выдвинула условием для восстановления Азербайджана в рядах организации в качестве полноправного члена обеспечение прав человека в стране. Стране дали время «исправиться» - до марта. Многие правозащитные организации выступили за исключение Азербайджана из EITI.Тогда большинство экспертов заявляли, что власти вынуждены будут пойти на уступки, лишь бы остаться в рядах влиятельной организации, от которой, по их словам, зависит судьба нефтегазовых кредитов Азербайджана. Однако после бурных обсуждений в Боготе и решения EITI о приостановлении членства Азербайджана до июля, так как страна не выполнила требуемых от нее обязательств, власти Азербайджана приняли решение покинуть ряды организации.

Переговоры о получении кредитов велись, и выход из EITI отрицательно скажется на интенсивности этих переговоров, требования к Азербайджану увеличатся и с падением инвестиционного рейтинга вырастут проценты по кредитам

“Азербайджан один из первых присоединился к EITI, и нахождение в этой организации сказывалось на инвестиционном рейтинге страны”; - заявил РадиоАзадлыг эксперт Натик Джафарли. К тому же членство в EITI давало преимущество Азербайджану в кредитных переговорах. Выход страны из такой международной организации не сулит ничего хорошего ни властям страны, ни ее гражданскому обществу. Считаю, что власти страны вместо того, чтобы принимать такое эмоциональное решение, должно было разобраться в причинах и устранить их. Потому что развитие гражданского общества является признаком усиления любого государства. Государство с развитым гражданским обществом является институционально сильным. В целом, гражданское общество является бесплатным аудитором, советником правительства. Оно проводит исследования, составляет отчеты в тех областях, которые не видят власти. Азербайджанские власти должны именно так относиться к гражданскому обществу, не видеть в нем врага. Я надеюсь, что вскоре эмоции с обеих сторон поутихнут и будут приняты более практичные и прагматичные решения, сделаны шаги навстречу друг другу и со стороны Азербайджана, и со стороны EITI. Потому что это очень важно. Азербайджану сейчас нужны инвестиции, а выход из EITI означает ухудшение инвестиционного рейтинга. Азербайджан является страной на долю которой приходится большая часть крупных проектов – Шах-Дениз 2, TAP, TANAP, для завершения которых нужны большие денежные средства за счет кредитов. Переговоры о получении кредитов велись, и выход из EITI отрицательно скажется на интенсивности этих переговоров, требования к Азербайджану увеличатся и с падением инвестиционного рейтинга вырастут проценты по кредитам. Это не сулит ничего хорошего ни властям, ни гражданскому обществу”, - отметил Н.Джафарли.

“Выход Азербайджана из Инициативы отрицательно скажется не на Азербайджане, а на гражданском обществе”, - заявила РадиоАзербайджан глава Комитета защиты прав нефтяников Мирвари Гахраманлы. “Раньше Азербайджан представлял отчеты в нефтяной сфере общественности. Существует 12 принципов отчетности, одним из которых являлись международные стандарты. Раньше мы могли требовать у организаций отчеты, входить с ними в диалог. Теперь этого не будет.

Азербайджанские власти от выхода из EITI потеряют мало. Там был в основном вопрос имиджа, заключающийся в том, что Азербайджан идет по пути прозрачности, обнародует отчеты по добыче нефти и газа. Некоторые политики утверждали, что если Азербайджан выйдет из коалиции, то Азербайджану не выдадут кредиты и президент вынужден будет пойти на уступки. На энергопроекты стране выделили кредиты Всемирный банк и Азиатский банк развития, а сейчас Азербайджан обратился за кредитом еще и в Европейский банк реконструкции и развития. Этот кредит тоже дадут. У банков своя политика. Они делают деньги. Кредиты выдадут, но на других условиях, под большие проценты.

Кто будет выплачивать эти проценты? Народ. Дело в том, что когда Азербайджан присутствует в какой-то международной организации на него можно как-то повлиять, оказать давление и выход из организаций означает ослабление этого давление. Чему тут радоваться? Тогда давайте выйдем из всех организаций и превратимся в Северную Корею. В проигрыше оказалось гражданское общество, а в выигрыше – нефтяные компании. Потому что раньше на них было возложено обязательство отчитываться о своей деятельности, а сейчас они с большой радостью откажутся от него, используют эту ситуацию в свою пользу”, - добавила М.Гахраманлы.

Инициатива прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) была инициирована премьер-министром Великобритании Тони Блэйром в 2002 году на саммите по устойчивому развитию в Йоханесбурге и представляет собой мировой стандарт, способствующий обеспечению прозрачности доходов от нефте-, газо- и горнодобывающей отраслей промышленности. Азербайджан присоединился к Инициативе прозрачности добывающих отраслей в 2003 году.

Айсель Салимова