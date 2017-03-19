Катастрофа – это 150 манат пенсии!

Подорожание к празднику Новруз стало именно катастрофичным. Мы не случайно используем именно это определение, принимая во внимание очередное выступление вице-премьера Али Ахмедова, считающего, что повышение цен не катастрофа для населения.

Девальвация маната обернулась для азербайджанцев бешеным ростом цен в условиях разгула монополий на производство и ввоз всего ассортимента потребительской корзины. «Праздничная корзина подорожала в Азербайджане на120 процентов по сравнению с прошлым годом, - сообщил РадиоАзадлыг» руководитель Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов, предупредив о дальнейшем витке подорожания.

Выяснилось, что в прошлом году праздничный стол азербайджанцев был в полтора раза дешевле. «Однако с ростом цен качество товаров не повышается, но становится хуже. Все больше и больше продается подделок и суррогатов, а специализированных лабораторий, чтобы выявить некачественный товар, по республике нет», - Гусейнов также отметил, что участились обращения в Общество с жалобами на низкое качество продуктов.

Стоимость потребительской корзины на одного человека только в марте текущего года выросла на 24,4% и достигла 280 манат, подсчитали эксперты Центра устойчивого развития. «Стоимость непосредственно продовольственной части корзины в марте поднялась на 22%, составила 123 маната. «Больше всего в этом месяце подорожали фруктовые соки, мясо и мясопродукты, в том числе куриное мясо, - сказал РадиоАзадлыг руководитель центра Нариман Агаев. Свежее мясо и фруктовые соки "На фоне этого рыночного подорожания непродовольственная корзина, подорожав в среднем на 10%, достигла ценового уровня в 72 маната".

По оценкам специалистов центра, начало нового сезона сопровождается повышением цен на сезонную одежду, рыночные встряски сказались на корзине услуг, повысились расценки на услуги врачей, подорожало здравоохранение, в частности, неотложная помощь, стоматологические услуги. Получается, что минимальная продовольственная корзина азербайджанцев подорожала до 280 манат, а власти подсчитали ее на уровне 155 манат. Средняя пенсия в Азербайджане остается на уровне 150 манат, средняя зарплата азербайджанцев остались на прежней отметке в 480 манат – зачастую в эту сумму укладывается семейный доход.

Тем временем монопольный рынок живет по своим правилам. Последние мониторинги Таможенного комитета выявили серьезную разницу между ценами на импортируемые сухофрукты и орехи при оформлении в таможенных органах и их фактической стоимостью на внутреннем рынке.

В сообщении отмечается, что таможенное оформление товара проводится на основе заявленной предпринимателем цены. Здесь также сказали, что понятие таможенной стоимости отличается от понятия фактической рыночной цены товара, и разница в этих цифрах естественна. «Естественной» это ведомство считает разницу в ценах, когда таможенная стоимость превосходит розничную в 7 раз!

Многочисленные государственные сборы на таможне искусственно создают остров высоких цен внутри страны, сделав Баку одним из самых дорогих городов мира. Со слов независимых экспертов, несмотря на заявления таможенных органов о большом числе компаний, занимающихся ввозом продукции, здесь процветают монопольный импорт.

Шаин Мамедов