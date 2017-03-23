Новая головная боль на рынке труда

Закон о безналичных расчетах, вступивший в силу с 1 января текущего года, почти не отразился на «серой бухгалтерии». Если раньше работники большинства местных компаний получали всю зарплату «на руки», теперь официальную часть дохода приходится ждать и отстаивать в очередях перед банками.

«Много лет получаю «белую» зарплату в размере 180 манат и дополнительно 400 манат «в конверте». С белой зарплаты оплачиваются социальные платежи и по этой причине руководству предприятия не выгодно оформлять официально всю сумму зарплаты.

Неприятное началось с ограничений наличных платежей и вводом в оборот так называемых зарплатных пластиковых карт. Я молчу о суматохе, вызванной переходом на эту систему, но для работников предприятия новшество не принесло ничего хорошего. Зарплаты «в конвертах» сохранились, однако теперь на пластиковую карту начисляется лишь часть «белой зарплаты» - ее людям приходится ждать и отстаивать в очередях перед банками. Другую, «серую» часть выдают как обычно, в конверте. Это разделение очень неудобно и бесполезно для рядовых сотрудников», - рассказал РадиоАзадлыг Бабаев (редакция изменила фамилию и не называет место работы по просьбе собеседника).

Упомянутый случай не исключение. Массовый переход к безналичным расчетам и зарплатным картам на частных предприятиях, даже в подконтрольных властям СМИ, не принес пользы сотрудникам, но обернулся головной болью, неудобствами при получении денег для простых работников.

«С этого месяца наша компания перешла на безналичный расчет и зарплатные карты. Как и следовало ожидать, отменять «серую» зарплату руководство не стало и теперь на пластиковую карту перечисляется лишь «белая» ее часть. Другая часть денег выдается в конверте…», - сказала в беседе с редакцией женщина, попросив не называть ее имени.

За три истекших месяца новый закон «О безналичных расчетах» не принес ожидаемых результатов на рынке труда. Это новшество почти не затронуло «серую бухгалтерию» и массовое уклонение от налогового законодательства. В отличие от граждан, не понимающих логику перехода к зарплатным картам, экономисты рассматривают совокупность причинно-следственных обстоятельств. Ограничение наличных расчетов следует приветствовать, однако вызывает опасение, не останется ли этот закон на бумаге, заявил экономист Губад Ибадоглу.

Надо признать, что более прозрачными являются расчеты не наличными, а через карточку. Средства проходят через банковскую систему, это чистые сделки, это правильная, собственно говоря, экономика. Расчет наличными средствами – атавизм, от которого в мире избавляются, однако это не поможет экономике выйти из теневого сектора без соответствующих условий, воли правительства и нормально функционирующей банковской системы.

«Банки потеряли надежность в глазах клиентов, лишились доверия. Бизнес не хочет рисковать. Предприниматели наотрез отказываются хранить деньги в азербайджанских банках, ведь после ликвидации банков они не могут вернуть свои вклады. Речь идет о больших суммах», - сказал РадиоАзадлыг банковский эксперт Акрам Гасанов. Специалист уверен, что насильно «подружить» предпринимателей с банками будет сложно, а принятые законы не сдвинут дело с мертвой точки.

«Скорее, они пойдут на бартерные операции, чтобы не связываться с банками», - считает Гасанов. Другая причина бегства от навязанных силой безналичных расчетов – высокие налоги. Выдавая зарплаты безналичными способами, азербайджанские бизнесмены могут терять 40% суммы. Отсюда появление «конвертных» схем.

Шаин Мамедов