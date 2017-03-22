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Картина дня

Право на жительство оппозиционера ликвидировано

Keçmiş fəal Daşqın Ağalarlı.

Keçmiş fəal Daşqın Ağalarlı.

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Вчера, 21 марта Тбилисский Апелляционный суд лишил права на проживание в стране азербайджанского активиста Дашгына Агаларлы. Прежде такое право ему было дано Тбилисским городским судом, а Апелляционный суд данное решение аннулировал.

Об этом сообщил проживающий в Грузии политактивист Афган Мухтарлы. По его словам, в суде противоположная сторона не смогла предоставить достаточное число юридических доказательств об аннулировании решения суда первой инстанции.

Согласно решению суда, Дашгын Агаларлы отныне может пребывать на территории Грузии лишь 1 месяц, после чего должен покинуть страну. В противном случае он будет депортирован.

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Дашгын Агаларлы отмечает, что в течение данного периода структуры ООН, работающие с беженцами, должны отслеживать данный вопрос. Вполне возможно, что Агаларлы будет отправлен в третью страну.

Оппозиционный активист Дашгын Агаларлы 3 марта 2014 года был задержан по линии Интерпола в Батуми, когда переезжал из Турции в Грузию. Сначала азербайджанская сторона хотела передать его правоохранительным органам Азербайджана.

Азербайджанские правоохранительные структуры объявили его в розыск по линии Интерпола, как основание они указывали на налоговый долг Агаларлы на сумму в 4500 евро.

В течение 6-ти месяцев он содержался в Тбилисском СИЗО. Однако Тбилисский городской суд освободил Агаларлы, поскольку официальные обвинения азербайджанской стороны не нашли своего подтверждения.

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Дашгыну Агаларлы 48 лет, у него двое детей. Он известен как активист национально-освободительного движения. В 1992 году в период правления Эльчибея был назначен на должность первого заместителя председателя Топливного комитета. В 1993 году после свержения Эльчибея он ушел с должности. На короткое время был задержан, потом освобожден. Затем на протяжении долгих лет осуществлял деятельность как член партии «Мусават».

Находящийся в Британии Foreign Policy Center – независимый внешнеполитический мозговой центр опубликовал в 2016 году отчет, в котором говорилось о судьбе Дашгына Агаларлы. В отчете сказано, что оппозиционер преследуется за свои политические взгляды.

Официальные лица Азербайджана никак не комментируют ситуацию в связи с Дашгыном Агаларлы.

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