Тела нефтяников нашли рыбаки

Несколько дней назад в Каспии нашли тела еще двух нефтяников, пропавших без вести 15 декабря прошлого года после обрушения части эстакады на пункте сбора нефти № 3 SOCAR. До этого были найдены тела еще трех утонувших нефтяников. Всего в результате аварии пропало без вести 10 нефтяников. Сразу же начались их поиски, был сформирован оперативный штаб. Однако поиски ничего не дали и тела пятерых нефтяников нашлись много позже, по одному, после того как прибились к прибрежной зоне. Означает ли это, что поиски ведутся недостаточно оперативно и тщательно? Кто нашел тела пропавших нефтяников?

В штабе по спасательным работам, созданном после аварии и состоящем из представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» РадиоАзадлыг сообщили, что в установленных секторах продолжаются поисково-спасательные операции: “До этого были найдены тела некоторых пропавших без вести нефтяников. На днях также в результате поисково-спасательных работ в море обнаружено тело неизвестного мужчины. Выясняется, является ли он одним из нефтяников, пропавших без вести в результате обрушения эстакады 15 декабря. После установления личности мужчины общественности будет дана подробная информация. С первого дня к поисково-спасательным операциям было привлечено 10 судов, 4 водолазных судна, 3 вертолета МЧС. Кроме того, 23 человека из личного состава одной из частей МЧС были привлечены к визуальному поиску пропавших нефтяников вдоль морского побережья”, - отметили в штабе.

“Тела 15 нефтяников, пропавших без вести в результате трагедии, произошедшей 4 декабря 2015 года до сих пор не найдены, а то небольшое количество тел, которое все же было найдено, нашли у берегов Туркменистана. В результате обрушения части эстакады на пункте сбора нефти погибло 10 нефтяников. В обоих случаях виновные до сих пор не понесли наказания. Что касается поисков, то специалистов в этой области у нас практически нет. Поисковые работы ведутся следующим образом: у МЧС нет своих спасательных кораблей, их заказывают у Каспийского морского пароходства и платит за это SOCAR. Только после этого сотрудники МЧС приступают к спасательным операциям. Представьте, сколько все это занимает времени. В данном случае это заняло 5 часов. Трагедия произошла в 6 утра, специалисты прибыли на место приблизительно в 11 часов. Кроме того эстакада обрушилась вместе с людьми и специальными установками. Эстакада состоит из очень тяжелых металлических конструкций.

Одного погибшего нефтяника нашли в день трагедии. Троих погибших нашли рыбаки, а не штаб с длинным названием. Один из нефтяников, участвовавший в вылавливании тела четвертого нефтяника из воды, рассказал мне, что тело нашли сами нефтяники. Штабисты же забирают уже найденное тело, отвозят в морг, а потом говорят, что тела нефтяников нашли они.

Поиски не велись надлежащим образом. Тела нефтяников нашлись случайно рыбаками. С первого дня местное население говорило, что тела нужно искать в местности Хамамдаг поселка Алят. По их словам, все что тонет, непременно попадает туда. Там впоследствии и были найдены рыбаками тела. Все это дает право говорить, что поиски велись плохо. Необходимо усовершенствовать эту сферу, у МЧС должны быть свои спасательные корабли и надлежащая техника. Кроме того, необходимы специалисты-спасатели высшего класса, прошедшие обучение и получившие сертификат за рубежом. От аварий не застрахован никто. Поэтому специалисты должны быть подготовлены на высшем уровне”, - отметила глава Комитета защиты прав нефтяников Мирвари Гахраманлы.

Сейчас без вести пропавшими числятся 5 человек. Найдены тела 5-ти нефтяников — Ильхама Гафарова, Гасанаги Гаджиалиева, Видади Гурбанова, Горхмаза Рустамова и Джавида Бахрамова.

Айсель Салимова