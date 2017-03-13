Потеряв деньги, бизнесмены предпочитает молчать

Азербайджанская пресса неоднократно поднимала вопрос о крупных финансовых потерях бизнеса из-за банкротства коммерческих банков. Информация об утерянных средствах незаконно скрывается, однако в беседе с экспертами речь шла о неприлично больших суммах.

Возникает вопрос: какой бизнес теряет деньги в лопнувших банках? Для «чужих» местная бизнес-среда закрыта, особенно если речь идет о крупном и среднем предпринимательстве, позволяющем оставлять на счетах «шестизначные» вклады. Кроме того, невозможно просто взять и доверить честно заработанные миллионы коммерческой финорганизации, не интересуясь дальнейшей судьбой вкладов и, мягко говоря, протекающими в банке процессами. Другой вопрос – почему молчат предприниматели, ведь это их деньги остались в обанкротившихся банках? Масштабными потерями бизнеса обеспокоена лишь пресса и банковские эксперты. На нашей памяти нет ни одного выступления предпринимателя, потерявшего деньги в азербайджанском банке? Почему?

- Предприниматели боятся заявлять об этом, - сообщил РадиоАзадлыг банковский эксперт Акрам Гасанов. - Я готов согласиться, что крупный бизнес в Азербайджане принадлежит солидным государственным чиновникам, но не надо переоценивать возможности. Многие предприниматели работают под «крышей» чиновников и не все, даже высокопоставленные лица, понимают, как работает финансовая система. Их понимание экономики примитивно.

Это видно по тому, как подготовлены стратегические карты экономического развития. Кроме того, в нашем обществе, властных и бизнес-кругах долгое время бытовал миф о блестящих талантах главы Центробанка Эльмана Рустамова. Верили, что главный банкир страны держит ситуацию под контролем. И даже оппозиция считает, что он ас. Как это ни странно, многие верили в банковскую систему. Даже в канун девальвации не все предприниматели реально оценивали ситуацию.

- Например?

- Один очень крупный бизнесмен, работающий в строительном секторе, летом 2014 года взял банковский кредит на несколько десятков миллионов. Я его в этом консультировал. Банк настаивал на долларовой ссуде, клиент тоже хотел оформить инвалютный кредит, не желая терять на конвертации и комиссионных. Пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить бизнесмена не брать кредит в долларах. 21 февраля он позвонил, чтобы сказать спасибо. На самом деле самому не верилось, что падение маната так близко. Признаюсь, не стал бы настаивать на манатной ссуде, если бы он брал ее на год. Но речь шла о кредите на несколько лет.

Многие предприниматели погорели на девальвации из-за правовой и финансовой безграмотности - им все досталось легко, а времени на обучение не было.

- Была ли возможность забрать эти вклады до объявления банкротства?

- Начнем с того, что Bank Standard перестал возвращать вклады с осени 2015 года. Банк объявили банкротом только через год, шла процедура его оздоровления, на эти цели выделили 15 млн манат взятого в Центробанке кредита. Правда, отчета, куда именно потрачены эти деньги, мы не увидели. С высокой долей вероятности, средства пошли на компенсацию вклада, но кому – это неизвестно. Прочих юридических лиц оставили ждать у моря погоды. Мол, будут деньги, вернем вклады. На самом деле, многие предприниматели оказались в невыгодном и даже бесправном положении. Вспомните бандитский наезд Международного банка на бизнесменов в феврале этого года.

- Расскажите, чем завершилась эта история?

- Летом прошлого года Межбанк объявил кампанию: вкладывайте доллары под 3% и под залог инвалютного вклада получите кредит в манатах под 7% годовых. Обратите внимание, что сумма кредита не могла быть больше 75% от суммы вклада. В результате Межбанк собрал к осени того же года больше $50 млн вкладов и выдал кредитов на 80 млн манат. Кампанией воспользовался бизнес, нуждающийся в национальной валюте. Скажем, предприниматель вкладывал 100 тыс долларов и получал кредит на 110 тысяч манат. Риска для банка не было, а кредиты гарантированы инвалютным залогом. В целом достаточно выгодный подход для банковской системы, принимая во внимание стремительное таяние валютных резервов. Межбанк собрал доллары и выдал манаты на развитие экономики. Но…

Уже в феврале этого года новое руководство МБА вдруг вызвало заемщиков и потребовало вернуть кредиты в течение трех дней. Банк воспользовался пунктом договора – если появится опасность невозврата, кредитор может потребовать вернуть долг досрочно. Разумеется, заемщики вопрошали о причинах такого решения. Ведь получив долларовые залоги, Межбанк гарантировал собственные риски, а доллар рос в цене. Бизнесмены пытались добиться здравого смысла, мол, есть договор, по кредиту платим, риски гарантированы инвалютными вкладами. Но логика МБА была очевидна – новое руководство банка решило воспользоваться девальвацией, собрать манатную массу и конвертировать ее в доллары. Незаконный наезд на клиентов был предвестником очередного падения азербайджанских денег.

Привлекать вклады и выдавать кредиты - стандартная линия заработка для банка, и если прошлое руководство МБА, действовавшее в условиях отсутствия государственной помощи, использовало этот путь, новое понимало – государство даст в любом случае. И решило заработать таким образом.

- Почему предприниматели не защищали свои права?

- Им угрожали: только пикнете, и мы обратимся в правоохранительные органы. Этот случай окончательно подорвал доверие к местной банковской сфере, но самое печальное, ни один из предпринимателей не пожаловался. Повторюсь, что кредитов было выдано на 80 млн. Они боятся… А вдруг спросят, откуда у них такие деньги. Все это говорит о крайне нездоровой ситуации….

Шаин Мамедов