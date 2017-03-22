Жить стало лучше?

Местные СМИ принялись массово муссировать следующую тему – оказалось, что Азербайджан попал в двадцатку стран с самыми низкими ценами на проживание среди 121 страны мира. Поводом для этого стали данные Индекса стоимости проживания (Cost of Living Index 2017), который составил известный исследовательский портал Numbeo.

О данных портала Numbeo вспомнили после неоднократных заявлений вице-премьера Али Ахмедова, считающего, что цены в стране не вызывают беспокойства. Мол, не наши рейтинги. «Дороже всего проживание оценивается на Бермудах, а также в Швейцарии, Исландии, Норвегии и на Багамах», - успокоили азербайджанцев местные информационные ресурсы.

Даже не погружаясь в аналитические рассуждения на предмет происхождения этих данных, ясно одно – уровень социально-экономических условий в Азербайджане не располагает к оптимизму. Минимальная зарплата в Азербайджане 116 манат, а в Греции - около 800 евро. «У каждой страны есть свои критерии. Сложно сказать, насколько они обоснованы, однако уровень жизни в Швейцарии и Азербайджане несопоставим с уровнем жизни в Азербайджане. По данным международных рейтингов, самые высокие зарплаты получают в Женеве и Цюрихе – здесь также отмечается самый высокий уровень оплаты труда среди городов со стабильной экономикой», - сказал РадиоАзадлыг экономист Натиг Джафарли.

Этот список можно продолжать достаточно долго. Но следует отметить, что сравнивать цены во всем мире только лишь в привязке к цифрам и без учета зарплат, уровня и качества жизни не совсем корректно», - считают эксперты. Если не обращать внимания на официальные данные, уровень потребительской способности населения с начала 2015 года существенно снизился и продолжает снижаться. Кстати точными данными о безработице, кажется, не обладает никто - ни биржа труда, ни Минтруда, ни Госкомстатистики. То есть достоверный мониторинг по данной проблеме просто не проводится. А без этого показателя все остальные показатели будут недостоверными, уверены экономисты.

«Минимальная оплата труда азербайджанцев в 30 раз меньше, чем в Люксембурге (2000 евро) и 25 раз ниже, чем в Германии (1498 евро)», - подсчитал экономист Губад Ибадоглу. Сравнивать Азербайджан и страны с высоким уровнем жизни, мягко говоря, некорректно. «Скажем, минимальная зарплата в бывших советских странах Европейского союза находится на уровне 500 евро. Меньше получают в Болгарии – 235 евро, Румынии – 275 евро, Латвии и Литве – 380 евро, Чехии - 407 евро, Хорватии – 433 евро и т.д.

По прожиточному минимуму и минимальной зарплате страны СНГ оказались в последних рядах, и Азербайджан в этом рейтинге уступает соседям. Минимальная зарплата – нижняя граница цены рабочей силы в Азербайджане составляет 116 манат. Для сравнения, в Казахстане она равна 71 евро, России 121 евро и т.д. В пересчете в доллары этот показатель в стране упал из-за девальвации маната. Так, по текущему курсу 116 манатов составляет 63 доллара. Для сравнения: в России минимальная заработная плата - 85 долларов, а в передовых европейских странах - 1300-1500 евро.

Шаин Мамедов