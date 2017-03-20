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Настоящее Время. 20 марта

Настоящее Время. 20 марта
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Россия начала очередные военные учения в аннексированном Крыму, МВФ внезапно отложил решение о выделении Украине транша в миллиард долларов, и в Молдове задержали экс-депутата, которого обвиняют в шпионаже в пользу России

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