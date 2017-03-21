Инфляцию не удержать

В Азербайджане продолжаются праздничные каникулы в связи с Новруз байрам. Атрибуты любимого весеннего праздника украшают витрины магазинов, парки и скверы нашей столицы. Торговый ажиотаж, наблюдаемый всю минувшую неделю, уже сошел на нет. Горожане в меру своих финансовых возможностей, запаслись продуктами, приготовили традиционные для этого мероприятия блюда и сладости.

Накануне исследовательская компания «ACT Azərbaycan» провела опрос среди жителей Баку, связанный с расходами и планами на проведение новрузовского праздника. В нем приняли участие 400 горожан.

Как выяснилось, 96% респондентов собираются отметить праздник. Около 90% опрошенных решили праздновать приход весны дома, в кругу семьи. Что касается праздничного стола, то тут все в рамках традиции: 90% бакинцев решили приготовить пахлаву, шекербура, разные кексы, а 69% - добавили в этот список еще и гогал и бадамбура по-турецки. Не претерпело изменений и другая часть меню. 85% бакинцев отдали предпочтение плову, а 41% - намеревались приготовить еще и долму.

Однако самый большой интерес представляют ответы на животрепещущий вопрос: сколько горожане намерены потратить жители столицы на новрузовское изобилие? Во сколько обойдется праздничный стол?

Как показали исследования, 47% респондентов планировали потратиться на праздничный стол от 100 до 200 манатов. Но были и те, кто ограничился лишь 100 манатами на эти цели: таких 17%. 15% участников соцопроса намеривались вообще ни в чем себе не отказывать, раскошелиться на праздничные яства в пределах 200-400 манатов. Это значит приготовить не только традиционный плов, но и кебабы из осетрины, заказать японскую суши. А вот 21% респондентов затруднилась назвать конкретную цифру для оформления праздничного стола.

Судя по результатам этого опроса, расходы на средний праздничный стол составляет около половины среднемесячной зарплаты по стране (498 манатов) и превышает стоимость потребительской корзины (155 манатов). Предпраздничная суета сопровождается галопирующей инфляцией, когда цены на товары возросли от 20 до 100%! Такие скачки произошли с мясом, мясными изделиями, курятиной, фруктовыми соками. Перечислением цен на те или иные продукты питания читателей сайта РадиоАзадлыг утомлять не будем.

Однако министр сельского хозяйства Гейдар Асадов упрекает журналистов в раздувании ситуации и отрицает факт заметного подорожания сельхозпродукции.

«До девальвации маната цена килограмма мяса была 7-8 манатов, которые эквивалентны 9-10 долларам. Сегодня же килограмм мяса стоит в пределах 10-12 манатов. Если сравнить, то 10-12 манатов ныне эквивалентны 6-7 долларам. То есть мясо, которое вчера продавалось за 9-10 долларов, сегодня продается за 6-7 долларов. Однако вы можете возразить, что мясо является местной продукцией, поэтому цена на него должна оставаться стабильной. Я не согласен с этим. Тенденция после девальвации показывает, что в ценах на сельхозпродукцию серьезного роста не наблюдается», - пояснил шеф аграрного сектора Азербайджана.

По его словам, при подорожании мяса происходит снижение цены на картофель: в прошлом году 1 кг картофеля стоил 1-1,2 маната, сейчас же – 0,55 маната. Килограмм лука за 1-1,5 маната, а ныне продается за 0,15 маната. На цены на сельхозпродукцию влияют многие факторы. Некоторые товары дорожают, некоторые же дешевеют.

Как видим, министр, манипулируя цифрами, пытается ввести общество в заблуждение. Во-первых, обменный курс национальной валюты по отношению к доллару до девальвации и последевальвационный период совершенно разные состояния и значения. В целом, со дня первой девальвации национальная валюта с отметки 0,7850 AZN/USD подешевела на 124% или в 2,24 раза. Ровно на столько же сократилась ее покупательская способность.

Конечно, было бы не обидно, если граждане получали бы зарплату в иностранной валюте, тогда и мясо можно было купить за 6 долларов, совсем как в Нью-Йорке. Кстати, в США в основном говяжий фарш стоит 2,8 USD, мясо говяжье без костей - 4,5 USD, а стейк из говядины - 4,6 USD.

Что касается озвученных господином Асадовым цен на картофель и лук, то они оптовые, а не розничные. Достаточно пройтись по рынку «8км» (самый дешевых рынков столицы-авт), чтобы убедиться в этом.

А теперь выслушаем мнение специалиста по сельскому хозяйству Вахида Магеррамова по поводу нестабильных цен на сельхозпродукцию. В интервью РадиоАзадлыг эксперт отметил, что основная причина в том, что аграрный сектор страны не в состоянии удовлетворить потребности населения.



«Для внутренних потребностей аграрный сектор производит лишь 38% мяса и молока, 60% яиц и 35 % куриного мяса. Импортируем почти 100% зерна, корм и его компоненты для животноводства. В конечном итоге это приводит к удорожанию себестоимости продукции животноводства. Мы не можем удовлетворить свои потребности за счет внутреннего производства», – поясняет Магеррамов.



Кроме того, покупательская способность населения снизилась. Спрос сократился, и эта тенденция продолжается. К тому же производство продукции также постепенно уменьшается, и страна начинает все больше зависеть от импорта. Не секрет, что поставка из-за рубежа различной продукции у нас монополизирована.

«Стоимость продукции азербайджанских производителей, которые так или иначе зависят от импорта, растет в манатном эквиваленте. К сожалению, рост цен будет продолжаться», - резюмировал Магеррамов.



Эллада Алекперова