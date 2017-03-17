'Двойка' банковскому сектору

Газета Новое Время опубликовала статью, под названием "Fitch вновь поставил банковскому сектору страны «двойку»".

В статье отмечается, что финансовая система республики остается весьма хрупкой. Об этом пишет и Международное рейтинговое агентство Fitch. Оно считает, что девальвация валюты продолжает оказывать давление на азербайджанские банки, и они сталкиваются с продолжающимся дефицитом капитала из-за слабого качества активов и высокой долларизации. Об этом говорится в сообщении на сайте Fitch, которое цитирует выступивших вчера в Баку на шестой ежегодной конференции по Азербайджану экспертов Fitch Ratings. Fitch ожидает, что банковский сектор останется убыточным в 2017 году, и есть негативные прогнозы по большинству азербайджанских банков, которые регулярно оценивает это рейтинговое агентство. Неработающие кредиты (просроченные кредиты на 90 дней) выросли до 21% от общего объема кредитов на конец 2016 года (на конец 2015 года - 12%), и Fitch ожидает, что банки будут подвержены высокому риску по иностранной валюте (48% от общего объема кредитов в конце 2016 года).

"У банковского сектора Азербайджана есть значительная подверженность проектному финансированию, где на качество кредитов в значительной степени влияют, в частности, такие условия, как льготные периоды по основной сумме", - пишет Fitch.

Fitch ожидает, что в 2017 году произойдет больше банкротств и мер по очистке сектора в основном из-за нехватки материальных средств, обусловленной низким качеством активов и валютными рисками. "Пять из восьми банков, оцененных Fitch в начале 2016 года, за истекший период потерпели неудачу, включая крупнейший банк страны, Международный банк Азербайджана (IBA - BB / Negative / f). Центральный банк страны в то же время отозвал лицензии у 10 меньших банков и небанковских структур", - напоминает агентство. Долгосрочный РДЭ IBA «BB» определяется вероятностью государственной поддержки, отражающей государственную собственность и высокую системную значимость этого банка. Дополнительная поддержка IBA может возникнуть, когда банк согласовывает с властями новую инъекцию капитала после введения 600 млн. манатов в январе и передачи еще 5 млрд. манатов активов, возможно, в обмен на иностранную валюту. Тем не менее, рентабельность IBA и его прибыль, скорее всего, останутся отрицательными на ближайшую перспективу, а стратегия роста банка неясна. Частные банки, как правило, не получают государственной поддержки, хотя многие получают выгоду от нормативно-правовых ограничений. В 2016 году банковский сектор понес существенный чистый убыток в размере 1,7 млрд. манатов (около 1,3 млрд. манатов из этого объема приходится на убытки в IBA) в основном за счет одноразовых потерь от курсовых разниц. Если не считать IBA, то банковский сектор потерял около 10% от его начального капитала в 2016 году. При этом значительно снизилось внешнее заимствование банками.

Как видим, азербайджанская банковская система продолжает привлекать к себе внимание, но, к сожалению, не положительными достижениями или инновационными решениями, отмечает издание.

И сразу возникают серьезные вопросы к Центробанку, Палате по надзору за финансовыми рынками, Минфину и правительству в целом. Азербайджанские банки сталкиваются с давлением на капитал и ликвидность ввиду валютных расхождений и ухудшения качества активов в высокодолларизованных кредитных портфелях. Существенный дефицит капитала и крупные убытки означают, что у банков ожидаются дальнейшие финансовые трудности. Цифры – вещь упрямая, и они наглядно демонстрируют, как же распорядилось правительство тем колоссальным шансом, который был дан Азербайджану в годы нефтяного бума. Деньги потрачены, экономики нет, как обеспечить дальнейшее развитие - еще не знают. Тем не менее, по-прежнему продолжается выделение средств на дорожное строительство, в том числе и в Баку, и это притом, что генплан города так и не утвержден. Если не изменяет память, уже неоднократно заявлялось, что основные инфраструктурные проекты в стране выполнены, и теперь в эту сферу не будет больших инвестиций. Но если раньше выделялось на какую-нибудь дорогу 2-3 млн. манатов, то сейчас, в связи с инфляцией как минимум в два раза больше… В конечном счете правительству предстоит предпринять ряд болезненных шагов.

Как пишет газета, ожидается, что цены на нефть и газ, экспорт которых является основным источником доходов азербайджанской казны, останутся на прежнем уровне. Судя по тем тенденциям, которые наблюдаются в банковском секторе страны, вклады населения могут сокращаться и дальше, так как доверие к банкам, которые выдают вместо вложенных долларов манаты, может быть окончательно подорвано.Понятно, что без развитого и здорового финансового сектора развитие экономики невозможно. А здесь проблемы не только не сокращаются, но и нарастают. Учитывая отсутствие у Азербайджана планов по значительному увеличению добычи нефти и газа, доходы государства также будут оставаться на низком уровне. Лучшим выходом из сложившейся ситуации стала бы либерализация и диверсификация экономики с целью снижения ее зависимости от экспорта энергоносителей.