Манат дорожает – в чем подвох?

Мировые финансовые рынки отреагировали на повышение ключевой ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) на днях совсем не так, как того требуют учебники экономики. Ожидаемой реакцией на ужесточение кредитно-денежной политики в Америке было бы укрепление доллара, но произошло обратное. Евро и российский рубль заметно подорожали.

Итак, повышение ставки на 0,25 процентного пункта, к которому ФРС готовила рынки достаточно долго, а потому ожидавшееся практически всеми наблюдателями, все-таки обернулось сюрпризом. Если в Европе курс евро в долларах накануне заседания руководства американского Центробанка опустился до уровня 1,0601, то после оглашения решения он взлетел до 1,0746. Иными словами, за считанные часы подорожал почти на 1,5%.

Решение американской ФРС в Азербайджане вообще не заметили. На нашем финансовом рынке происходят не менее странные события. Обменный курс доллара, динамично повышающийся в феврале до отметки 1,9200 маната и опустившийся до 1,7800 маната в начале марта, 16 марта вовсе опускался ниже 1,7202.

Эксперты дают этой необычной динамике обменных курсов свое объяснение. Так, комментируя эту тенденцию, независимый экономист Натиг Джафарли отмечает, что

причиной падения курса доллара является сокращение ЦБА объема манатной массы, который сжимает денежную массу, лишь бы не допустить падение стоимости маната.

Уменьшение объема маната тормозит экономическую активность, а макроэкономические показатели демонстрируют углубление кризиса.

ЦБА в срочном порядке предложил на аукционе еще 20 млн. долларов и в административном порядке вынудил банки купить доллары за высокую цену, в результате чего довели курс до 1,7279 манат. И все это они называется «плавающим курсом?

«Банки не могут выдать кредиты и не могут собрать выданные ранее кредиты. Основной доход банков связан с валютной спекуляцией. Что касается валютного аукциона, состоявшегося 14 марта, тогда банки приобрели 35 млн. долларов по низкому курсу, так как они имеют долларовых резерв, а вот с национальной валютой есть проблемы. В результате курс доллара упал. Затем ЦБА в срочном порядке предложил на аукционе еще 20 млн. долларов и в административном порядке вынудил банки купить доллары за высокую цену, в результате чего довели курс до 1,7279 манат. И все это они называется «плавающим курсом?», - задается вопросом Н.Джафарли.

По мнению эксперта, стоимость доллара искусственно занижается за счет валютных резервов ЦБА. Национальная валюта может укрепиться только в случае роста экспорта, внутреннего производства, уменьшения зависимости от импорта, прихода в страну крупных инвесторов. К сожалению, каких либо подвижек в этом направлении не наблюдается, что говорит об отсутствии у правительства продуманной антикризисной программы.

Руководитель Центра экономического и социального развития, доктор экономических наук Вугар Байрамов считает, что в стране, где уровень долларизации превышает 80%, нынешнее «поведение» национальной валюты не может не вызвать недоумения.

Если ЦБА начнет расширять манатную базу и увеличит его обращение, то доллар вновь начнет укрепляться

«Понятно, что нынешний курс маната вовсе не рыночный курс. До установления реального рыночного курса манат будет меняться в различных направлениях. Сокращение манатной базы, активная продажа доллара частью населения, опасающегося дальнейшего ослабления иностранных валют, а также выделение немалых средств для оптимизации Международного банка Азербайджана – эти условия положительно влияют на курс маната. Безусловно, без этих факторов национальная валюта за последний месяц-полтора не одержала бы вверх над долларом в обменном курсе», - поясняет Байрамов.

В этих условиях потребность граждан в долларе снизилась. Если ЦБА начнет расширять манатную базу и увеличит его обращение, то доллар вновь начнет укрепляться. Пока регулятор финансового рынка воздерживается от такого сценария. Однако ясно, что в средней и долгосрочной перспективе расширение манатной базы будет неизбежной. Следовательно, тактика ЦБА на ограничение манатной массы рассчитана на короткий срок. В этой ситуации некоторые банки ведут спекулятивные игры.

Для сведения сообщим, что сегодня денежная база в Азербайджане составляет 6,987 млрд. манат или примерно 3,998 млрд. долларов. На 1 января 2015 года (т.е. перед девальвацией) этот показатель составлял 11,541 млрд. манат, т.е. 14,796 долларов. Получается, что номинально денежная база сократилась почти в два раза, а реально почти в четыре раза.

Эксперт прогнозирует, что в апреле возрастет потребность в долларах, потому что инфраструктурные расходы увеличатся. В определении обменного курса основную роль сыграют опять же объем манатной базы и рыночное предложение на валюту. Если же взять более длительный временной диапазон то, в июне, августе и декабре этого года, потребность в долларе вновь возрастет. Цена на нефть, объем импорта, очередной транш Госнефтефонда будут непосредственно влиять на курс маната. При снижении цен на нефть на мировом рынке трансферные возможности Фонда для поддержки банковского сектора, а в целом экономики Азербайджана сократятся, в результате сохранить курс маната будет довольно проблематично.

Эллада Алекперова