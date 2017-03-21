Дорогой Новруз

Наряду с Новым годом в Азербайджане одним из самых любимых и традиционно широко отмечаемым праздником является Новруз – праздник весны. Жители страны отмечают Новруз с размахом – за богатым столом с пловом и сладостями. Однако с развитием экономического кризиса цены растут все выше, карман рядового азербайджанца становится все худее, а стол все беднее. Неслучайно с недавних пор один из любимейших праздников с горечью стали называть “Невроз байрам”.

РадиоАзадлыг провело опрос на улицах и рынках столицы, чтобы выяснить как в этом году население встречает весну и сколько нужно потратить, чтобы достойно встретить Новруз. Самыми необходимыми продуктами для праздничного стола являются мука, мясо, рис, масло, орехи разных видов, сладости (пахлава, шекербура, гогал), яйца и фрукты.

"Как можно на пенсию накрыть праздничный стол при цене кишмиша в 22 маната? "

​Нехитрые подсчеты показали, что для того, чтобы купить только самое необходимое житель столицы должен выложить минимум 130-150 манат: 1 кг муки – 1,50 манат, 1 кг сливочного масла – 12 манат, 10 яиц – 1,80 манат, 1 кг сахарного песка – 1,60 манат, 1 кг риса – 3 маната, 1 кг мяса – 12 манат, 1 кг очищенных грецких орехов – 18-20 манат, 1 кг очищенного фундука – 14-17 манат, 1 кг каштанов – 7 манат, 1 кг урюка – 12 манат, 1 кг кишмиша – 20-22 маната, 1 кг апельсин – 3 маната, 1 кг яблок – 2 маната, 1 кг груш – 4 маната, 1 кг банан – 2,5 манат, мандарин – 3 маната. Это лишь средний показатель цен и продуктов и в зависимости от запросов цена праздничного стола может возрасти до 400 манатов при минимальной зарплате в 116. РадиоАзадлыг спросило у покупателей на базаре, как они готовятся к празднику.

Самир Назаров: “Я работаю парикмахером. В прошлом году наш стол на Новруз был богаче. Все потому, что цены были ниже. Орехи стоят по 20 манат, какая тут пахлава?”.

Зейнаб Алиева: “Пришла на базар за праздничными покупками. Спрашиваю цены и отхожу от прилавка. Это просто ужас. Как можно на пенсию накрыть праздничный стол при цене кишмиша в 22 маната? Нужно учитывать такие вещи. Не у всех есть возможность покупать продукты по такой цене”.

Лейла Гасанова: “Мы все купили до праздника, потому что догадывались о повышении цен. Каждый год перед праздником цены повышают, но в этом году просто ужасные цены. Многие мои знакомые не отмечают праздник”.

Натик Гусейнов: “Какой праздник с такими ценами? Детям даже фрукты нельзя купить, не говоря об орехах. Ходишь по базару в поисках лучшей цены, а что толку. Везде одно и то же, цены очень высокие”.

"Для нас праздник превратился в обычный день, а обычный день в ужас, когда думаешь о ценах"

Сурия Мамедова: “Раньше цены росли из-за доллара. Сейчас доллар не растет, а цены продолжают повышаться. Теперь объясняют это праздником. Это неправильно. Люди покупают по 3-4 яблока и апельсина и уходят домой, чтобы не идти с пустыми руками. Почему, когда устанавливают цены, не считаются с положением большинства людей? Большинство народа живет небогато, можно сказать, бедно. Для нас праздник превратился в обычный день, а обычный день в ужас, когда думаешь о ценах”.

Назим Гурбанов: “Во всех развитых странах перед праздником цены снижают, устраивают праздничные распродажи. У нас – цены растут именно на праздник. Дельцы пользуются тем, что люди, не покупающие орехи и сухофрукты в обычные дни, сейчас будут вынуждены их купить. То же самое касается мяса. На базар приходят люди среднего уровня достатка. Богатые по базарам не ходят. Тогда для кого установили такие цены? Помотрите, мясо стоит 12 манат, а в маркете – 14-15. Какой может быть праздничный обед с такими ценами?”.

Айсель Салимова