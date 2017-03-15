'Гиперинфляция стучится в двери'

Газета Новое Время опубликовала статью под заголовком 'Виток инфляции запущен Гиперинфляция не за горами?'.

Ранее издание публиковало статью, в которой делался акцент на предпраздничный ажиотаж (следовательно, рост цен был связан с этим явлением). Сейчас можно сказать, что без праздничных приготовлений картина с ценами была бы ничем не лучше. А все потому, что Кабинету министров, в частности, чиновникам, курирующим экономический блок в правительстве, так и не удалось не только добиться однозначной цифры инфляции, но и обуздать ее как таковую.

Впрочем, снова же с учетом предпраздничной лихорадки, как ни печально осознавать, проглядываются ростки гиперинфляции. Пусть даже Госкомстат об этом умалчивает.

Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-феврале 2017 года в годовом исчислении выросли на 12,5%, в том числе на продовольственные товары - на 15,6%, непродовольственные товары – на 12,5%, тарифы на оказываемые населению платные услуги - на 8,4%.

Об этом сообщает Госкомстат.

В феврале цены на потребительские товары и тарифы на услуги в месячном исчислении выросли на 1,6%, в том числе - продовольственные товары подорожали на 2,5%, непродовольственные товары - на 0,9%, тарифы на оказываемые населению платные услуги - на 1,0%.

В январе цены на потребительские товары и тарифы на услуги в годовом сравнении выросли на 11,9%, в том числе на продовольственные товары – 14,5%, непродовольственные товары – 12,3%, тарифы на оказываемые населению платные услуги - на 8,0%.

Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в январе по сравнению с декабрем 2016 года выросли на 2,3%, в том числе продовольственные товары подорожали на 2,8%, непродовольственные товары – на 2,0%, тарифы на оказываемые населению платные услуги - на 1,9%.

Что ж, действительно, невзирая на статистические данные Госкомстата, которые не отражают реальную инфляцию, безудержный рост цен может указывать на признаки гиперинфляции. Уж слишком быстрыми темпами растет инфляция. Еще недавно она была на уровне 11%, а сейчас - 12,5%. Кстати, это – официальная статистика. Еще быстрее растут цены.

Что означает гиперинфляция? Это - инфляция, которая растет очень высокими темпами, наблюдается рост цен на более 50%. И то, и другое мы сегодня наблюдаем на потребительском рынке.

Орехи, без которых на Новруз невозможно обойтись, подорожали аж на 100%. Какие еще нужны доказательства того, что гиперинфляция стучится к нам в двери? Да, к счастью, о полном развале финансовой системы речь пока не идет (а гиперинфляция нередко к этому приводит), но то, что финансовая система Азербайджана давно находится в стагнации, - ни для кого не секрет.

Другими словами, при таком же безразличии Кабмина к обузданию инфляции могут сбыться худшие прогнозы. Даже в статистике Госкомстата нет такой сферы рынка, где наблюдалась бы стабилизация цен. И на продовольственные и непродовольственные товары, а также на всякого рода услуги наблюдается стремительный рост цен. Это - и в годовом, и в месячном сравнении. Приостановилось даже снижение цен на куриные яйца.

Не можем не сказать о том, что реальная ситуация с инфляцией гораздо хуже. Большинство граждан возмущено безудержным ростом цен. То есть годовая инфляция у нас – как минимум на уровне 17-18%. Иначе не было бы такой дороговизны. Никто не оспаривает того факта, что предпраздничный ажиотаж сыграл негативную роль в ценовой составляющей. Но все же это не основная причина роста инфляции и цен. В постпраздничный период можно ожидать некоторое снижение цен лишь на определенный ассортимент продуктов. Это может коснуться и орехов, и сушеных фруктов. Что касается других продуктов, то цены в основном останутся прежними, то есть высокими.

Кабинету министров и другим госструктурам не следует тешиться тем, что после праздника рынок стабилизируется. Нельзя забывать и о том, что рост инфляции непосредственно повлияет на обесценивание маната по отношению к доллару и евро. Национальная валюта и без того крайне нестабильная. Тем более что на данный момент наблюдается более или менее благоприятный фон на нефтяном рынке. Необходимо воспользоваться нынешней ценой на нефть (чуть более 50 долларов за баррель) и удержать рост цен, инфляции и, конечно же, манат от девальвации. Внешние факторы, влияющие на нефтяной рынок, указывают на то, что очередной этап падения цен на нефть, который начался неделю назад, может продолжиться и в дальнейшем. А это значит, что правительству нужно искать иные пути для сдерживания негативных процессов в экономике, в целом, в ценовой и инфляционной политике, - в частности.

Отсутствие разумной экономической программы и антикризисных мер привело к нынешней плачевной ситуации в экономике. Сможет ли Кабинет министров извлечь урок из вышеизложенного, выработать антикризисный план и начать реформы, - покажет ближайшее будущее. Но в то же время промедление с реформами может означать развал финансовой системы страны со всеми вытекающими отсюда последствиями: падением ВВП, упадком экономики, безудержным ростом цен и дальнейшим обнищанием населения.