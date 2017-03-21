Пусть чиновники не мешают строить

С весенним потеплением эксперты строительного рынка ожидают значительного повышения цен на строительные материалы. Дорожать будет не только импорт, цены вырастут на продукцию местного производства. Надвигающееся подорожание вызвано не только сезонной активизацией частного строительства – масштабные государственные строительные проекты также подстегнут подорожание.

Отец двоих детей Сабир Амиров вынужден решать квартирный вопрос самостоятельно. Вот уже пятый год мужчина строит дом на выделенном ему родными земельном участке собственными силами. Как и большинству азербайджанцев, квартира в новостройке этой семье не по карману. На государственный проект строительства социального жилья Амиров не надеется - как выяснилось, громкие заявления о доступном жилье в итоге оказались той же социальной ипотекой, не оправдавшей свое название за многие годы существования.

"Нам повезло, что мы строим в обжитом районе, ведь при строительстве на незаселенных участках даже при наличии коммуникаций это стоит в три раза дороже"

«Я не надеюсь на государство, не нужны их социальные проекты, лишь бы не мешали чиновники, приходящие за «данью». Исполнительная власть потребовала за разрешение на мое скромное строительство 2 – 2,5 тысячи манат. Аппетиты участковых меньше – 250 – 400 манат, однако для меня это большая сумма. Кроме того, пришлось поднять газовую трубу, чтобы поставить ворота – а это дополнительный расход. Газовые трубы протянули на высоте метра от земли, хотя старые советские коммуникации были протянуты на высоте до трех метров. Теперь от диаметра газовых коммуникаций зависит цена, за которую соглашаются приподнять эту трубу для желающих поставить ворота, – от 500 до 1000 манат. Поставить свой счетчик на газ и электричество обходится в 750 манат – по 350 манат. Нам повезло, что мы строим в обжитом районе, ведь при строительстве на незаселенных участках даже при наличии коммуникаций это стоит в три раза дороже», - рассказал мужчина РадиоАзадлыг.

Многим эти негласные расходы могут показаться небольшими, однако возможности Амировых, пытающихся построить скромное жилье, не поспевают за аппетитами чиновников и ценами на строительные материалы. «С падением маната нам пришлось сложнее – импортные строительные материалы поднялись в цене. Ввозимые из России кафель, метлах, дерево, арматура подорожали вслед за укреплением рубля. Местные материалы подорожание коснулось не сильно, однако с началом строительного сезона они, безусловно, подорожают. Строить будет дороже и сложнее», - сказал нам собеседник.

В феврале в Баку цены на стройматериалы выросли в среднем на 4,2%. Это заметный рост, если учесть, что в январе цены выросли на 0,7%. Февраль как и январь показал стагнацию на рынке стройматериалов, что было обусловлено застоем в частном и бюджетном строительстве. В некоторой степени на рынок воздействовали зимние каникулы и неблагоприятные погодные условия.

Весной по традиции рынок оживает. Но в этот раз, как и в пошлом году рост будет не значительным по сравнению с предкризисной активностью, сказал РадиоАзадлыг эксперт рынка недвижимости, исполнительный директор Ассоциации риэлторов Азербайджана Эльнур Азадов.

Шаин Мамедов