«Дохлого осла уши, а не статус» - предлагает депутат и политолог Мусабеков

«У президента Франсуа Олланда четкая позиция - должны соблюдаться Мадридские принципы. Он выразил желание, чтобы мы провели референдум по самоопределению Арцаха (имеется ввиду оккупированный ВС Армении регион Азербайджана - Нагорный Карабах - прим.ред.). Затем передали Азербайджану не семь, а пять прилегающих к Арцаху территорий. Это план Олланда, который он предлагает сторонам, ведущим переговоры», – пояснил предложения французской стороны на встрече Олланда с Сержем Саргсяном председатель координационного совета армянских организаций Франции Мурад Папазян.

Как отнеслись к предложению Франции в азербайджанском обществе?

Отвечая на вопрос РадиоАзадлыг агдамский беженец, журналист Асеф Гулиев обратил внимание на суть обсуждаемого статуса Нагорного Карабаха. «Все дело в статусе. Неизвестно, о каком статусе идет речь на переговорах. План французов предполагает взамен на освобождение пяти районов выдать армянам не статус, а дать возможность провести референдум о статусе НК. Именно в этом кроется корень противоречий.

Журналист Анар Мамедов вообще не считает нужным прислушиваться к французам: А стоит ли нам якшаться с Францией? То есть ремонтировать во Франции музеи, тратить на французов азербайджанские деньги… Президент Ширак ведь в годы своего правления Францией еще тогда нам без обиняков заявил, дескать, армян знаем 200 лет, а с вами только познакомились. Приоритеты давно уже расставлены, стоит ли заранее, зная симпатии французов, бесперспективно стараться менять их?».

Депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков считает, что Олланд сказал то, что армяне вложили в его уста. «Армяне получат "дохлого осла уши", как говаривал Владимир Путин. Ишь, размечтались. Подай им Нагорный Карабах и в придачу Лачинский и Кялбаджарский районы…. Даже если оставить в стороне неприемлемость самой постановки вопроса в такой плоскости, то территории этих двух районов больше Нагорного Карабаха, а азербайджанцев там проживало больше, чем армян в Нагорном Карабахе», - пояснил Мусабеков.

И дал свое резюме: «Мой ответ - никогда. Азербайджан не только не примет, но даже не станет обсуждать подобные предложения. Напоминаю, что даже так называемыми Мадридскими принципами предполагалось освобождение армянами Кялбаджарского и большей части Лачинского районов при условии согласия на сецессию Нагорного Карабаха посредством плебисцита. Баку тогда не пошел и на это, тем более не согласится с планом «5 районов в обмен на статус», - объяснил депутат Милли Меджлиса.

«Раньше такие предложения выдвигались на закрытых встречах, теперь же говорят открыто. Это значит, что Франция и заодно Россия поддерживают не поэтапный план урегулирования, выдвигаемый Азербайджаном, а желанный Армении пакетный план решения карабахского вопроса», - сказал РадиоАзадлыг политолог Элхан Шаиноглу.

«За все время переговоров между Азербайджаном и Арменией периодически в печать просачивались разные предложения со стороны сопредседателей, включая и предложение о том, чтобы начать переговоры о статусе Нагорного Карабаха взамен на возвращение 5 районов из буферной зоны вокруг Карабаха. Все эти разговоры лишь дымовая завеса, не имеющая под собой реального прикладного значения потому, что режим Алиевых прекрасно понимает: согласие на это будет началом их конца, так как при всей инертности азербайджанского общества ко всем другим вопросам, тема Карабаха до сих пор болезненно воспринимается в Азербайджане. Поэтому я не думаю, что Франция на самом деле сделала такое предложение. Если кто и имеет влияние на Азербайджан и Армению в этом вопросе, так это Россия, которая в последнее время резко усилила свое присутствие в карабахских делах. Это реально было продемонстрировано как во время апрельской авантюры 2016 года, так и в феврале 2017 года, когда Россия четко показала всем в мире, кто хозяин в регионе. Поэтому не стоит ожидать каких-либо успехов в этих переговорах, пока у власти в Москве, Баку и Ереване находятся Путин, Алиев и Саргсян - политики, которых лично устраивает данное статус-кво. Все эти телодвижения, включая и так называемые "успехи" на фронте, служат только для внутреннего пользования, как в Азербайджане, так и в Армении, для усиления ура-патриотизма и отвлечение населения от реальных внутренних проблем. Поэтому пора привыкнуть к тому, что карабахская карта еще долго будет нужна этим правителям, как разменная карта, - написал в письме в РадиоАзадлыг живущий в США политолог Рамис Юнус.

Энвер Меликов