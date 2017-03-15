«Азербайджан должен относиться к карабахским христианам как к своим заблудшим детям»

Председатель «Движения за восстановление Албанской Автокефальной церкви и наследия тюрок-христиан», карабахский армянин Артур Агаджанов жил в Баку с 1961 по 1989 год, с началом карабахского конфликта переехал в Украину.

Позавчера Агаджанов впервые после четвертьвековой разлуки с Родиной прилетел в Баку для участия в Международной научно-практической конференции «Нагорно-Карабахский конфликт: истоки, миротворчество и роль гражданского общества», организованной Центром истории Кавказа. Агаджанов дал интервью РадиоАзадлыг.

- Как армяне принимают вашу концепцию о неармянском происхождении карабахцев? Вы очищаете албанское наследие от армянского влияния. Очень непривычно.

- Я пробыл в Ереване несколько месяцев после отъезда из Баку и понял, что мне там нечего делать. Считал и считаю, что в Карабахе сейчас живет не чисто армянское население. Там проживают карабахские христиане, не имеющие отношения к армянскому народу – так лучше их называть. Они – часть албанского, другие - часть тюркского населения (тюркские христиане), в Карабахе также живут таты – те же евреи. Отличить одних от других можно по внешности, языку, самосознанию… Шушинцы, ходжалинцы и агдамцы (которых считают армянами) очень похожи на азербайджанцев, карабахцев-татов можно отличить по фамилиям. Многое говорят фамилии, причем окончание -ян, вводит в заблуждение. Надо смотреть основу фамилии: Аллахвердов- Аллахвердян, Бабаев-Бабаян, Багиров-Багирян, Агамиров-Агамирян, Агаджанов-Агаджанян… До 90-го года хорошо если в Карабахе жило 10% чисто армянского населения, хотя в паспортах и метриках все назывались армянами. На каком языке они говорили? Не на армянском, говорили на двух диалектах. Звуки были такие же как в азербайджанском языке, много не армянских слов, часть тюркских и азербайджанских.

- Как воспринимают в Армении и армяне ваши представления?

- По-разному. Открыто мало кто поддержит, а в душе многие согласны. Я выкладывал свои статьи в интернете, меня публиковали азербайджанские СМИ. В Украине эта тема не актуальна в связи с известными событиями. Считаю, что живущих в Баку армян не правильно называть армянами, они потомки албанцев и близких азербайджанцам народов. Среди них много выходцев из Шамахи, в частности. Правильно бакинских армян называть карабахскими христианами, я себя предпочитаю так называть.

- Раскол карабахцев произошел из-за религии?

- Да. Часть жителей Нагорного Карабаха приняли более молодую религию - Ислам, другие остались христианами, сохранилось влияние древнего зороастризма. В этногенезе нагорно-карабахцев могли играть роль дагестанцы. Об этом написано в исследовании азербайджанского историка Улдуз Гашимовой. Она определила, что этнически карабахские христиане ближе к азербайджанцам и дагестанцам. Прародители азербайджанцев и карабахских христиан одни. А потом они оказались подвержены сильной арменизации.

- В последний раз вы были в Баку в конце 1989 года, когда покинули город. Какие ваши впечатление после 28 лет отсутствия?

- Баку - прекрасный город. Главное – сохранились исторические памятники, это хорошо, что люди помнят свою историю. Баку красив, он лучше, чем города Европы.

- Возможно ли прекращение войны, возвращение в Азербайджан армян, жизнь как раньше?

- Не скоро, но мир и возвращение будет быстрее, чем кому-то хочется. Азербайджан должен объединить карабахцев, относиться к ним как к своим гражданам, как родитель к заблудшим детям. Пусть каждый считает себя тем, кем ему хочется – албанцем, карабахским христианином или армянином. Они - часть азербайджанского народа.

Энвер Меликов