Рынок поддельных продуктов

В газете ЭХО опубликована статья, под заголовком "Какие продукты в Азербайджане подделывают чаще всего?".

В статье говорится, что фальсифицированные продукты питания — тема, которая волнует всех, и эта проблема, как оказывается, волнует не только развивающиеся государства, она актуальна и для высокоразвитых стран Запада. А какой объем фальсификата на продуктовом рынке Азербайджана?

Как отметил в беседе с Echo.az глава Союза свободных потребителей Азербайджана (ССПА) Эюб Гусейнов, в Международный День защиты прав потребителей, который отмечается во всем мире 15 марта, данная проблема поднималась на государственном уровне и в Азербайджане.

«15 марта я присутствовал на «круглом столе» в Министерстве экономики, который был посвящен обсуждению вопроса фальсифицированных продуктов питания, которые, увы, имеются в большом количестве в Азербайджане. На сегодняшний день порядка 25% своих доходов граждане Азербайджана тратят на приобретение фальсифицированных продуктов питания,» — отметил Гусейнов.

Что касается масштабов проблемы, то по словам Гусейнова, сегодня порядка 40% всех продуктов питания в стране являются фальсифицированными, либо не соответствующими ГОСТу или иным существующим стандартам пищевой промышленности.

«Нарушается маркировка, уменьшается вес реализуемой продукции, хотя на упаковке заявлен иной вес и т.д. На первом месте по количеству подделок среди продуктов питания в Азербайджане стоит алкоголь, на втором месте неспиртные напитки, в том числе и вода, на третьем месте молочная продукция, в частности сливочное масло, очень часто под видом которого продается маргарин», — говорит Э.Гусейнов.

По словам эксперта, ситуацию в стране может изменить Агентство по безопасности пищевой продукции, поручение о создании которого дал президент Ильхам Алиев.

«Сейчас создана рабочая группа, которая занимается вопросами создания данного Агентства. Я выразил желание также принять участие в создании данной структуры, одной из основных целей которых станет защита прав потребителей. Я написал письмо об этом главе рабочей группе — заместителю премьер-министра Али Ахмедову, меня приняли в Кабинете Министров, выслушали, и я очень надеюсь, что меня также привлекут к работе в данной структуре. Дело в том, что у нашей организации очень большой опыт, международная практика, обмен опытом с организациями, подобными нашей из других стран, а потому хотелось бы, чтобы наш голос также был услышан», — отметил Э.Гусейнов.

Как заявил в беседе с Echo.az председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев, самыми подделываемыми продуктами питания в Азербайджане являются алкогольная продукция и масло.

«Чаще всего вместо сливочного масла каких-то неизвестных марок потребители в нашей стране приобретают маргарин. Хотя подделывают и то же известное вологодское масло. Из алкогольных напитков чаще всего подделывают водку,» — отметил Агаев, пишет издание.

«Часто наши граждане на волне всеобщей уверенности в том, то поддельным является абсолютно все, начинают заверять, что даже известные московские конфеты, которые продаются в Азербайджане, — являются подделкой, так как в России, якобы, эти конфеты вкуснее. Но это не так, подделка конфет — дело невыгодное и крайне дорогостоящее, а потому не нужно всю привозную продукцию считать контрафактом или фальсификатом», — отметил он.