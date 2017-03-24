На крючке у дилера

Сегодня столичные автосалоны больше напоминают пустые музейные залы, чем торговые площадки: ни покупателя, ни интересующего ассортиментом товаров и условиями их реализации. Продавцы явно скучают в ожидании реального клиента. Но, увы…

Экономический кризис, нанесший сокрушительный удар по банковской сфере, промышленности страны, негативно повлиял и на торговлю, в частности, на структуру поставок импортной продукции в Азербайджан. Исключением не стали автомобили. По данным Государственного таможенного комитета, в прошлом году объем ввоза автомобилей в республику сократился в 4,66 раза. В 2015 году этот показатель составил 2,4 раза.

За отчетный период общий импорт транспортных средств и запасных частей к ним оценивался на $813,920 млн., что оказалось на 33,13% ниже импорта за 2015 год

В 2016 году в страну было ввезено лишь 5746 автомобилей. При этом был поставлен 4991 легковой автомобиль, 571 грузовик, 96 автобусов и 88 единиц спецтранспорта. В 2015 года было ввезено, для сравнения, 26785 автомобилей, включая 23765 легковушек, 1961 грузовик, 816 автобусов и 243 единицы спецтранспорта. ГТК вот уже несколько лет данные о стоимости автомобильного импорта не разглашает. Однако за отчетный период общий импорт транспортных средств и запасных частей к ним оценивался на $813,920 млн., что оказалось на 33,13% ниже импорта за 2015 год ($1217,116 млн.).

При заметном сокращении объема импорта легковых автомобилей цены на них динамично растут. Так, в феврале рост составил 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. В январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был зафиксирован рост цен на 10%. Подорожание коснулся и запчастей автомобилей (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 12,4%), а также велосипедов (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 15%).

Указанные данные свидетельствуют о том, что автомобильный «бум», зафиксированный в 2013 году, когда в Азербайджан было ввезено 104385 автомобилей, включая 94879 легковушек, 7823 грузовика, 827 автобусов и 856 транспортных средств специального назначения, сошел на нет. Тогда общий импорт транспортных средств и запасных частей к ним составил $1435,913 млн., что на 1,54% выше объёма импорта в 2012 году ($1414,069 млн.).

В создавшихся сегодня сложных условиях автодилеры, столкнувших с риском свертывания бизнеса, вынуждены изменить тактику отношения с клиентами, введя новое правило продажи. Речь идет о поставках автомобилей по конкретному заказу. Ведь в стоках дистрибьюторов все еще остаются нереализованные модели машин 2014 года. Исходя из этого, решение заключать сделку под конкретный заказ можно считат разумным выходом из положения.

По новой схеме, первоначальный взнос составляет 20% стоимости заказанного автомобиля, остальная сумма клиентом выплачивается при оформлении покупки товара

Эксперт по автомобильному бизнесу Рашад Гулиев отмечает, что галопирующий обменный курс доллара и маната привел к застою на автомобильном рынке. В этой ситуации резко сократился интерес к автомобилям, которые вошли в категорию «неактуальной продукции». Учитывая это обстоятельство, дилеры предпочитают ввозить машины по заказу клиентов, чем заполнять стоки новыми моделями в ожидании роста покупательской способности граждан. По новой схеме, первоначальный взнос составляет 20% стоимости заказанного автомобиля, остальная сумма клиентом выплачивается при оформлении покупки товара.

По словам эксперта, исследования показывают, что в настоящее время 80% объема продаж составляют машины по заказу. Иными словами, 8 из 10 автомобилей продаются по конкретному заказу. Лишь 20% автомобилей продаются из салонов клиентам. При этом менеджеры изучают спрос на ту или иную модель инормарки и предварительно составляют примерный прайс-лист заказа. При оформлении заказа учитываются требования клиента: монитор, кожаный салон, задняя камера и т.д. Новые модели машин небольшими партиями поступают с завода в зарубежные стоки официальных дилеров, затем они по заказу поставляются в страну в течение двух-трех недель.

Как отмечает Гулиев, подобная схема избавляет дилеров от лишних транспортных и таможенных расходов, устраняет дефицит финансов и заставляет их принимать взвешенные решения с учетом экономических рисков. Нельзя сбрасывать со счетов и повышение таможенных пошлин на импорт, взятки таможенникам и прочим чиновникам. В 2014 году они заполнили «под завязку» стоки новыми моделями. Но вскоре грянула девальвация маната с ее известными последствиями, и товар остался нереализованным. Дело дошло то того, что дилеры, объявив пару месяцев назад скидочную кампанию, снизили цены на эти автомобили на 20-30%. Но этот шаг не выправило положение автосалонов.

С другой стороны и покупателям тоже приходится не просто в этой ситуации. Нестабильность обменных курсов маната и доллара приводит к перерасходу бюджета покупки и заставляет людей переплачивать. В этой ситуации, заплатив 20% стоимости будущей покупки, они не могут отозвать заказ и остальные 80% стоимости автомобиля уже выплачивают по новому курсу маната. Нередко автосалоны, ссылаются на «неадекватное поведение» доллара, который все время дорожает. Фактически покупатели попадают на крючок дилера.

Абдулла Рагимов