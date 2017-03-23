'Социальные сети стали причиной 20-30 процентов разводов'

«Есть даже такие, которые разводятся из-за одного лайка или коммента» - заявил АПА ТВ адвокат Хаял Баширов. По его словам, в последнее время увеличилось число необоснованных разводов. В 2016 году 13 тысяч семей распались. Адвокат отмечает, что в 20-30 процентах разводов причиной стали соцсети.

То ли в Азербайджане институт семьи так ослаб, то ли соцсети стали слишком серьезным фактором распада семей. Может азербайджанское общество слишком консервативно для современных технологий?

Прежде чем перейти к мнениям азербайджанских экспертов, окинем взором мир.

Самый крупный из специализирующихся в мире сайтов в области права HG.org отмечает, что аналогичная проблема существует и в других странах. Сайт пишет, что в 2012 году в Британии среди адвокатов был проведен опрос в связи с разводами. По результатам опроса, каждый третий развод связан с недовольством по поводу использования соцсетей.

В США в 2010 году академия адвокатов провела опрос, согласно которому в 4 из 5 бракоразводных процессах обязательно присутствовал такой фактор как соцсети.

HG.org напоминает об опубликованном в журнале Киберпсихология, Поведение и Социальные сети исследовании и его результатах, согласно которым активные пользователи соцсетей сами создают для себя риск развода и ухудшения отношений.

Председатель Общества женщин “За рациональное развитие” Шахла Исмаил считает, что неправильно в вопросе разводов приводить конкретно факт соцсетей. По ее словам, было время, когда причину разводов видели в демонстрации по ТВ зарубежных телесериалов. Теперь это заменили соцсетями. Эксперт считает, что одной из основных причин разводов является ограниченность у населения развлекательных возможностей. Соцсети, телефоны, сериалы хоть и влияют на внутрисемейные отношения, тем не менее, корень вопроса в ином, считает эксперт. По ее словам, суть вопроса в образовании, отсутствии подготовки и знаний об институте семьи.

Председатель Общественного Объединения «Təmiz Dünya» («Чистый Мир») Мехрибан Зейналова считает, что в большинстве вновь создаваемых семьях отсутствует доверие, поскольку вступающие в брак создают семью с мыслями «не получится, разведусь». Эксперт отмечает, что в определенном смысле влияние соцсетей на разводы есть. По мнению Мехрибан Зейналовой, в семейных отношениях есть такое понятие, как взаимоуважение, есть определенные нормы, которые нужно соблюдать.

По мнению исполнительного директора Общественного Объединения “Просвещение молодого гражданина” Гюнель Сафаровой, неправильно сваливать на соцсети причину разводов. Наблюдения показывают, что основная причина разводов отсутствие или низкий уровень готовности к семейной жизни вступающих в брак.

Гюнель Сафарова отмечает, что активные пользователи соцсетей не уделяют должного внимания семье. По словам эксперта, в настоящее время нет механизмов для того, чтобы семьи не разрушались.