Ожидается большое помилование

Завершила работу Комиссия по помилованию при президенте Азербайджанской Республики и перед праздником Новруз ожидается подписание очередного акта о помиловании. Было рассмотрено около 1000 обращений, большинство них получили положительный отзыв. Этим комиссия завершила свою работу. Будет подготовлен проект рекомендательного характера, который предоставят главе государства. В прошлом году в результате помилования на свободу вышли 15 политзаключенных. Однако в тюрьмах страны остаются, по меньшей мере, около сотни человек, арестованных по политическим мотивам. Коснется ли их очередное помилование?

«Называют имена заключенных, которые вроде будут помилованы. Не знаю у кого какая информация, но начну с того, что неверно говорить о списке лиц, подпадающих под помилование», - заявил РадиоАзадлыг член Комиссии по помилованию Алимамед Нуриев. «Потому что список помилованных лиц определяет президент. Мы не знаем, кто конкретно выйдет на свободу. Сейчас называть имена тех или иных людей неэтично. Права Комиссии ограничиваются лишь приемом решений о подготовке заключений в связи с отдельными лицами. Проект рекомендательного характера еще не подготовлен, идут обсуждения. Могу сказать, что нами было рассмотрено около 950 обращений, подготовлены соответствующие заключения. Обсуждения проходили открыто, у всех была возможность высказать свое мнение, каждое обращение было внимательно и всесторонне рассмотрено», - отметил А.Нуриев.

«По имеющейся у меня информации, в заключении Комиссии по помилованию и в списке, который будет предоставлен президенту содержится большое количество имен заключенных. Предполагается, что есть имена политических заключенных», - заявил РадиоАзадлыг правозащитник Октай Гюлалиев.

«В последнее время я часто общаюсь с семьями политзаключенных, и они заявляют, что документы этих лиц собраны, с ними ведутся переговоры, в которых наряду с сотрудниками Пенитенциарной службы участвовали представители Президентской Администрации. Политзаключенным предложено написать прошение президенту с просьбой о прощении, но многие отказались. Ожидается большое помилование. Однако политика азербайджанских властей настолько некорректна, что делать какие-либо предположения невозможно. Учитывая, что уже год не подписывается Акт о помиловании, список освобожденных будет обширным, в него войдут политзаключенные. Я сторонник того, чтобы политзаключенные были освобождены не помилованием, а получили оправдание, так как арестованы, не совершив преступление. Однако в Азербайджане реальность такова, что путь на свободу людей, арестованных по политическим мотивам, лежит через распоряжение о помиловании», - добавил О.Гюлалиев.

Айсель Салимова