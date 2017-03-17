Недопомилование

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 16 марта распоряжение о помиловании 423 осужденных в честь весеннего праздника Новруз.

От данного акта помилования в Азербайджане ожидали многого. Проговаривали про освобождение 27 политзаключенных, была надежда на освобождение лидера РЕАЛ Ильгара Мамедова, организатора митингов против солдатских смертей 2013 года, активиста движения NİDA Илькина Рустамзаде, журналиста и критика азербайджанских властей Сеймура Хази и других известных политзаключенных. Как оказалось, зря. Список освобожденных стал причиной смешанных чувств в среде активистов Азербайджана.

В списке помилованных оказались политзаключенный активист NİDA Абдул Абилов, активист партии Народного фронта Азербайджана Эльвин Абдуллазаде, а также родственники редактора газеты «Азадлыг» Ганимата Захида, арестованные с традиционной «наркотической подоплекой», и которые ранее обращались с письмом к руководству страны – Руфат и Ровшан Захидовы. От условного наказания освобожден Назим Агабеков - шурин главы «Мейдан ТВ» Эмина Милли.

Иными словами, освобождены лишь двое осужденных политических активистов.

«Нет помилования, есть его имитация. Страна не может выйти за линию имитаций. Нет выборов, есть их имитация. Нет справедливого суда, а есть его имитация. Гуманизма нет, есть имитация гуманизма. Сегодняшний акт о помиловании также стал имитацией», - выразил свое мнение об акте о помиловании руководитель партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли. В целом, его гневное разочарование разделяют сейчас многие.

Вместе с тем, невозможно не радоваться и за освобожденных. Я помню подавленное состояние матери Абдула Абилова в мероприятии в честь шестилетия движения NİDA. В тот день была обнародована художественная работа Абдула Абилова в честь 8 Марта, где изображалась борьба женщин за свои права. Абдул Абилов не был известным активистом до своего ареста, он руководил страницей в «Фейсбук» “Yaltaqlığa dur deyək” («Скажем нет подхалимству») и был арестован во время волны арестов активистов 2013 года, в ноябре. Всего он находился 1211 дней в заключении. Сейчас его имя знает вся активистская среда. Невозможно не радоваться и за мать, которая, как выразилась в интервью, «в каждый праздник умирала и воскресала», так как именно перед праздниками даются акты о помиловании. У Абдула Абилова также были проблемы со здоровьем, боли в позвоночнике: «У меня были проблемы со здоровьем. Я ожидал освобождения, не заявляя в открытую о них». Сейчас, будучи на свободе, Абдул в первую очередь собирается лечиться.

Настроение активистов разделяет и сам Абдул: «Этот акт о помиловании я считаю неполным. Есть много политзаключенных, которые в тюрьмах. Илькин Рустамзаде, Фуад Гахраманлы, Ильгар Мамедов и другие все еще в заключении. К сожалению, их не выпускают. Я очень надеюсь, что в скором времени и они будут на свободе».

Эльвин Абдуллаев, другой освобожденный политзаключенный, ослабленным голосом отвечая на вопрос журналиста о том, как ему казалась жизнь в Азербайджане из застенок тюрьмы, говорит, что «всего лишь из маленькой тюрьмы смотрел на большую».

И так, двое на свободе. Их места пополнились – недавно приговорен к двум годам заключения по обвинению в «клевете» известный видеоблогер Мехман Гусейнов. В застенках тюрем Азербайджана по-прежнему остаются по абсурдным обвинениям (как «хранение наркотиков» в первую очередь) десятки политзаключенных. Будут ли они освобождены в ближайшее время? Прогнозы пессимистичны.

«Это «акт помилования преступников»

Подверг критике распоряжение о помиловании 423 осужденных также «Центр мониторинга политзаключенных»: «Это «акт помилования преступников, нежели жест доброй воли и гуманизма. Не помилованы более 10 лет отбывающие тюремное наказание жертвы произвола бывшего МНБ – осужденные по делу Саида Дадашбейли. Зато среди помилованных совершившие тяжкие преступления, в частности высокий чин из МВД член «гангстерской банды Гаджи Мамедова" (Закир Насиров). Не помилован ни один человек из групп верующих. Помилование не коснулось более 20 лет томящихся в Гобустанской тюрьме бывших членов «ОМОН» (Отряд полиции особого назначения) – жертвы политических игр 1990-х годов. Остались в тюрьмах блогеры и журналисты. Даже не отменено условное наказание правозащитнику Интигаму Алиеву и журналистке Хадиже Исмаил. Акт помилования не оправдал ожиданий», заявил глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

Действительно, тяжело больные Сафа Поладов, Ариф Кязымов и Эльчин Амирасланов, члены бывшего «ОМОН», уже как 20 лет томятся в Гобустанской тюрьме. Их судебная жалоба о замене пожизненного заключения на заключение сроком в 20 лет была отклонена…

Дело так называемой группы Саида Дадашбейли также не выдерживает критики. О лживости этого дела и трагедии группы писали даже проправительственные СМИ! Более десяти человек томятся по этому абсурдному делу уже 10 лет, один из подследственных, Эмин Мамедов, погиб от пыток… Ни один из членов т.н. группировки, жертвы бывшего МНБ, не был отпущен. Мать Саида Дадашбейли скончалась, так и не увидев сына на свободе. И этот акт не коснулся его и «членов группировки» Саида, которые якобы планировали госпереворот. С 1998 года до дня своего ареста Саид работал координатором в американо-азербайджанской компании Azeri-Mİ Drilling. Говорят, что Саид сейчас учит заключенных английскому, испанскому и русскому языкам.

Суд над этой группой проходил с сентября по декабрь 2007 года, молодых людей обвиняли в попытке совершении государственного переворота. В процессе никто не исследовал самого факта госпереворота, когда и где он был совершен, какими орудиями или на какие деньги. Приговор вынес небезызвестный судья Энвер Саидов, приговоривший активистов NİDA Гияса Ибрагима и Байрама Мамедова к 10 годам заключения…

И так, последний акт о помиловании не стал причиной больших изменений в списках политических заключенных. Ожидания не оправданы…

Бахруз Самедов