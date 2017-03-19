К четвертьвековому юбилею бездарной группы

24 марта Минская группа ОБСЕ, созданная для содействия переговорам по мирному разрешению карабахской проблемы, могла бы отмечать юбилей своей безрезультатной деятельности. Куда делся “Мадридский план”? Азербайджанский политолог Эльхан Шаиноглу заметил, что на переговорах о карабахском урегулировании посредники и “виновники события” больше не вспоминают “Мадридские принципы” и появившиеся потом “Обновленные (расширенные) Мадридские принципы”. Хотя карабахские переговоры крутились вокруг этих принципов, сформированных как раз сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Комментируя для РадиоАзадлыг Шаиноглу отметил, что сопредседатели больше не стремятся как-то назвать свои предложения, только говорят в общих чертах, что переговорный путь пройдет на 95 процентов, а оставшиеся пять самые главные и сложные. Принципиальные разногласия кроются именно в этих пяти процентах. Бывший министр иностранных дел Азербайджана и посол в Эстонии Тофик Зулфугаров, размышляя в социальной сети, выразил недоумение тем, что переговоры от Азербайджана по карабахской проблеме сосредоточены в Министерстве Иностранных Дел Азербайджана.

«Нагорный Карабах» не является государством, не является независимым государством, не является иностранным государством.

Почему тогда, Министерство Иностранных Дел Азербайджана, призванное, согласно Конституции, осуществлять и реализовывать внешнюю политику страны, единолично занимается урегулированием конфликта?



Кстати, 24 марта исполняется 25 лет со дня принятия Мандата Минской Конференции. В общем - юбилей…., - иронизирует Т.Зульфугаров.

А проживающий в США азербайджанский политолог Рамис Юнус видит причину отсутствия результата не в мандате Минской группы и не в особых правах МИД Азербайджана на ведение переговоров. "Ответ на вопрос: почему у Азербайджана в цивилизованном мире нет достаточной политической поддержки в вопросе Нагорного Карабаха очень простой и он находится на поверхности: западные политики спрашивают у представителей режима Алиевых: как вы собираетесь обеспечивать права армянского меньшинства Нагорного Карабаха, когда основное население самого Азербайджана сегодня полностью ущемлено в этих правах, когда в стране сотни политзаключенных, отсутствует свобода слова и нет никакой возможности проводить митинги и собрания для самих азербайджанцев и когда по всем направлениям преследуется инакомыслие? Поэтому пора перестать дурить своё население ура-патриотическими лозунгами и посмотреть правде в глаза: путь решения этой проблемы лежит только через демократизацию самого Азербайджана", - уверен Р.Юнус.

Энвер Меликов

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