Как бороться с кибернасилием против женщин?

На сайте МВД Азербайджана имеется информация о преступных группировках, промышляющих шантажом. К примеру, в конце января 2017 года сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел АР задержали пятерых мужчин, которые знакомились с молодыми женщинами в социальных сетях, заводили роман по переписке, а затем, когда набирали достаточно компромата на жертву, требовали денег. Мужчины угрожали выставить фотографии, компрометирующие женщин в соцсетях.

Заявления на группу шантажистов подали сразу две жертвы, попавшиеся на крючок преступников, благодаря чему их удалось вычислить.



Жалоб на вымогательство путем угроз поступает в органы внутренних дел все больше и больше. Причем, шантажистам не требуется особо утруждаться – достаточно пригрозить обнародовать компрометирующую женщин переписку, и им удается добиться своего.



В большинстве случаев кибернасилие в Азербайджане остается безнаказанным. По словам главы Правозащитного центра Азербайджана (ПЦА) Эльдара Зейналова, добиться наказания за кибер-преследование непросто, несмотря на то, что оскорбления и запугивания противозаконны.



«Независимо от того, печатные это средства информации или электронные, на людной улице ли оскорбляют или в соцсетях, открыто ли это делается или под псевдонимом, такие действия, как оскорбление, клевета, вмешательство в частную жизнь, угроза убийством или нанесением телесных повреждений уголовно наказуемы, а нанесение вреда деловой репутации может быть наказано в гражданском порядке.

Для преследования таких преступников распространение шантажа через информационные интернет-ресурсы должно иметь «массовый», «публичный» характер. Оскорбление или клевета, сделанное в личном сообщении, под уголовную статью не подпадет. Предполагается, что человек сам может решить такую проблему путем жалоб интернет-провайдеру или блокировки адреса», - говорит правозащитник.

Нигде в азербайджанском законодательстве не прояснены критерии, по которым аудитория может считаться массовой.

«С печатными средствами массовой информации более-менее все ясно: по закону, зарегистрированное СМИ имеет тираж более чем 99 копий. Но для интернета этот вопрос остается неясным.

Существенно и то, что диффамационные преступления (оскорбления и клевета) не расследуются государственными органами, если жертва такого преследования не соберет все необходимые доказательства, и не представит их в суд против конкретного лица, которое часто скрыто под псевдонимом или чужим именем. Как в таком случае узнать, кому принадлежит IP-адрес отправителя, если провайдер отказывается это сделать без требования суда, а суд требует, чтобы иск имел конкретного ответчика?», - вопрошает Э.Зейналов.

В случае угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, могут быть приняты во внимание и личные сообщения.

«Но и тут есть «но»: это будет сделано, только если имелись «реальные основания» опасаться исполнения этой угрозы. Без этого правоохранительные органы в лучшем случае ограничатся профилактической беседой, а то и этого не дождетесь. При этом вы можете подозревать, что за анонимом скрывается конкретный человек, но доказать это можно лишь путем оперативно-технических мероприятий, которые проводятся лишь после возбуждения уголовного дела. Опять тупик.

Есть и другое «но»: не является преступлением действие или бездействие, хотя формально и подпадающее под уголовное наказание (например, угрозы), но в силу «малозначительности не представляющее общественной опасности, то есть не причинившее и не создавшее угрозы причинения вреда личности». Опять же, неясны критерии, по которым будет оцениваться «значительность угрозы. Другими словами, пока жертву не убьют или не покалечат, у чиновников всегда есть возможность заявить, что угроза не реальна, а оскорбление незначительно», - уверен Э.Зейналов.



Беспомощность и незащищенность



В Азербайджане ситуация усугубляется «менталитетом». Общество массово травит женщин, публично осуждая их за «недостаточно скромные» наряды, общение с мужчинами и даже посещение развлекательных заведений.

В новогоднюю ночь в ночном клубе Reina в Стамбуле произошел чудовищный теракт, потрясший многих людей во всем мире. Террорист с автоматом застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. В результате погибло 39 человек. Среди них – молодая азербайджанка Нурана Гасанова.

Местные СМИ распространили данную информацию, а обсуждения в соцсетях неожиданно перетекли в иную плоскость: «А что она делала в ночном клубе?». Погибшую девушку обвиняли в непристойном поведении, чуть ли не оправдывая ее убийство.

Точно так же общество единогласно осудило семнадцатилетнюю девушку, которой было нанесено 8 ножевых ранений. Айтадж Бабаева была убита своим «воздыхателем» лишь за то, что решила выйти замуж за другого человека.

Масла в огонь нередко подливают и местные Интернет-СМИ. В погоне за «кликами», они стараются всеми способами спровоцировать скандал, поддерживая всеобщее осуждение. Впрочем, за СМИ водятся и другие «грешки». Для того, чтобы разразился скандал и массы принялись травить женщину не требуется много усилий: достаточно опубликовать чью-нибудь личную фотографию с курорта, к примеру, в купальнике, или слишком открытом наряде.



По данным ООН, 18% женщин всего мира (а составляет это, ни много ни мало, 9 миллионов!), испытывали проблемы из-за агрессивного поведения и насильственных действий пользователей Интернет, - сообщает Wired.

По утверждению психолога-консультанта Центра «Kairos Consulting» Эллады Гориной, самое глубокое и сильное чувство, которое женщины испытывают в подобных ситуациях – это чувство беспомощности и незащищенности.

«Женщины испытывают разочарование и страх перед обществом. Потому что, на глубинном уровне ожидают, что общество поддержит их, как это было в далекие времена, когда был популярен закон «око за око и зуб за зуб». Они растеряны, так как понимают, что покинуты государством. Ведь именно правовые нормы и законы призваны восстановить справедливость, но на практике мы наблюдаем совершенно иную картину.

Пострадавшие женщины стыдятся случившегося, и это чувство усугубляется тем, что общество, призванное охранять их, внушает им дополнительно вину, превращая из жертв в провокаторов-агрессоров», - считает психолог.

Как же быть?

Проблема кибернасилия против женщин актуальна во всем мире. По данным ООН, 95% всего агрессивного поведения и распространения ложной информации в интернете нацелено против женщин. 73% женщин в интернете испытали на себе насилие по половому признаку, прекрасная половина человечества становится мишенью для травли и оскорблений в 27 раз чаще, чем мужчины.



«Вмешательство в личную жизнь (сбор документов и записей, содержащих личную семейную тайну, их распространение, продажа или передача третьему лицу) наказуемы. Но, если это не было сделано с использованием служебного положения или дрона, то наказание может ограничиться штрафом до 500 манат, общественными или исправительными работами. Думаю, что со мной согласятся, что штраф в пару сотен манат – не совсем адекватное наказание за разбитую семью, уничтоженную деловую репутацию и т.п. последствия от таких публикаций. Но на деле, даже такие наказания применяются крайне редко», - комментирует Э.Зейналов.

«Интернет-провайдеры не торопятся наказывать нарушителей интернет-этики, чтобы не отпугнуть потенциальных клиентов, и, соответственно, не сотрудничают с жертвами в части документирований этих нарушений», - говорит правозащитник.



Что, в таком случае, можно посоветовать жертве таких «кибер-атак»? По мнению Э.Зейналова, в основном, целью атак является вывод жертвы из равновесия, провокация какой-то хаотической, раздраженной реакции.



«В таком случае лучше попытаться проигнорировать нарушителя. Если пишут на личную страничку, в чат, гостевую книгу вашего сайта – просто сотрите написанное и заблокируйте адрес отправителя. Такая возможность у пользователей интернета есть. Даже простое помещение злоумышленника в «черный список» уже делает то, что он пишет на общедоступных форумах, невидимым для Вас лично (хотя и видимым для остальных).

Вы также можете написать администрации этих форумов и сайтов, чтобы они удалили написанное про вас и заблокировали автора.

Помните, что в случае, если вас лично оскорбляют или публикуют личную информацию, пусть даже и анонимно, а администрация этого ресурса не принимает мер, то можно подать в суд уже против администрации сайта. Точно так же, если в случае угроз физической расправой полиция не принимает мер, то можно обратиться в административно-хозяйственный суд уже против полиции.

Вне зависимости от того, собираетесь ли Вы в данный момент жаловаться или нет, документируйте наиболее опасные или информативные публикации. В другом настроении вы сможете извлечь из них пользу, например, для анализа того, кто именно скрывается под псевдонимом или заказал «кибер-атаку» (а массовые атаки всегда бывают заказаны или организованы). Иногда важнее узнать, кто стоит за атакой, чем отвечать на каждый выпад, чтобы ответить ему или ей каким-то другим образом», - советует правозащитник.