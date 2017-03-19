Нефть, газ и немного помидоров

Бюджет Азербайджана сохраняет свою зависимость от нефтяных доходов. Об этом свидетельствуют обнародованные на днях данные об объеме экспортируемой на мировые рынки национальной продукции. Как сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК), совокупный нефтегазовый экспорт (нефть, газ и нефтепродукты) сформировал в январе-феврале этого года 89,06% общего экспорта из страны. За отчетный период объем такого экспорта достиг $1,473 млрд. при общем экспорте на $1,654 млрд.

Показатели января текущего года мало отличаются от нынешних: нефтегазовый сектор сформировал 88,52% общего экспорта из Азербайджана. Если на старте года продажа нефти зарубежным поставщикам достигал 1,652 млн. тонн (на сумму $0,664 млрд., что в 1,22 раза больше, чем годом ранее), то в феврале эти цифры уже составили 3,4 млн.тонн ( на сумму $1,387 млрд., что в 1,48 раза больше, чем годом ранее).

Такая тенденция была характерна и в прошлом году: нефтегазовый сектор сформировал почти 86% общего экспорта страны. Однако при увеличении сырьевой составляющей в структуре внешней торговли общий ее объем снижается. Так, объём внешнеторгового оборота страны за 2016 год составил $17,676 млрд., тогда как этот показатель за 2015 год достигал $20,646 млрд. и $31,016 млрд. за 2014 год. Это связано в первую очередь, снижением уровня нефтедобычи в республике и соответственно снижением объемов экспорта нефти, а также понижением цен на сырье на мировых рынках.

Экономический кризис показал несостоятельность стратегии властей на диверсификацию и структуризацию экономики. Заявленные проекты по развитию индустрии не были реализованы, так как текущие рекой нефтедоллары часть переправлялась в оффшорные азербайджанских олигархов, другая часть – на строительство концертных и спортивных залов, проведение Евровидения и других международных мероприятий, многомиллионные гонорары мировых звезд шоу, а также на малопонятные гуманитарные акции за рубежом.

Грянул кризис и долларовая «река» обмелела. Более того, девальвировалась национальная валюта. Курс маната к доллару снизился более чем вдвое: с 0,8 маната за 1 доллар до 1,7 маната на сегодняшний день. Сегодня бюджет Азербайджана испытывает большие трудности с обеспечением доходной части, что привело уже к задержке выплат зарплат, социальных пособий (в регионах малоимущим вот уже три месяца подряд не выплачивают адресную социальную помощь – авт), стипендий. Резко упали объемы импорта. В большом минусе находится и экспорт. Что продавать помимо нефти и газа? Овощи и фрукты, которые кроме России нигде не востребованы? Интеллектуальную продукцию, новые технологии, которых у нас вообще нет, как и нет текстильной промышленности?

Как отмечает эксперт Центра содействия экономическим инициативам Самир Алиев, тот факт, что основным составляющим торгового оборота между Азербайджаном и Россией являются овощи и фрукты, говорит о том, что наша аграрная продукция не является привлекательной для европейского рынка. Страна увеличивает экспорт сельхозпродукции, но рынок ее реализации за рубежом весьма ограничен. Наши овощи и фрукты не соответствуют западным стандартам. Другая азербайджанская продукция не способна заинтересовать Россию.

По словам кандидата экономических наук Азера Мехтиева, анализ товарной структуры внешней торговли показывает, что качественный уровень экспорта очень низок. Удельный вес нефти и нефтепродуктов в этой структуре приближается к 90%. Такой перекос достаточно ощутим и нежелателен. Исследования показывают, удельный вес промышленных товаров, видов готовой продукции (машиностроительных, химических и металлургических предприятий), которые могут иметь положительный импульс, в общем экспорте - находится на уровне гораздо ниже требуемого. Опасность такой структуры экспорта очевидна. В странах развитых с экономической точки зрения, машиностроительная продукция преобладает в товарной структуре экспорта. Речь идет о высоких технологиях, техническое оборудование, транспортные средства.

Ставка на нефть и нефтепродукты, отсутствие программы по развитию индустрии привело к неконкурентоспособности продукции обрабатывающей промышленности республики и к ослаблению наукоемких отраслей.

«Увы, сегодня экономика Азербайджан развивается однобоко, делает упор на выкачивании сырья, а развитию других отраслей уделяется слабое внимание. Такая тактика привела нашу экономику к тяжелому кризису. Полезно изучить опыт Сингапура или Израиля с их высокими технологиями, электроникой, другими перспективными направлениями. Необходима реальная структуризация экономики, в ее разнообразии, развитии передовых отраслей. Иначе Азербайджану грозит капитальное отставание от передовых стран, превращение в сырьевой придаток Евросоюза», - отмечает Мехтиев.

Абдулла Рагимов