«Расследование показало, что угрозы шли из Армении» - Олег Кузнецов

Российский историк-кавказовед Олег Кузнецов подготовил и опубликовал в интернете петицию в адрес депутатов Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания России с требованием признать геноцид азербайджанцев в Ходжалы, 25-26 февраля 1992 года. В прошлом и 2017 году Кузнецов опубликовал более десятка статей в различных мировых СМИ и книгу, в которых показал суть армянского терроризма, обосновал незаконность оккупации Арменией азербайджанского Нагорного Карабаха.

О.Кузнецов живет в Подмосковье, на этой неделе был в Баку и ответил на вопросы РадиоАзадлыг.

- Написанная вами книга «История транснационального армянского терроризма в двадцатом столетии» вызвала негодование в армянской среде. Намерены ли вы продолжить ваши расследования?

- В конце февраля ко мне обратились представители одного из азербайджанских посольств зарубежом, как теперь говорят - в зоне неразрешенного межнационального конфликта, с предложением переиздать мою монографию за пределами России для распространения ее в русскоязычном сегменте постсоветского пространства. А также раздать участникам международной конференции, которая состоится в конце апреля. Есть надежда на то, что после завершения праздника Новруз в Азербайджане я издам третье издание и электронную версию для передачи в издательство моей монографии «История транснационального армянского терроризма в двадцатом столетии».

Первое издание было в Баку в 2015 году, второе в Москве 2016 в году, теперь есть план издания третьей версии в этом году. Где – не скажу, потому что я человек религиозный. Заверения были самые обстоятельные, и думаю, что никто из азербайджанских высокопоставленных дипломатов не откажется от данных мне обещаний. Тем более, ни один дипломат не станет вести переговоры о книге, не заручившись разрешения у руководства и не имея ресурсов.

- Разве есть вне Азербайджана регионы, где азербайджанская проблема кому-то интересна и поучительна?

- Безусловно, да. История армянского терроризма может быть интересна в любой стране мира, где есть значительная армянская диаспора. Армянский терроризм – это инструмент внутриэтнической консолидации среди армянства. В XIX веке армяне не были едины, не были едином народом-церковью, как сейчас представляются. Они были разделены в религиозном влиянии между Эчмиадзином, католиками и протестантами, соответственно между Римом и Женевой где была главная штаб-квартира европейских протестантских церквей. Потом, особенно на территории бывшей Османском империи Дашнакцутюн, как инструмент политического влияния Эчмиадзина, устраивал погромы и провокации против армян других конфессий, в первую очередь против католиков и протестантов, заставляя их принять верховенство не Римского папы, а Эчмиадзина. Такие же действия совершались в странах Европы: в Российской империи (Ростове), на территории бывшей Австро-Венгерской империи во Львове, и на территориях современной Молдове и Румынии. Армянский терроризм был в других европейских городах. Поэтому для европейских стран любое исследование армянского терроризма, пусть косвенно касающееся этих стран, актуально и востребовано.

- Мы знаем, что армянский терроризм прямо коснулся вашей личности.

- Я долгое время профессионально занимался противодействием терроризму и знаю, что если бы меня хотели убить – давно бы убили. У меня нет средств и охраны для защиты своей персоны, и я не представляю серьезного интереса. А угрозы, оскорбления и нападки воспринимаю как естественное следствие, фон моей работы. Нельзя жить в городе и быть свободным от шума улицы. Да, раздражает, мешает, но…

Раньше я более остро реагировал на угрозы, со временем чувство раздражения притупилось. Конечно, я обращался в российское управление компьютерной безопасности, летом 2016 года мне четко сказали, что все следы угроз ведут на территорию Армении. Если будет реальная угроза, этих людей легко вычислить и обнаружить потому, что армяне пересекают две госграницы, прежде чем оказываются в России.

Энвер Меликов