Поэт Агшин Енисей заявил об учреждении литературной премии, имени Мовлуда Мовлуда

Проживающий на данный момент в Турции поэт Агшин Енисей заявил, что учредил литературную премию, имени совершившего 16 марта суицид, молодого писателя Мовлуда Мовлуда. Об этом он заявил в социальных сетях:

"Друзья, суицид писателя Мовлуда Мовлуда потряс всех нас. Этот суицид еще раз демонстрирует, что творческая молодежь нуждается в заботе. Было бы наивностью думать, что просто писать, выражать собственные мысли как-то застрахует нас от несчастных случаев в будущем перед этой нуждой. Каждый должен что-то сделать. Я подумал и решил, что в рамках своих возможностей, учредить собственную литературную премию, имени Мовлуда Мовлуда, которого мы не смогли уберечь, для его одногодок - молодых писателей до 28 лет. Символические премии будут следующими:

1. Лучший рассказ года - 300 манат (оплата за месячную аренду)

2. Лучший стих года - 200 манат (месячная оплата коммунальных услуг)

3. Лучшая публицистическая статья 100 манат (месячная оплата транспорта)"

Поэт также отметил, что премии имени Мовлуда Мовлуда будут выдаваться каждый год в день рождения писателя.