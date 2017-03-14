Выпускники детдомов останутся на улице?

Столицу Азербайджана вновь охватил строительный бум, набирающий обороты под лозунги обеспечения жильем небогатые слои населения. Квартиры в строящихся новостройках пообещали предоставить безвозмездно беженцам и вынужденным переселенцам, а сироты остаются на улице.

Большинство детей, покинувших интернат, не могут найти себе ни приют, ни место работы и с трудом адаптируются в обществе. Оставшись без дома, эти дети ночуют в парках, а в летнее время – на пляжах, бакинских рынках, в съемных квартирах. «В основном просящих подаяние уличных детей в Баку можно встретить в центре города – на бульваре, площади Фонтанов, улице Низами, около станции метро «28 Мая», а также станций метро «Нефтчиляр», «Хатаи» и в других частях города, где наблюдается большое скопление людей, - сказал РадиоАзадлыг председатель Лиги защиты прав детей Азербайджана Юсиф Бекиров.

« Уникальность ситуации в том, что еще в 1999 году Милли Меджлис принял закон «О социальном обеспечении детей сирот квартирами. Все выпускники детдомов должны быть обеспечены квартирами, однако закон существует на бумаге. До сих пор ни одна сирота не получила жилье. Правда, после неоднократного освещения этой проблемы в СМИ, построили общежитие для девочек – и все. Больше ничего в этом направлении не предпринималось», - сообщил наш собеседник. Он привел пример соседней России, где подобный закон не просто написан, но реально действует.

«В России каждому ребенку по окончании интерната полагается государственная квартира – ее нельзя продавать или дарить. Такое жилье охраняется государством. Закон есть и выполняется. В Азербайджане дети, покидающие интернаты и детские дома, предоставлены сами себе. Мальчики уходят в армию и дальнейшая их судьба неизвестна. Девочки за неимением жилья остаются в интернатах. Те, кто находит работу, снимают квартиры. В целом же девушкам и юношам, выходящим во взрослую жизнь, не на кого опереться. Им негде жить, - объяснил Бекиров шокирующую ситуацию царящего в этой сфере произвола, равнодушия и нарушения действующего законодательства. -

Есть закон, а программы обеспечения жильем нет. Кроме того, по нашему законодательству местные исполнительные власти должны предоставлять сиротам земельные участки для строительства жилья и выдавать ссуды на эти цели. Но здесь говорят, что денег нет, и земли тоже нет. Проще говоря, исполнительные власти этих денег не получают».

Из беседы с правозащитником выяснилось, что Министерство труда и социальной защиты населения должно добиваться решения жилищной проблемы детей-сирот. Однако отсутствие реальных действий в этом направлении объясняют тем, что нет денег. «Мы поставили вопрос перед Кабинетом министров, но бюджетные средства не выделили. Зачем тогда приняли закон?» - сетует наш собеседник. Кроме того, в Азербайджане не исполняется программа, направленная на воспитание сирот в семьях с последующим предоставлением им жилья. На деле азербайджанские сироты не получают ни семейного воспитания, ни жилья, ни работы.

Тем временем выяснилось, что квартиры в социальном жилищном фонде получат беженцы и вынужденные переселенцы, временно проживающие в общежитиях, лечебных учреждениях и даже домах простых граждан. На самом деле многие представители этой социальной категории лишь формально проживают в местах временного расселения. За два десятка лет редкая семья не обзавелась собственным жильем. Многие временные квартиры переселенцев и беженцев пустуют и закрыты их временными хозяевами на ключ в ожидании бесплатного жилья от государства.

Складывается абсурдная ситуация, когда государство готово в срочном порядке предоставить жилье гражданам, имеющим собственные дома, а брошенные на улицу сироты остаются у разбитого корыта.

Шаин Мамедов