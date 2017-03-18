Отчет 'ради галочки'

В газете Новое Время вышла статья под заголовком 'Расизаде вновь не заговорил о главном'.

В статье отмечается, что в Азербайджане не чувствуется наличие правительства. Можно просмотреть кучу новостей, перечесть множество газет, но нигде не встретишь известие о том, что Артур Расизаде провел совещание Кабинета министров. Как нет новостей о решениях, принятых правительством. Тогда чем же оно занимается? Но оказывается, что наш премьер время от времени отчитывается перед парламентом. В ходе выступления в Милли Меджлисе премьер-министр Артур Расизаде затронул проблемы в экономике и банковской сфере страны, связав их с преступной деятельностью бывшего руководства Международного банка. «Трудности в финансово-банковском секторе Азербайджана в 2016 году дают основание охарактеризовать его как сложный год. Неудовлетворительная работа ряда банков, преступная деятельность прежнего руководства системно значимого банка — Международного банка Азербайджана - еще более усугубили ситуацию», — сказал премьер-министр, которого цитирует Trend.

По его словам, с учетом сложившейся ситуации, с целью усовершенствования госуправления в финансовом секторе и обеспечения макроэкономической стабильности была создана Палата по надзору за финансовыми рынками. «Изучив существующие проблемы, Совет финансовой стабильности подготовил план мероприятий, соответствующие государственные органы уже приступили к его реализации», — сказал Расизаде. Премьер также затронул ситуацию на мировом нефтяном рынке. «В результате резкого снижения мировых цен на углеводороды доходы Азербайджана, полученные от их экспорта, значительно сократились», — сказал премьер.

Издание пишет, что надежды правительства на возвращение к устойчивому экономическому росту могли бы оправдаться только при условии проведения реформ, которые это правительство не в состоянии провести. А насколько удалось премьеру справиться с экономическим кризисом - уж об этом разрешите нам судить не по его словам, а по жизненному уровню граждан, который мы видим своими глазами. О диверсификации экономики вообще не стоит и речь заводить: страна до сих пор сидит на нефтяной "игле", ненефтяные отрасли не развиты. Прирост в этих отраслях явно раздут. И какой, спрашивается, прирост может быть у дряхлеющих отраслей, неспособных быть хоть сколько-нибудь рентабельными и в лучшем случае сидящих на шее у госбюджета? Правительству давным-давно нужна "свежая кровь". Но откуда же ей взяться, когда нашу образованную энергичную молодежь даже близко не подпускают к управлению экономикой страны? Нет, покуда у руля стоят такие, как Артур Расизаде, Абид Шарифов и своевольные министры-олигархи, нечего и ждать каких-либо улучшений в экономике. Еще один, с позволения сказать, фактор роста (имеется в виду рост цен): чиновники-олигархи, ощущая свою полную безнаказанность, взвинчивают цены в монополизированных секторах экономики сверх всякой меры. И некому обуздать их аппетиты. Выросли - в разы, а то и в десятки раз - и цены на таможне, особенно на скоропортящиеся продукты питания. Теперь бизнесмены, ввозящие свои товары в страну, вынуждены платить во много раз больше. Но им тоже нужно компенсировать свои расходы - за наш с вами счет. А вот по данным Госкомстата инфляция-то у нас есть, но... на мизерном уровне. Конечно, Артур муалим может обвинить прежнее руководство Межбанка во всех смертных грехах, и он, безусловно, прав, но как глава правительства он разве не видел, как его подчиненные Эльдар Махмудов и Джахангир Гаджиев положили руку на государственные средства Межбанка? Разве он не видел творящиеся безобразия в банковском секторе? Конечно, видел, но молчал. У нас же премьер-министр Артур Расизаде – фигура чисто номинальная, никак не влияющая на экономическую политику. О его опыте можно сказать много положительного, но то, что он занимает свое кресло более 20 лет, не повлияло положительно ни на эффективность правительства, ни, соответственно, на уровень жизни в стране. Словом, этот отчет превратился в очередную галочку правительства, но одно отрадно: население страны увидело своего премьера.