Имитация помилования

Президент Азербайджана подписал очередное распоряжение о помиловании в преддверии праздника Новруз. В списке помилованных 423 имени, среди которых, вопреки ожиданиям имена всего пяти политзаключенных. Это активист молодежного комитета Партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) Эльвин Абдуллазаде, член гражданского движения NİDA Абдул Абилов, родственники главного редактора газеты «Азадлыг» Ганимата Захида Руфат и Ровшан Захидовы, а также шурин руководителя Meydan TV Эмина Милли - Назим Агабеков. Причем последнему некоторое время назад заменили наказание в виде ареста на условный срок.

Помилования не было практически год и многие возлагали надежду решения проблемы более 160 политических заключенных на это распоряжение. Однако чуда не произошло, и список политзаключенных поредел совсем незначительно. Как расценили данное распоряжение президента оппозиционные партии страны?

«Это не распоряжение о помиловании, а его имитация», - заявил РадиоАзадлыг председатель ПНФА Али Керимли. Обществу «сливали» информацию о предстоящем помиловании, которого не было год. Тюрьмы заполнены политзаключенными, среди которых есть известные общественно-политические деятели, журналисты, представители гражданского общества. Однако к сожалению распоряжение о помиловании не оправдало ожиданий общественности и еще раз доказало, что власти страны далеки от гуманизма. Вчерашнее распоряжение не что иное, как имитация. Политзаключенных не отпустили по той же причине, по которой арестовали. Азербайджанские власти понимают лишь язык давления, и прошлогоднее мартовское помилование было реализовано лишь под угрозой международных санкций. В этом году международные организации предпочли молчаливую дипломатию, переговоры за закрытыми дверями, серьезного давления на азербайджанские власти оказано не было, обсуждение санкций отошло на задний план, поэтому власти не почувствовали необходимости в помиловании, ведь им не присущ внутренний гуманизм, они далеки от миссии примирения, идеи национального единства. Лишь международное давление могло заставить их сделать серьезные шаги, но этого давления не последовало, поэтому помилование фактически не состоялось», - отметил А.Керимли.

«Мы ожидали подобное распоряжение о помиловании и знали, что ни Ильгара Мамедова, ни других политических заключенных не отпустят на свободу», - заявил РадиоАзадлыг член правления движения ReAL Азер Гасымлы.

Распоряжение о помиловании не в силах решить проблему политзаключенных. Ясно, что для решения этой проблемы требуется определенное время. До тех пор пока общество не будет сильным и требовательным, политзаключенные останутся в тюрьме. Кроме того, говорят, что среди помилованных есть 7 политзаключенных, однако часть из них уже была выпущена на свободу, другие не является политическими активистами. Правда, они тоже считаются политзаключенными, их арест был незаконен, они всего лишь родственники известных политиков. Власти, арестовав их, а затем, отпустив на свободу помилованием, называя это освобождением политзаключённых, власти занимаются обманом к местной и мировой общественности.

Что касается Ильгара Мамедова, то власти еще раз показали, что он является основной альтернативой режиму и его так просто не отпустят. Мы это видим и понимаем, и наше решение заключается в том, что ReAL должен быть сильным, организованным для того, чтобы самим решить эту проблему. То есть решить проблему политзаключенных должно само азербайджанское общество. Ждать чего-то со стороны не стоит», - подчеркнул А.Гасымлы.

«Впервые за 10-15 лет в День солидарности азербайджанцев не было подписано распоряжение о помиловании. Поэтому перед праздником Новруз можно было ожидать освобождения политзаключенных, которого требует как мировая, так и азербайджанская общественность», - заявил РадиоАзадлыг башган партии Мусават Ариф Гаджылы. Однако власти этим распоряжением продолжили политику притеснения общества, укрепления авторитаризма, устрашения народа. Ужесточение репрессий и то, что долгое время держат политзаключенных в тюрьмах, повышают сроки арестов доказывает желание власти еще больше укрепить авторитарный режим в стране. Власти не готовы к демократическим реформам и взяли курс на углубление противостояния в обществе. В стране сложилось удручающее положение, люди впали в депрессию, покидают страну, совершают самоубийства, в обществе исчезла вера в будущее. Все говорит о том, что власти не намерены добровольно проводить демократические реформы. Общество должно мобилизоваться и быть готовым к самоотверженной борьбе», - отметил А.Гаджылы.

Айсель Салимова