Кто они, получающие взятки из-за границы и расхищающие бюджетные средства?

В конце прошлой недели канадская компания Bombardier отреагировала на опубликованные в международной медиа статьи о связи компании с азербайджанским проектом. Bombardier отметил 17 марта, что несколько медийных органов написали о том, что прокуратура Швеции совместно с Всемирным банком ведет следствие в связи с азербайджанским проектом Bombardier. Данная компания отмечает, что готова оказать всяческое содействие шведским следователям, однако в самом Bombardier нет информации о каком-либо неэтическом поведении в Азербайджанском проекте.

Напомним, что 10 дней назад прокуратура Швеции арестовала сотрудника канадской компании Bombardier по подозрению в даче взятки официальным лицам Азербайджана в связи с тендером по оснащению железной дороги Азербайджана в 2013 году.

Шведский прокурор Thomas Forsberg сказал BBC, что несколько сотрудников компании Bombardier, производящей оборудование для самолетов и железной дороги, подозреваются в тайном сговоре с официальными лицами Азербайджана.

Thomas Forsberg отмечает, что в 2013 году тендер выиграл Bombardier, несмотря на то, что в сравнении с другими компаниями, эта компания предложила меньшую сумму.

Thomas Forsberg сказал, что не может ответить на вопрос о том, общался ли он в рамках уголовного дела с азербайджанской стороной. Однако, по его словам, вопрос этот международного масштаба и все стороны должны сотрудничать в антикоррупционном деле.

BBC захотело узнать мнение Aзербайджанской Железной Дороги, однако связаться не удалось.

Шведский прокурор сообщил об аресте в связи с антикоррупционным делом проживающего в Швеции гражданина России, который будет содержаться в тюрьме до следующего судебного заседания. Адвокат арестованного отвергает обвинения.

Миллионы долларов были выплачены официальным лицам Азербайджана посредством существующей лишь на бумаге, зарегистрированной в Британии и обосновавшейся в Швеции Bamnardier Transportation AB групп. Об этом утверждает расследующий вопрос Проект Организованная Преступность и Коррупционный Отчет.

В программе расследующих данный вопрос Шведского агентства ТТ и

Uppdrag Granskning TV отмечается, что договор о сигнальном оборудовании для железной дороги Азербайджана оценивается в 340 млн. долларов.

Имеющиеся у шведского прокурора доказательства состоят из электронных писем, изъятых в октябре прошлого года в офисе

Bombardier в Швеции.

Пресс-секретарь компании Bombardier подтвердил арест сотрудника, однако отказался от дополнительных комментариев.

Имена азербайджанских чиновников в связи с коррупционными скандалами за рубежом упоминаются не впервые. Причем речь всегда идет о серьезных обвинениях – хищении бюджетных средств. Интересно, до сих пор Азербайджанская сторона такие обвинения расследовала? Кто-то за это был наказан? Что ждут азербайджанские эксперты от нынешнего расследования в Швеции?

Политический комментатор Гюльтекин Гаджибейли напоминает о других коррупционных скандалах, в которых упоминается Азербайджан. По ее словам, крупномасштабные факты коррупции всплыли в связи с Межбанком, однако действия совершивших преступление людей расследованы не были. Осужденный по данному делу глава МБ не раз в своих показаниях отмечал, что все деньги были переданы тем или иным лицам п поручению представителей высшего эшелона власти. По словам Гаджибейли, если не были расследованы этот факт и факт коррупции в связи в напечатанием в Австрии азербайджанского маната, то и вопрос со Швецией и Железной Дорогой тоже будет спущен на тормозах.

По словам Гаджибейли, вся причина в связи этих скандалов с представителями высшего эшелона власти страны, а политическая власть не считает их наказание положительным решением. Вполне возможно, считает Гаджибейли, что власти увяжут этот скандал с бывшим главой Минтранспорта и совершенными им финансовыми нарушениями, а потом вопрос тоже спустят на тормозах.

По словам юриста Аслана Исмайлова, в Азербайджане коррупция превратилась в систему управления, поэтому она и не пресекается, а наоборот разрастается. По его словам, коррупционные скандалы, связанные с Азербайджаном, на этом не закончатся. Продолжение будет следовать. И пресечь это будет невозможно, пка не измениться форма управления.

Исполнительный директор Фонда Борьбы с Коррупцией Васиф Мовсумов такая информация для него новость, поскольку он ничего не знает о коррупционном скандале в прокуратуре Швеции. По ео словам, говорить что-то заранее, пока не завершилось следствие неправильно. Но если таковой факт имеется, то это серьезный удар по имиджу Азербайджана. Однако Васиф Мовсумов отметил и то, что порой такого рода не имеющую основания информацию используют как рычаг давления.