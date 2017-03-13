«План Франции» - неправдоподобная информация? - Т.Зульфугаров

Поездка Сержа Саргсяна в Париж на встречу с президентом Франции закончилась сенсационным заявлением Франсуа Олланда. Несомненно, выражая также желание армянского коллеги, президент Франции заявил о необходимости решения карабахской проблемы по схеме одновременного решения вопроса о статусе Нагорного Карабаха и возвращения Азербайджану пяти оккупированных районов. РадиоАзадлыг обратилось к бывшему министру иностранных дел Азербайджана Тофику Зульфугарову с просьбой оценить предложение Олланда с точки зрения азербайджанских интересов.

Т.Зульфугаров дал ответ на своей странице в социальной сети Фейсбук:

- Друзья обратились ко мне с просьбой прокомментировать информацию в прессе о "плане Франции" (пять районов взамен на статус). Это конечно неправдоподобная информация и армянские источники выдают желаемое за действительное.

Чтобы четче представлять себе структуру мирного процесса надо понимать, что теоретически любой мирный процесс состоит из трех фаз: 1 фаза- достижение перемирия посредством заключения соглашения о прекращении огня или как в нашем случае- договоренности о прекращении огня. 2 фаза- заключение Прелиминарного (предварительного) Соглашения, в котором стороны договариваются и реализуют комплекс военно-технических мер, таких, как - отвод войск, демилитаризация прилегающих районов, объявление бесполетной зоны, развертывание операций по поддержанию мира и т.д. В поддержку этого соглашения, либо государства- гаранты, либо Совет Безопасности ООН делают соответствующие заявления о гарантиях не возобновления военных действий и необратимости мирного процесса. 3 фаза- проведение переговоров и достижение всеобъемлющего урегулирования, которое предполагает окончательный мирный договор (в нашем случае- Минская Конференция по определению статуса Нагорного Карабаха).

Когда армянские источники информации пытаются ввести в заблуждение общественность, они намеренно говорят не о промежуточном статусе второй фазы, а об окончательном статусе, который является задачей третьей фазы. Разница между временным и окончательным статусом очевидна, поэтому интерпретация армянских СМИ абсолютно некорректна.

Хотел бы также сказать несколько слов о референдуме. Референдум, о котором говорят, как о необходимом элементе урегулирования, представляет собой политическую акцию, которая будет завершать, и подтверждать единственную вещь - согласованный участниками Минской Конференции статус Нагорного Карабаха. Другие вопросы, которые марионеточный режим в Нагорном Карабахе пытается представить как "волеизъявление народа", не признается никем и не несет никаких юридических последствий. Поэтому, когда посредники говорят о референдуме, надо четко понимать, что речь идет о согласованном странами - участниками Минской Конференции плебисците, на который дал согласие Азербайджан.

P.S.: Вообще-то, я думаю, что МИД Азербайджана уже должен начать выплачивать мне зарплату, так, как мне приходится выполнять некоторые его функции, - пошутил Т.Зульфугаров

Энвер Меликов