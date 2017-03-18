Нужны ли такие высокие цены?

Газета ЭХО опубликовала статью под заголовком 'Владельцы отелей губят туристический потенциал Азербайджана'.

В статье отмечается, что из-за повышенного спроса владельцы отелей необоснованно поднимают цены на услуги в период празднования Новруз байрама.

Об этом заявил в интервью Echo.az председатель Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров.

«В Азербайджане владельцы многих гостинец подняли в два раза стоимость номеров в дни праздника Новруза. В связи с наплывом большого количества туристов, особенно из Ирана, отечественные предприниматели решили таким образом увеличить свои доходы. Справедливости ради стоит заметить, что такая тенденция наблюдается на многих зарубежных туристических рынках, и стало некой нормой,» — отметил Багиров.

«В праздничные дни многие отели взвинчивают цены. Другой вопрос, насколько правильно азербайджанскому туристическому рынку, который еще является молодым, перенимать этот метод?! Я считаю, что это может сильно отпугнуть туристов. Если бы Азербайджан славился туристической индустрией, такие способы заработка были бы приемлемы, но не сейчас,» — отметил он.

По словам Багирова, Азербайджан должен привлекать туристов «лояльными» ценами.

«Кроме того, стоит учитывать и тот факт, что у нас «под боком» туристический рынок Грузии, который пользуется большим спросом. Надо понимать, что они наши прямые конкуренты. Несмотря на то, что грузинский туристический рынок пользует популярностью, цены в Грузии стабильные. По большой части этот факт привлекает туристов. Даже в Турции снижают цены на отели. Азербайджанские предприниматели недальновидны в вопросе развития бизнеса», — сказал Н. Багиров.

Председатель Ассоциации туризма Азербайджана также заметил, что в период празднования Новруза в несколько раз увеличится поток туристов. Гостинцы столицы и регионов практически заполнены. Из-за повышенного спроса предприниматели необоснованно поднимают цены на услуги, отмечает издание.

«Также стоит отметить, что рынок аренды жилья заметно оживляется. Немалое количество туристов предпочитают снимать жилье, чем заселяться в отели. По большей части арендуют недвижимость семейные пары», — заключил Нахид Багиров.

Ранее эксперт отмечал, что туризм — это та сфера, которая готова приносить доходы Азербайджану.

«Мы чувствуем очень большое внимание и заботу государства об этом секторе. Это проявляется как в решении о проведении в стране шоппинг-фестивалей, так и в создании профильных структур, таких, как Совет по туризму или Туристическое бюро, которое займется пиаром и маркетингом страны. Все это говорит о том, что государство верит в нас, а нам осталось только оправдать его доверие», — говорил Багиров.

Говоря о мерах, которые можно предпринять для дальнейшего развития туризма, глава ассоциации отметил возможность создания более дешевых отелей, открытия новых прямых рейсов и формирования туристической индустрии.

По словам Н.Багирова, важно проанализировать причины, почему туристы из определенных стран предпочитают посещать соседние с Азербайджаном государства. Он отметил, что Грузию ежегодно посещают 200 тысяч туристов из Польши.

«Почему мы не можем привлечь их к себе? Скажем, можно создать чартерные рейсы в Варшаву и Краков. Кроме того, к нам приезжает много туристов из Саудовской Аравии и Омана. У нас уже есть прямые авиарейсы в Кувейт, но в Саудовскую Аравию до сих пор нет, хотя интерес туристов из Джидды достаточно высокий», — указал Н.Багиров.

Он предложил внедрить различные льготы и преференции для туристических компаний, которые занимаются привлечением иностранных туристов в страну. Наряду с этим, по его словам, следует применить практику, при которой правительство выступает гарантом на случай возникновения рисков при осуществлении чартерных авиаперелетов. «Все это поможет сделать наши туристические компании более конкурентоспособными», — сказал глава ассоциации.

Отметим, что в Азербайджане праздник Новруз отмечается 20-21 марта. В связи с праздником в стране будет девять нерабочих дней.