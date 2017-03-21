Про великолепного Дэна, его любимый Баку и наш вклад в развитие Великобритании

В этом году, к огромному сожалению, завершилась шестилетняя совместная работа трех именитых организаций Азербайджана и Великобритании. Даже четырех, если последними принять азербайджанское журналистское сообщество.

С 2010 года Фонд Томсона (Лондон), Британский Совет и Азербайджанский "ПашаБанк" ежегодно, после тщательного конкурса выбирали по лучших журналистов в Азербайджане, которые в течение года, в четырех недельных сессиях изучали новые технологии в бизнес-журналистике, а завершающая сессия проводилась в Лондоне. "Вишенкой на торте", оплаченном ПашаБанком был действительно неподражаемый, уникальный медиа-тренер англичанин из Лэстера - Дэн Масон (Dan Mason).

На фотографии, показывающий момент обучения он справа, самый высокий.

Если можно было хотя бы каждого третьего азербайджанца увести, даже насильно, на недельку в Лондон (да и в любое местечко Англии), чтобы он прожил там, осмотрелся и понял насколько это другая, развитая и совершенная цивилизация, да вернуть их потом (даже насильно) обратно, наша нация стала бы такой, как мы хотим ее видеть.

Но ничего для не делаем, а British Council (BC), Thomson Foundation и PaşaBank отвезли туда за 6 лет около 70 человек, которые, что главное - журналисты, а значит сообщат об увиденном тысячам читателей-азербайджанцам. Да еще научились современным профессиональным технологиям у мэтра - Dan Mason!

Об этом можно было сказать в конце, но я уж лучше сразу, чтобы не забыть: да, проект "Бизнес-журналистика" закрыт, но Британский Совет уже начал похожую работу с учителями английского языка в азербайджанских сельских (!) школах. Учителя будут совершенствовать знания с английским педагогом в Баку, а потом тоже отправятся в Лондон. Представьте, как это важно для провинциальной нашей интеллигенции! Рассказывавшая об этом сотрудница BC говорила, что одна наша учительница, занимающаяся на этих курсах родила ребенка и с сожалением сообщила в BC по телефону, что возможно, откажется от поездки. Представьте благородство ее свекрови, взявшей на себя обязанность смотреть за ребенком - лишь бы невестка увидела далекую страну, ведь такой шанс выпадает раз в жизни!

Мы много говорим о благотворительности, вспоминаем благородного Гаджи Зейналабдина Тагиева и других исторических отцов нации. А Paşa Bank делает это сейчас, в наши дни, и нет нужды разъяснять, что собственно банкирам от оплаты столь дорогостоящих мероприятий ни на гяпика пользы нет. Просто зарабатывая деньги, нельзя забывать о главных нуждах народа - но не хлеб раздавать, а помогать в обретении знаний, через которые нация научится зарабатывать и на хлеб, и на икру, чтобы намазать...

Каждый наш журналист, прошедший курсы Дэна Масона и побывавший в Англии, обязательно стал лучше и мудрее поняв, что никогда нельзя оставаться довольным и успокоившимся. Азербайджан - не последняя страна в полушарии, но многое мы просто обязаны перенять у британцев: невероятной работоспособности и вечной тяге к познаниям, профессиональному совершенствованию, а также как логическое продолжение - умению правильно отдыхать. Приезжая в Баку зимой, Дэн Масон завершив тренинги уезжал на горнолыжный курорт Шах-Даг и катался там на лыжах. Много наших граждан выделили часть своих доходов на отдых в заснеженных горах, до которых от Баку всего три часа езды на машине?

Интересна методика обучения англичанина: заваливает учащихся горой неизвестной им информации, да причем на английском, а переводчик не успевает за ним и ты, сидя перед раскрытым ноутбуком с ужасом вдруг осознаешь, что застрял на осмысливании какой-то запятой, тогда как тренер ушел в своей лекции далеко. А вдруг спросит, а я ни гу-гу? Но все о кей потому, что задачей англичанина является огорошить вас, поставив перед горой неизвестной, новой информации. Ясно, что все усвоить сразу невозможно, но вы теперь знаете: такие-то задачи в профессии можно выполнить вот так-то и еще таким вот образом. Этого достаточно. Потом, в тихой обстановке родного офиса вы, если хотите стать лучше коллег, поищете эту технологию в интернете и усвоив самостоятельно, потом без нее уже работать не станете. Но идею, направление дал англичанин Дэн Масон на тренингах, устроенных для азербайджанцев Британским Советом, Фондом Томсона и ПашаБанком.

Иногда мелочи, на первый взляд несущественные, запоминаются лучше и со временем становятся жизненными ориентирами. Для меня, например, было шоком и стало мерилом, когда бежавший на меня второпях лондонский полицейский, которому я, отпрыгнув уступил путь, обернулся и громко поблагодарил: thank you, sir! До сих пор перевариваю... Вы, наверное, поняли почему.

Или я видел в Лондоне бездомных. Да, они есть даже в самых богатых странах и столицах. Но в Англии нет нищих, никто не сидит на тротуаре и не гнусит противным голосом, вытянув грязную руку с золотым кольцом на пальце. Там вдоль стен помпезных зданий времен королевы Виктории стоят большие длинные картонные коробки с прорезью, в которую прохожие опускают деньги, несьеденный бутерброд или кладут на коробку купленную рядом упаковку с едой. Потом все это собирается и раздается бедным, без наших душераздирающих и лживых сцен с взятыми напрокат грудными детьми для выбивания жалости.

Побывав в городке Гринвич, через который проходит нулевой меридиан планеты Земля и осмотрев гринвичскую обсерваторию времен средневековья понимаешь, где взяла начало современная технологическая цивилизация. Я говорю не о бессмысленных египетских пирамидах и китайской стене, построенных на сотнях тысячах загубленных душ рабочих, а о роли англичан в технологической революции, научившей человечество пользоваться плодами науки.

Что скажете о Палате общин парламента Великобритании, куда водили все азербайджанские группы, а экскурсоводом выступает один из пэров? Депутаты сидят на старинных скамьях без подлокотников, а не в глубоких кожаных белых креслах и даже компьютеров перед ними нет. Наблюдать за их работой из старинных деревянных лож может любой желающий. Никакого пижонства и мраморной роскоши. Традиции, преемственность и скромность важнее. А вершат дела великой державы, иногда даже всего человечества...

А знаете, что единственной державой, в одиночку сражавшейся с гитлеровской Германией с первого дня ее агрессии против соседей, была Великобритания? Когда в 1939, 40 и 41 годах фашисты захватывали страну за страной, да причем на пару с дружественным Гитлеру сталинским СССР, Уинстон Черчилль отказывался даже вести переговоры с немцами и один, а США тогда стояли в стороне, противостоял немецко-советскому фашизму!

Эта линия просветительства и распространения британской любознательности и желания научить лучшему мир продолжается поныне. Заметьте - Британский Совет, эта международная общественная организация зарегистрированная в Англии, Уэльсе и Шотландии, занята развитием культурных отношений и образования по всему миру. Делает это в очень многих странах, привлекая местных специалистов. Не желая называть поименно противоположный пример спрошу: а чем занимается наш великий северный сосед в Азербайджане? Кого они научили хорошему? Глава British Council в Азербайджане Элизабет (Elizabeth White) напряженно учит азербайджанский язык потому, что как она мне сказала, чувствует себя очень неуютно когда ради нее друзья-азербайджанцы вынуждены говорить на русском языке, которым она владеет прекрасно. Но англичанка, конечно, не собирающаяся прожить у нас всю жизнь, учит азербайджанский язык.

Простите, мы знаем другие случаи: дипломаты из той северной страны даже не задумываются о том, что живя в Азербайджане стоит подучить хотя бы немного язык местного населения, чтобы не затруднять продавца в бакинском магазине, или сделать приятное соседу, поздоровавшись с ним на азербайджанском.

На грустноватой, как все прощальное, церемонии закрытия проекта выступил Дэн, поделившийся интересными наблюдениями. Оказывается, он тоже учился, наблюдая за журналистами - участниками его тренингов. Для него было новостью, что можно ходить по Лондону и петь потому, что поет душа - так ходил там наш журналист и я его понимаю. Сам бы пел, да голоса нет. Дэн очень высоко оценил моих коллег сказав, что уверен: азербайджанские журналисты способны выполнить любую поставленную перед ними задачу. Не знаю, может это была такая английская ответная вежливость...

Не вызывает сомнений часть его рассказа о том, как на глазах Дэна развивался Баку. До него курсы вел другой англичанин, который вернувшись в Лондон, в Фонде Томсона наотрез отказался продолжать участие в этой программе. Тогда пригласили неизвестного на ту пору Дэна Масона, для которого Азербайджан был террой инкогнито. И вот, впервые выйдя из бакинского аэропорта он нанял такси. Машина въехала в Баку и проскочила на красный свет светофора. Тут в нее врезается автобус. Еле выбравшийся из покореженной машины англичанин думает про себя: ну вот, приехал... Берет чемодан и пешком отправляется искать Британский фонд. "Тогда в Баку не было "Пламенных башен" (трех знаменитых небоскребов Flame Towers), перестроенного Приморского бульвара, город весь ремонтировался", - вспоминал он. Приезжая по несколько раз в год, Дэн наблюдал красивеющий Баку и влюблялся в наш город. Сейчас в своей фейсбучной страничке Bakubiz он называет нашу столицу "любимым городом", а про азербайджанцев отзывается исключительно в позитивных выражениях.

Мы тоже, через Дэна, оказывается, улучшали Великобританию. Очень немного, совсем чуть-чуть, но как это приятно!

Кямал Али