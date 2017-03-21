Неудобный город

Где на свете живется комфортнее и лучше? Ответ на этот вопрос дает рейтинг городов мира по уровню качества жизни 2017 года (англ. Quality of Living worldwide city rankings, QLR), обнародованный на днях. Список составлен авторитетной международной консалтинговой компанией Mercer, которая провела масштабное исследование крупных городов планеты с точки зрения блага простого гражданина.

Ключевыми критериями оценки являются развитость городской инфраструктуры, доступность и удобство транспорта, банковский сервис, а также доступность медикаментов и медицинских услуг, риск заражения инфекционными заболеваниями, надежность коммунальных услуг, в том числе электричества, качество и цена питьевой воды. Кроме того, учитываются и такие важнейшие факторы, как политическая и экономическая стабильность, криминогенный уровень в регионе.

В нынешнем исследовании приняло участие более 230 городов мира – от Канады до Австралии Ежегодный рейтинг проводится с целью помочь правительствам и крупным компаниям привлечь сотрудников к международным проектам.

Столица Австрии Вена заняла первую позицию в рейтинге, демонстрируя прочность своего лидерства за последние восемь лет. И в этом году она признана самым комфортным по всех отношениях городом в мире. Второе место досталось швейцарскому Цюриху, третьим стал Окленд, второй по величине город в Новой Зеландии. Четвертую строчку занимает Мюнхен (Германия), пятую — Ванкувер (Канада). Как показали опросы, многие экспаты довольны уровнем жизни в Ванкувере.

В топ фаворитов рейтинга также вошли Дюссельдорф, Франкфурт, Женева, Копенгаген и Сидней. Что интересно, первая «пятерка» не меняется на протяжении последних нескольких лет. При этом австрийская столица вытеснила Цюрих в 2009 году и с тех пор сохраняет за собой ведущую позицию. Мюнхен, в 2010 году бывший лишь седьмым, теперь уверенно занимает четвертую строчку.

Что касается столицы Азербайджана, то она не вошла не то, что в двадцатку или тридцатку, но даже в первую сотню лучших городов мира по качеству жизни. Баку обосновался на 196 место, соседствуя с Лахором (Пакистан) и Дар эс-саламом (Танзания). Из городов СНГ многие оказались выше нас: Вильнюс (81-е место), Таллинн (89), Рига (91), Москва (168), Киев (174), Санкт-Петербург (176), Алматы (178), Минск (189) и Тбилиси (187).

Сравнительный анализ отчетов компании Mercer за прошлые годы показывает, что каких-то заметных изменений по улучшению условий жизни в нашей столице не произошло: в последние годы Баку стабильно находится примерно на одной и той же позиции. Так, в 2015-м и 2016-м город обретался на 197-м, а этом году поднялся лишь на одну ступень. А вот бедствующий и лишенный нефтедолларов Ереван, который в 2015 году занимал в этом списке 183 место, ныне поднялся до 172 места.

Как отмечается в отчете, Баку сильно проигрывает европейским дорогам по развитию транспортной инфраструктуры, санитарному состоянию пассажирских автобусов, комфортности поездки в метро. Оставляет желать лучшего уровень обслуживания в банках. Не всегда и не везде удается местным жителям и иностранным гостям обменивать валюту. Для этого приходить идти в филиалы банков, что не удобно и хлопотно.

Комментируя рейтинг городов мира РадиоАзадлыг, независимый экономист Азер Мехтиев отмечает, что Баку отстает не только от европейских, но даже от российских городов по качеству коммунальных услуг. Отсутствие тепла в квартирах зимой, а воды летом стало привычным. Такая же ситуация со светом, Интернетом.

«Качество жизни в Баку действительно низкое. И тут не принципиально, 196-е или 200-ое место. Не продумана система пассажирских перевозок. Кому пришло в голову сначала отменять или укорачивать маршрут, а потом его возобновлять? Транспортная инфраструктура не развита – нет трамваев и троллейбусов, что, конечно же увеличивает нагрузку на автобусы и метро, где всегда давка. Уровень медицинского обслуживания при высоких ценах оставляет желать лучшего. Из ряда проблем, хочу выделить, санитарные условия на улицах и подъездах домов, к которым многие уже привыкли. Речь не о центре города, а о спальных районах», - указывает эксперт.

Отдельная тема – доступность досуга и отдыха в городе. Функционирует сеть кафе и ресторанов, есть и развлекательные центры. Но цены отпугивают, поэтому людей со средней зарплатой в 300-400 манат, там не отдохнешь. Словом, проблем хватает.

По словам Мехтиева, главные ограничения развития Баку (как и страны в целом) имеют преимущественно внутренний характер и связаны, прежде всего, с ненадлежащим управлением экономическими и социальными процессами, высокой степенью коррумпированности власти и слабостью гражданского общества и его структур. К «болевым точкам» относятся хаотичная застройка центральной части города с разрушением его традиционной среды, неэффективное и бесконтрольное использования земельных ресурсов — что свидетельствует и о критическом состоянии управления городом, его неэффективности.

Абдулла Рагимов