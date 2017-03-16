Азербайджанский интернет взяли под «колпак»

Чиновники от Министерства связи, высоких технологий и транспорта получили полномочия произвольно, без судебного решения удалять любую неугодную им информацию, размещенную на местных сайтах в национальной доменной зоне Az. Недавние поправки в закон «Об информации, информатизации и защите информации» стали беспрецедентным нарушением ст. 50 Конституции Азербайджана «Свобода информации» и статьи 7 закона «О средствах массовой информации».

«Последствием этого станет отказ информационных ресурсов от местного домена, ситуация со свободой слова в стране еще более усугубится», - уверен специалист в вопросах медиа Алескер Мамедли. Новая версия закона нарушает Конституцию АР и закон «О средствах массовой информации».

«Закон «Об информации, информатизации и защите информации» представляет собой технический документ», - объяснил Мамедли. «Настоящий закон не распространяется на отношения, регулируемые законами Азербайджанской Республики «О средствах массовой информации» и «Об авторском праве и смежных правах», - говорится в документе. Что же мы видим в результате последних правок?

«В закон добавили статью, по сути регулирующую требования к контенту. В Азербайджане эти вопросы регулируются действующим законодательством . Любые нарушения преследуются уголовной и административной ответственностью. В новой версии закона «Об информации, информатизации и защите информации расширены полномочия «Минсвязи» – если чиновники этого ведомства посчитают информацию, размещенную на местном ресурсе недопустимой, они получили право потребовать ее удаления. Если через установленное время сайт не уберет неугодный чиновнику материал, министерство на законных основаниях вправе его заблокировать и закрыть домен. После этого владелец ресурса может обратиться в суд, однако за время процесса материал будет уже не актуален. Это решение является очередным наездом на свободу масс-медиа, журналистов и интернета», - уверен А.Мамедли. Законодательные правки нанесут удар по местной доменной зоне AZ.

«Никто не захочет размещать и хранить информацию в зоне национального домена, зависящей от произвола чиновников, где без какого-либо судебного решения можно потребовать убрать любую информацию, сославшись на ее опасность или незаконность. Допустим, будучи владельцем информационного ресурса, я предпочту иностранные домены. Их могут заблокировать, но имеются технические возможности обойти блок, используя Tor Browser, позволяющий игнорировать санкции отечественных провайдеров и операторов », - сказал наш собеседник. Результатом законодательных правок станет падение и без того слабого интереса к местной доменной зоне.

Утвердив поправки к закону «Об информации, информатизации и защите информации», парламент Азербайджана нарушил основной закон государства – Конституцию АР. Ст. 50 Конституции АР гласит:

«I.Каждый обладает свободой законным путем искать, приобретать, передавать, составлять и распространять информацию.

II. Гарантируется свобода массовой информации. Запрещается государственная цензура в средствах массовой информации, в том числе в печати.

III. Каждому гарантируется право опровергать опубликованную в средствах массовой информации информацию, нарушающую его права или наносящую ущерб его интересам, либо отвечать на нее».

Настоятельно обращаем внимание на то, что поправки в упомянутый закон представляют собой не менее грубое нарушение статьи 7 закона «О средствах массовой информации»:

«Государственная цензура над средствами массовой информации, а также создание и финансирование с этой целью специальных государственных органов или должностей не допускаются. Государственные органы, муниципалитеты, учреждения, предприятия и организации, общественные объединения, должностные лица, а также политические партии не имеют права требовать предварительного согласования с ними распространяемых в средствах массовой информации сведений и материалов или запрещать их распространение, кроме случаев, когда они являются авторами информации или интервью».

Шаин Мамедов