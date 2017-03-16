Осторожно - ярмарка!

В Баку и Сумгайыте открылись праздничные ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции. Традиционно они организуются Министерством сельского хозяйства для снижения астрономически высоких цен, проявляющих безудержный рост к праздникам. Как показывает опыт прошлых лет, этой цели ведомство не достигает – цены, гигиена и качество продукции на ярмарках оставляют желать лучшего.

При этом очевидная неэффективность не мешает Минсельхозу ежегодно возвращаться к этому предприятию. Ведомство не изменило своим традициям и в этом году: с 16-го по 19-ое марта ярмарки по случаю праздника Новруз будут действовать по следующим адресам: Хатаинский район: ул. М.Рустамова (около кинотеатра «Баку»); Наримановский район (территория рынка Кешля); Сабаильский район (поселок Бадамдар, ул. С.Мамедова, за школой №1); Сураханский район (пос. Амирджан, ул. М. Мустафаева, 4); Бинагадинский район (Дарнагюль, ул.К.Рагимова, 53, около торгового центра Elit).

В Сумгайте ярмарки открылись в 12-ом микрорайоне и в районе старого автовокзала.

Руководитель Союза свободных потребителей (ССП) Эюб Гусейнов рассказал нашим читателям, что цены на таких ярмарках мало отличаются от рыночных, а выставленные там дешевые товары, как правило, невысокого качества. Кроме того, продукция не проходит соответствующих проверок и поэтому лучше соблюдать предельную осторожность:

- Больше всего население обеспокоено растущими ценами на мясо. На сегодняшний день средняя цена килограмма баранины в Баку составила 11.50 – 13 манат. Цены на говядину разнятся качеством – свежая телятина подорожала до 12 манат за килограмм, вырезка достигла в цене 13 – 15 манат. Мясо буйвола стоит в столичных магазинах стоит 8.50 – 9 манат за килограмм. В самый канун праздника цены поднимутся еще выше. Дешево продаются менее ценные части туш, так называемые субпродукты – потроха, мясо головы и пр. На одной из таких ярмарок мое внимание привлекла цена фарша в 6 манат. На поверку оказалось, что это мясо головы крупного рогатого скота.

Советую соблюдать осторожность при выборе сухофруктов. В ССП поступили жалобы от покупателей на странный, горьковатый привкус. Думаю, это из-за биологических ядов, которые вызывают плесневые грибки. При неправильном хранении, высокой температуре и влажности они селятся на орехах и зернах с высоким содержанием масел. Такая продукция должна проходить проверки, но этого нет. Бесплатный сыр можно найти только в мышеловке, старайтесь по попадаться на уловки нечестных продавцов.

Я неоднократно выступал с предложением, хочу повторить: для борьбы с необоснованным повышением цен нам нужен специальный документ. Надо установить предельный лимит разницы между отпускной ценой продовольствия и ее себестоимостью. Эта разница во всех странах обычно выражается как прибыль на единицу продукции или в процентах от отпускной цены. Наше государство как будто борется с искусственным подорожанием, привлекают к ответственности завышающих цены предпринимателей, но непонятно, на каком основании они это делают?! К сожалению, Кабинет министров ничего не предпринял для решения проблемы. Думаю, что ярмарки, организованные к празднику Новруз, не повлияют на растущие цены. Напротив, в канун праздника продукты подорожают еще на 7%.

Похожего мнения об эффективности сельскохозяйственных ярмарок придерживается эксперт в сфере сельского хозяйства Вахид Магеррамов. В беседе с РадиоАзадлыг он объяснил причины подорожания недостаточным уровнем местного производства. Растущий в эти дни спрос подстегивает цены. К празднику наши фермеры не смогут устранить этот негативный фактор, а значит, ожидать понижения цены не стоит.

- Местное производство обеспечивает лишь 50% внутренней потребности, - сказал В.Магеррамов. – Из-за дефицита местной продукции приходится налегать на импорт. Кроме того, на цене импортных продуктов отражаются интересы импортеров и лиц, создающих им условия для ввоза и реализации продукции. В конечном счете предприниматель и потребитель оплачивают аппетиты чиновников. Думаю, не стоит объяснять, что без поддержки определенных лиц и ведомств импортом продукции в нашей стране никто не занимается, а поддержка не бесплатна и отражается на себестоимости.

Действительно, разница между ценами на сухофрукты после прохождения таможенных процедур и ценами на оптовых рынках, не говоря о рознице, в некоторых случаях достигает пятикратного размера. Эксперты сообщают, что на основе проведенного мониторинга в преддверии весеннего праздника Новруз «Зеленом» рынке и в Мейвяли сравнительный анализ показывает: разница в ценах на грецкий орех (очищенный и неочищенный) составляет 2-3 раза, каштаны – 3 раза, сушеный виноград – 7 раз, ананасы – 4 раза и т.д.

Шаин Мамедов