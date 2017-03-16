Унижение ценами

Новруз байрамы - один из самых главных и самых любимых праздников, и отмечается он в Азербайджане весело и ярко. Подготовка к нему начинается загодя и не ограничивается генеральной уборкой дома, покупкой обновки для себя и близких, но и сервировкой праздничного стола.

Кулинарными символами Новруза всегда служили традиционные национальные сладости – шекербура, пахлава, гогал, бадамбура, а также ароматный плов, кебабы и крашеные яйца. Одним из непременных атрибутов этого весеннего фестиваля является «сэмэни» – пророщенные в небольшом блюде семена пшеницы. Приготовление этих блюд требует немалых средств, которые имеются далеко не всех, даже, несмотря на то, что, как и обещал министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов, пенсии и зарплаты пенсионеры и бюджетники получат вовремя. Этим государство решило порадовать население, но не учло одно – ценовую лихорадку, наблюдающуюся с начала марта в столичной торговой сети. В этих условиях далеко не всем пенсионерам, учителям, бывшим сотрудникам обанкротившихся банков удавалось отовариться.

Мониторинг цен в столичных рынках показал, что даже граждане со среднемесячной зарплатой не могут позволить себе купить все для праздничного стола. Ведь помимо орехов, сухофруктов и фруктов, нужны еще и рис, масло, каштаны, мясо, зелень, помидоры, огурцы. Какое же веселье без плова!

На рынке «Яшыл базар» на ул Тебриз, малолюдно и тихо. Нет привычной толкотни и очередей. Продавцы явно скучают в ожидании клиентов, которые не торопились с покупками. Торговаться для скидки цены на тот или иной продукт бесполезно.

Продавец Джамалетдин Ширинов рассказал РадиоАзадлыг об особенностях предпраздничной торговли. По его словам, 1 кг очищенного фундука стоит 14-15 манатов. Товар привезли из Загатальского и Хачмазского районов. Есть и украинские очищенные грецкие орехи, цена на которые составляют 20-25 манатов. А вот ордубадские орехи – за 28 манатов за килограмм. Конечно, не всем по карману эти продукты, но продавать подешевле мешает корпоративный сговор между участниками бизнеса.

Интересно, что цены на местные и импортные орехи фактически не различаются, хотя и должны. По словам Ширинова, колебания в курсе доллара и евро влияют на объемах и стоимости поставок, а желание побольше заработать в свою очередь влияет на цены на местную продукцию.

О диспропорции в данной структуре сельхозпродукции сообщил нашему сайту и продавец Намик Джабраилов. По его словам, очищенные орехи стоят от 13 до 25 манатов, нечищенные от 10 до 15 манатов, в зависимости от качества и страны-производителя товара. Орехи и сухофрукты в основном привозят из-за рубежа: миндаль из Узбекистана, США, фисташку, кишмиш, сушеную сливу - из Ирана, Узбекистана, курага из Турции. Выращенные местными фермерами орехи не удовлетворяют требования потребителей. Этот объем составляет лишь 200 кг в сезон, когда с Украины импортируется в Азербайджан 500 кг-1 тонн продукции. Что касается цен, то тут приходится соглашаться с условиями поставщиков.

Относительно умеренные цены на названные продукты были на рынке «8 км»: неочищенные орехи и фундук стоят от 7 до 15 манатов, очищенные – от 14 манатов и выше. Сухофркты – 7-15 манатов за кг.

Как отметил продавец Шахбуз Шахваладов, местная продукция особо не котируется у покупателей, они предпочитают украинский орех и иранский кишмиш. Но покупать их не всем по карману: стоят дорого.

Не менее откровенны были в своих комментариях радио Азадлыг и покупатели, которые выглядели явно растерянными и обескураженными перед ценниками. По словам жителя пос. Ахмедлы Исмаила Мустафаева, по сравнению с прошлым годом цены на орехи и сухофрукты выросли на 20-40%. Минсельхоз в эти дни организовал ярмарки, но и там цены довольно высокие. Приходится наполовину меньше покупать, чем нужно.

«Это просто унижение ценами. Что делать тем, которые получают 180-200 манатов пенсии, зарплаты? По самым скромным подсчетам, бюджет нынешнего Новруз байрам составляет примерно 100 манатов. А как жить дальше на оставшиеся деньги? Правительство волнует положение пенсионеров и малоимущих? Почему власти не могут урегулировать цены на продукты питания?», - возмущенно спрашивает 70-летння Сария Зейналова, жительница поселка Говсан.

По мнению эксперта Центра содействия экономическим инициативам Самира Алиева, предпраздничные скачки цен на как на основные виды продуктов, так и прочие нечто иное как результат корпоративного сговора поставщиков, коррупция и монополизм. Сюда можно добавить и неблагоприятную ситуацию в аграрном секторе. Провозглашенная правительством программа поддержки фермеров не работает. Власти не в состоянии бороться с чиновничьим беспределом на местах, в результате которого плодородные земли выделяются родственникам районных глав ИВ, а другим жителям достаются участки далекие от орасительных систем. В подобной ситуации многие жители отказываются от своих бизнес-проектов и переезжают в столицу в поиске работы. В результате рынок насыщяется импортной продукцией, поставки которой находятся в руках чиновников-олигархов. Из-за непродуманной аграрной политики произошло резкое падение всех основных составляющих производственного потенциала: земли, основных фондов, трудовых ресурсов.

Эллада Алекперова