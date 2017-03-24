Какие прогнозы о судьбе маната?

Один из крупнейших в мире агентств финансово-экономических новостей Bloomberg обнародовал очередной аналитический обзор о тяжелой судьбе национальной валюты Азербайджана, подготовленный на основе официальных данных об обменных курсах маната, опросе жителей Баку, а также оценках международных консалтинговый компания и экспертов МВФ и ВБ.

Как отмечается в материале, валюте Азербайджана потребовалось 10 лет роста, чтобы завоевать доверие, и две девальвации, чтобы его лишиться. Даже после ралли, в результате которого манат с февраля этого года укрепился на максимальную среди мировых валют величину к доллару, обычные азербайджанцы все еще не верят в него. То небольшое доверие к манату, которое еще оставалось у инвесторов после того, как в 2015 году он подешевел к доллару более чем вдвое, свелось на нет резкими колебаниями курса и приступами паники в прошлом году.

«У меня нет долларов, но если бы они были, я бы не стала покупать на них манаты, потому что это ненадежная валюта, - говорит Татьяна Крючкина, которая работает бухгалтером в одной бакинской частной компании. - Манат в прошлом году продолжил терять в цене даже после двух девальваций».

Хотя экономика страны встала на путь восстановления после первого за 20 лет спада, уровень жизни населения остается низким из-за двузначной инфляции и валютного кризиса. Источником неопределенности является монетарная политика Азербайджана, которую Sberbank CIB назвал «несколько бессвязной» в связи с тем, что Центробанк (ЦБА) абсорбирует ликвидность в манатах на депозитных аукционах и одновременно предоставляет банкам значительные объемы фондирования.

«Большинство населения считает текущее укрепление маната временным, объясняя его сезонными факторами, - написали в обзоре аналитики Sberbank CIB Александр Голинский и Родион Ломиворотов. - Сильны ожидания, что девальвация может возобновиться во второй половине 2017 года, особенно если цены на нефть опустятся с нынешних уровней".

Азербайджанцы голосуют деньгами, сохраняя большую часть своих сбережений в иностранной валюте. В январе доля долларовых депозитов выросла до 81,3% с 79,6% в конце прошлого года, свидетельствуют последние данные ЦБА.

«Для нас индикатором доверия к валюте является долларизация депозитов, - сказал в четверг, 23 марта в Баку старший директор департамента суверенных рейтингов Fitch Ratings Пол Гэмбл. - Уровень долларизации депозитов повысился в ходе девальваций и остается очень высоким. Откровенно говоря, он не сильно снижается».

Согласно «Bloomberg», восстановление доверия населения к манату является тяжелой задачей для властей страны. «Политические возможности ограничены. Центральный банк имеет мало возможности для вмешательства после привлечения более 2/3 своих резервных ресурсов для поддержки национальной валюты и повышения процентных ставок в два раза в этом году», - отмечается в материале.

Комментируя данный отчет РадиоАзадлыг, экономический эксперт Натиг Джафарлы отметил, что прошедший год показал несостоятельность тактики правительства о защищенности нашей экономики от мирового кризиса. Наблюдается снижение в производственных сферах, особенно усложнилась ситуация в сборе налогов. Идет процесс снижения экономических показателей, сворачивания бизнеса, закрытия предприятий. Одновременно продолжается падение уровня жизни населения. Причина – снижение деловой активности, обесценивание маната.

«Что касается нынешнего курса маната, то никаких экономических предпосылок для его укрепления не было и нет. Бюджет страны очень сильно зависим от цен на нефть, не было роста цен на нефть, которая вот уже несколько месяцев держится относительно стабильно. Не было также и увеличения добычи нефти, скорее наоборот. Кроме того, сократился и объем экспорта. Таким образом, больших валютных вливаний в экономику страны не было, доходы государства не растут, никаких других источников валютных доходов в Азербайджане нет», - отмечает эксперт.

Так, что же произошло с манатом? До последнего времени ЦБА усиленно шел к тому, чтобы национальная валюта потеряла свой вес по отношению к доллару, и официальный курс дошел до отметки 1,90. И вдруг такая метаморфоза: с начала марта

манат начал «набирать вес». Если нет экономических предпосылок для укрепления маната, то значит, дело в искусственном укреплении, за которым стоит Центробанк.

По прогнозам Джафарлы, в ближайшее время будем свидетелями обратного процесса, потому, что ЦБА не сможет «поддерживать» манат дальше за счет своих резервов. В дальнейшем ожидается рост доллара по отношению к манату. Положение на мировом финансовом рынке это тоже косвенно указывает. Федеральная резервная система США намерена в этом году в три раза повысить учетную ставку. На этой неделе уже произошло

повышение ставки на 0,25 процентного пункта. Эти меры приведут к удорожанию доллара во всем мире, в том числе, и по отношению к манату.

Экономический кризис стране может углубиться, так как по некоторым сведениям, есть серьезные предположения о том, что цены на нефть могут упасть до уровня 47-50 долларов за баррель. А это приведет к уменьшению поступления в Азербайджан валюты, что в свою очередь, приведет к затруднению мероприятий поддержки курса маната. Его дальнейшая девальвация станет неизбежной.

Эллада Алекперова