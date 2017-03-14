Нефтяные доходы снижаются

Газета ЭХО опубликовала статью под заголовком "Сколько заработает Азербайджан от продажи нефти в 2017".

В статье отмечается, что по прогнозам экономистов, цены на нефть уже не будут прежними.

Впрочем, определенный рост стоимости на «черное золото» все же имеет место быть.

Актуальным остается вопрос относительно Азербайджана — сколько заработает страна от продаж нефти в 2017 году и будут ли снижать объемы добычи черного золота?

Как заявил в беседе с Echo.az глава Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан, доходы от продажи нефти стремительно снижаются.

«Чтобы в этом убедиться, достаточно привести статистику за последние несколько лет. Так, если в 2014 году чистая прибыль от продажи нефти, которую получил Азербайджан, составила 15 миллиардов 118 миллионов, в 2015 году эта сумма сократилась почти вдвое и составила 7,2 миллиарда долларов, а уже в 2016 году и вовсе упала до 5,1 миллиарда долларов. То есть за два года прибыль сократилась почти втрое,» — сказал он.

«Что касается текущего года, то на сегодняшний день размер прибыли от добычи нефти с месторождений Азери — Чираг — Гюнешли уже составил 2 миллиарда долларов, но это произошло за счет повышения цен на нефть, что касается объемов добычи, то они снижаются. В следующие месяцы также стоит ожидать падения объемов добычи нефти,» — отметил Шабан.

Эксперт сказал, что касается прибыли от продажи «черного золота», которую получит Азербайджан в 2017 году, то в том случае, если цены будут держаться на уровне 55 долларов за баррель, то Азербайджан выручит примерно такую же сумму, как и в 2016 году, то есть, порядка 5,1 миллиарда долларов.

«В том случае, если цена на нефть будет держаться на уровне 58 долларов за баррель, то в этом случае размер прибыли будет равен 5,2-5,3 миллиарда долларов. В последующие годы, несмотря на значительные сокращения объемов добычи нефти, мы будем иметь от продажи нефти также порядка 5 с небольшим миллиардов долларов, но при условии, если цена за баррель установится в пределах 60-65 долларов», — пояснил И.Шабан.

Кстати, в том случае, если обратиться к прогнозам относительно цен на нефть таких международных структур, как Международный валютный фонд, Всемирный банк, то нужно иметь в виду три сценария дальнейшего развития событий, пишет издание.

Согласно первому сценарию, все будет не так хорошо, как хотелось бы. По нему к 2020 году цена за баррель нефти установится на уровне всего лишь 50 долларов. По второму прогнозу средняя цена за баррель будет равна 65 долларам. Самым оптимистичным прогнозом является третий, согласно которому цена на черное золото будет равна 75-80 долларам за баррель.

Как пишет газета, по мнению независимого экономиста Сейфала Алиева, стоимость азербайджанской нефти в 2020 году установится на уровне 65-70 долларов за баррель.

«Я, пожалуй, повторюсь и скажу, что доходы от нефти уже никогда не будут столь высокими, как это было несколько лет назад. Еще один важный момент, который мы не учитываем, — это технологические достижения и прорывы. Когда мы делаем долгосрочный прогноз, просто необходимо учитывать и то, что технологические достижения никто не отменял, тем более в современном мире. Именно поэтому, сырьевой век подходит к своему логическому завершению и потому колоссальных доходов от продажи сырья ожидать не стоит», — отметил эксперт.