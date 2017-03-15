Причины мясного дефицита

Азербайджанский манат неожиданно стал укрепляться, и одновременно начался рост стоимости мяса. Несмотря на то, что мясо – продукт местного производства, цена на него достигла фантастических 13, даже 15 манат, и продолжает расти. С такими темпами роста мясо в Азербайджане можно будет занести в Книгу рекордов Гиннеса, а мясоеды станут вегетарианцами.

Многие связывают рост цен с предпраздничной лихорадкой. Правительство организовывает предпраздничные ярмарки и заверяет, что цены на них будут намного ниже. Стоит ли в это верить? Почему мясо местного производства дорожает и каких пределов могут достичь цены?

По словам руководителя пресс-службы Министерства сельского хозяйства Муртузали Гаджиева, на предпраздничных ярмарках на продажу будет выставлено около 10 тонн мяса и тем самым будет предотвращен искусственный рост цен: “Цена на мясо в 6-7 манат на ярмарках окажет влияние на базары, а торговцы мясом будут вынуждены снизить цены”.

“Мясо нормального качества не может стоить 6-7 манатов”, - заявил РадиоАзадлыг депутат Вахид Ахмедов. “Говядина и баранина в Азербайджане продается по цене 12-13 манатов за киллограмм. Найти на местных базарах мясо дешевле невозможно. Если на предпраздничных ярмарках населению предлагают мясо за 6-7 манатов, то это не баранина и не говядина, а наверняка животное мясо неизвестного происхождения. Кроме того, независимо от места покупки, товар должен сопровождаться заключением ветеринарной службы, на продукте должна быть печать. Если печати и заключения нет, значит такое мясо может нанести вред здоровью”, - отметил В.Ахмедов.

“Подорожание мяса связано со снижением спроса и предложения”, - заявил РадиоАзадлыг эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов. “Снизилась покупательская способность граждан, наряду с этим уменьшились объемы производства мяса. За последние 2 месяца импорт мяса в страну вырос в 3 раза, а импорт крупного рогатого скота в 4 раза. Несмотря на снижение покупательской способности населения, импорт мясных изделий увеличился. Причина этому – в снижении объема производства. За последние 3 года более 150 тыс. га пастбищ отдали под посевные площади. Поэтому 2 года тому назад фермеры зарезали большое количество крупного и мелкого рогатого скота. Это было связано с тем, что животных нечем было кормить, пастбища были отобраны под посевы зерна. Тогда цена на мясо резко упала – килограмм говядины стоил 4 манат. Однако посев зерна на этих территориях не дал хороших результатов. За последние годы импорт пшеницы в страну резко увеличился. В прошлом году по сравнению с позапрошлым импорт муки вырос на 300 тонн. Все это дает основание говорить, что неудачная экономическая политика властей привела к почти полному вымиранию животноводства.

Подорожало не только мясо, но и молоко. Оптовая стоимость молока повысилась почти в 3 раза. Раньше литр стоил 25 гяпик, а сейчас – 70. Правда, перед праздниками цены немного завышают, но в целом повышение цены на мясо связано малым количеством скота. Рост цен продолжится. Уже сейчас мясники жалуются на отсутствие скота для производства мяса. За прирост поголовья рогатого скота предусмотрены государственные субсидии в размере 100 манат. Однако наши фермеры в отличии от властей понимают, что нет смысла увеличивать поголовье скота, если нет достаточной кормовой базы и пастбищ. Субсидии не помогут”, - подчеркнул В.Магеррамов.

Айсель Салимова