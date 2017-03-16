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Картина дня

Азербайджанская Фемида приговорила душевнобольного

Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

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Его осудили на 11 лет заключения

Азербайджанская судебная система не перестает удивлять. Чуть не каждый день преподносит такие сюрпризы, что поневоле задумываешься не только о слепоте местной Фемиды, но и глухоте вместе отсутствии элементарного чувства справедливости. Ожидая в Бакинском Апелляционном суде процесса по делу об убийстве журналиста Расима Алиева, журналисты стали свидетелями судилища над психически нездоровым человеком.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил молодого парня - Рафаэла Гусейнова к 11 годам заключения за предумышленное убийство. Прокуратура, не удовлетворившись приговором, подала апелляционную жалобу, требуя увеличить срок наказания на год. Удивление на лицах присутствующих в зале судебных заседаний появилось после того как подсудимый не смог ответить на элементарные вопросы председательствующего судьи Гадима Бабаева и назвать свои имя, фамилию, место и дату рождения. Вначале наблюдатели восприняли это как протест, но все предположения отпали после того, как прокурор объявил о заключении медицинской экспертизы, показавшей наличие у Гусейнова психологического заболевания. В клетке, в наручниках, которые не сняли даже в ходе судебного заседания, сидел психически неполноценный человек. Из материалов дела стало ясно, что экспертиза была проведена три раза и все эти три раза дала одно и то же заключение – подсудимый болен.

Адвокат Р.Гусейнова Нушаба Агаева, опираясь на результаты экспертизы и справку из российской больницы, где лечился ее подзащитный, заявила, что во время совершения убийства он находился в невменяемом состоянии. На данный момент Гусейнов лечение не проходит и содержится в следственном изоляторе. Адвокат почему-то просила оставить приговор первой инстанции без изменений, а прокурор – добавить один год. Никто не обратился с просьбой о лечении больного парня, пусть и принудительном. После пятиминутного совещания суд вынес решение оставить приговор без изменения. Душевнобольного парня отправили в исправительное учреждение.

“Суд над психически больным человеком является нарушением закона”, - заявила РадиоАзадлыг юрист Самира Агаева. “Его могли на определенный срок отправить на лечение, после которого направить отбывать оставшийся срок в исправительное учреждение, если его состояние улучшится. Законом предусмотрено принудительное лечение, на которое могут отправить, не спрашивая согласия самого больного. В моей практике был похожий случай, когда человека с рядом психических заболеваний осудили на 8 лет, суд не учел заключение экспертизы и неоднократные ходатайства об отправке на лечение. Судить психически нездоровых людей можно, но наказание они должны отбывать только после того, как пройдут стационарное лечение. Кроме того, решение о лишение свободы суд может заменить принудительным лечением, чтобы осужденный отбывал наказание в стационаре. Цель наказания состоит в том, чтобы виновный в совершении преступления исправился. Психически больной человек не осознает своей вины, тем самым теряется цель наказания. Кроме того, нахождение человека с психическими отклонениями в исправительном учреждении вместе с другими заключенными может быть опасно как для них, так и для больного. Он может нанести телесные повреждения себе и окружающим. Если человек совершил убийство в невменяемом состоянии находясь на свободе, он может повторить это в тюрьме.

В уголовном производстве есть принцип гуманности. Поэтому предусмотрен низший и высший предел наказания. В подобном случае судья, руководствуясь принципом гуманности, мог назначить наказание даже гуманнее нижнего предела”, - отметила С.Агаева.

Айсель Салимова

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