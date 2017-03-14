«Только 10% живущих сейчас в Нагорном Карабахе являются армянами» - Артур Агаджанов

В Баку завершилась международная конференция «Нагорно-Карабахский конфликт: истоки, миротворчество и роль гражданского общества», организованная азербайджанским Центром истории Кавказа. Интересной особенностью встречи около сорока видных политологов из семи стран было то, что выступавшие были едины в мнении о невозможности разрешения карабахской проблемы без объединенных усилий гражданского общества. Исключительно правительственными усилиями этот конфликт не решить.

«Наша конференция – это продолжение миротворческой «Платформы для мира между Азербайджаном и Арменией. Азербайджан неоднократно заявлял, что будет стремиться к мирному решению конфликта, и это невозможно без усилий гражданского общества», - подчеркнул председатель конференции, историк Ризван Гусейнов.

Для участия в конференции в Баку прилетели армянские общественные активисты – гражданин Швеции, писатель Ваге Аветян, гражданин Украины, исследователь-этнограф Роберт Агаджанов и бакинская журналистка Сюзанна Джагинян.

Ваге Аветян сообщил об инициативе пяти армянских писателей в изгнании, о признании трагедии в Ходжалы в качестве геноцида азербайджанского народа, виновником которого являются преступники армянской национальности, и просил прощения от имени армянского народа. Аветян считает, что история Карабаха должна очиститься от белых пятен и псевдонаучных спекуляций, лежащих в основе конфликта. Молодые нации, а таковыми он считает всех живущих в постсоветских государствах, не должны начинать свои истории с геноцидов. Аветян обратился к армянским интеллектуалам с призывом о фундаментальном сотрудничестве с азербайджанской интеллигенцией по всем актуальным вопросам.

«Важно донести до наших обществ, что независимо от того, какой была наша история, современные международные принципы не меняются, также как не меняется отношение мира к Карабаху, территориальной целостности Азербайджана. Историю лучше оставить специалистам-профессионалам. Я убежден в том, что рано или поздно, но настоящая история Кавказа будет написана объединенными историками Грузии, Азербайджана и Армении», - заявил В.Аветян.

Он привел примеры исторических заблуждений: говорят, что геноцид армян был в Турции, хотя на самом деле геноцид произошел в Османской Империи, где турки были лишь одной из национальностей. Если говорить о вине Османской империи, тогда турецкий народ можно исключить из числа виновников. В.Аветян призвал не оставлять надежду на мир между Азербайджаном и Арменией и не передавать войну будущим поколениям.

Артур Агаджанов родился и вырос в Ходжавендском районе Карабаха, жил в Баку на ул.Караева, а с началом конфликта переехал в украинский Луганск. Он исследует этнические корни карабахского армянского населения и пришел к выводу, что только 10% живущих сейчас в Нагорном Карабахе людей могут быть настоящими армянами. Остальные - тюрки-христиане, албанцы, выходцы из Северного Кавказа и разумеется, азербайджанские тюрки. Агаджанов различает этногенез карабахцев по фамилиям, языку и даже антропологически, подчеркивая глубокие различия между языками, на которых говорят армяне Карабаха (карабахцы) и армяне в Армении. «70% карабахских армян имеют тюркское происхождение. У нас одни корни – карабахских армян, шушинских и агдамских азербайджанцев», - утверждает Агаджанов. Изучая этногенез карабахского населения, он ссылается на исторические труды Улдуз Гашимовой, исследовавшей в 70-х годах прошлого столетия, высоко оценивает научные труды историков Фариды Мамедовой и Зия Буньядова. «Саргсян и Саакян – не будущее карабахского народа. В семи окружающих Нагорный Карабах занятых армянской армией районов ничего нет, там ничего не строится. Живущие в Нагорном Карабахе знают, что это – азербайджанская земля, но не могут говорить это открыто. Мир между Арменией и Азербайджаном обязательно наступит, но не скоро», - заявил Артур Агаджанов на конференции в Баку.

Выступавшая следом за ним член-корреспондент Академии Наук Азербайджана Фарида Мамедова рассказала, как в 1965 году в Ленинграде, где она вместе с Зия Бунъядовым принимала участие научной встрече, после выступления основателя албанистики З.Бунъядова неожиданно вспылил ереванский историк Юзбашьян. Он покинул мероприятие, срочно улетев в Ереван, где встретился с «ответственными товарищами» и прилетев в Ленинград всем заявил о том, что «Армения начнет отторжение Нагорного Карабаха от Азербайджана». «Я тогда ничего не поняла и удивленно спрашивала у других – что значат эти слова?», - вспоминала азербайджанский историк.

Московский политолог Максим Шевченко уверен, что Минская группа ОБСЕ не только не в силах, она не намерена решать карабахский конфликт и единственная от нее польза – это под видом организации переговорного процесса отдалять войну. «Если в Карабахе начнутся настоящие военные действия с применением всех мощных средств у обеих сторон, неминуемо в конфликт вмешаются или окажутся втянутыми Грузия, Россия, возможно Турция и Иран, исламские и армянские террористы, добровольцы c Северного Кавказа и армянской диаспоры».

М.Шевченко уверен в том, что Минская группа ОБСЕ, как платформа сотрудничества сверхдержав, неспособна помочь карабахскому урегулированию, так как США, Россия и Франция продают сторонам конфликта оружие и имеют противоположные геополитические интересы на Кавказе. «Война между Индией и Пакистаном прекратилась потому, что сверхдержавы договорились не продавать участникам войны топливо. Танки остановились. А страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ заняты продажей оружия Азербайджану и Армении и утверждают, что вооружая их они способствуют сохранению мира?!».

Российский политолог утверждает, что мир в Карабахе наступит только при посредничестве трех бывших империй, стремящихся уйти из-под европейского диктата – Россия, Иран и Турция. «Для карабахского урегулирования нужен новый инструмент с инвентаризацией интересов участников карабахского процесса – тройственный союз Турции, России и Ирана. Армянский национализм – только вторичный виновник происходящего. Призываю не строить иллюзии. Запад не заинтересован в мире на Кавказе. Они на этой войне лишь зарабатывают» - заявил Шевченко.

Интересны его воззрения относительно апрельских парламентских выборов в Армении. Он считает, что Серж Саргсян победит, войдя в сговор с «Дашнакцутюн», тем самым запрограммировав Армению на продолжение конфликта и возможно войны с Азербайджаном, - братским для Турции государством. Причем, если Азербайджан смог построить современную промышленность и создать капитал, необходимый для поддержания конфликтного положения с Арменией, то последняя лишена ресурсов для длительного конфликта с двумя тюркскими соседями.

Мир с Арменией невозможен пока Ереван не выполнит требования Баку о деоккупации территорий», - заявил турецкий историк Мехмет Перинчек.

Конференция завершилась 14 марта принятием совместной резолюции о необходимости восстановления мира в Нагорном Карабахе, между Арменией и Азербайджаном на основе международных принципов и соблюдения территориальной целостности Азербайджана.

Энвер Меликов